ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ - 31.03.2025 Украина.ру
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ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ
ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ - 31.03.2025 Украина.ру
ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ
За минувшие выходные в последнюю неделю марта ВСУ нанесли удары по российской энергетике в нарушение обязательств украинского руководства. Об этом 31 марта сообщило Минобороны РФ.
2025-03-31T12:53
2025-03-31T12:55
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"В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там отметили, что 30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.Также в Брянской области около 20.00 украинский БПЛА атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". В результате произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе.Евросоюз также обеспокоен атаками ВСУ на энергетические объекты. Подробности в публикации Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру Интервью на эту тему: Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
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новости, россия, брянская область, украина, всу, энергетика, бпла, обстрелы, инфраструктура, переговоры
Новости, Россия, Брянская область, Украина, ВСУ, энергетика, БПЛА, обстрелы, инфраструктура, переговоры

ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ

12:53 31.03.2025 (обновлено: 12:55 31.03.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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За минувшие выходные в последнюю неделю марта ВСУ нанесли удары по российской энергетике в нарушение обязательств украинского руководства. Об этом 31 марта сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.
Там отметили, что 30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.
Также в Брянской области около 20.00 украинский БПЛА атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". В результате произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе.
"Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине", - подчеркнули в российском министерстве.
Евросоюз также обеспокоен атаками ВСУ на энергетические объекты. Подробности в публикации Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру
Интервью на эту тему: Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
 
НовостиРоссияБрянская областьУкраинаВСУэнергетикаБПЛАобстрелыинфраструктурапереговоры
 
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