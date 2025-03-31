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ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ

ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ - 31.03.2025 Украина.ру

ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ

За минувшие выходные в последнюю неделю марта ВСУ нанесли удары по российской энергетике в нарушение обязательств украинского руководства. Об этом 31 марта сообщило Минобороны РФ.

2025-03-31T12:53

2025-03-31T12:53

2025-03-31T12:55

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"В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", - сказано в официальном сообщении.Там отметили, что 30 марта в 19.37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.Также в Брянской области около 20.00 украинский БПЛА атаковал комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". В результате произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе.Евросоюз также обеспокоен атаками ВСУ на энергетические объекты. Подробности в публикации Сийярто призвал министра энергетики Украины прекратить атаки на российскую энергоинфраструктуру Интервью на эту тему: Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв

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новости, россия, брянская область, украина, всу, энергетика, бпла, обстрелы, инфраструктура, переговоры