https://ukraina.ru/20250331/1062164393.html

Ловушка идеологии

Ловушка идеологии - 31.03.2025 Украина.ру

Ловушка идеологии

До сих пор вроде бы достаточно умные люди периодически вздыхают и говорят: "Да, всё хорошо, вот только идеологии нам не хватает". Я бы не удивился, если бы по поводу идеологии так переживали исключительно те, кто на продвижении единственно верной идеи зарабатывает.

2025-03-31T10:41

2025-03-31T10:41

2025-03-31T10:41

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Но нет, гораздо больше об отсутствии идеологии страдают люди, которые профессиональными идеологами никогда не были и не будут.Я много раз пытался объяснить, что идеология не объединяет, как они думают, а разъединяет. Это же легко понять. Представим себе, что народ на референдуме проголосовал за введение в России обязательной идеологии. Начали думать, что именно вводить. Выступает утром президент и говорит, что, мол, такая хорошая идеология у националистов – они и традиции чтят, и страну родную любят, и историю её изучают, и на страже семейных ценностей стоят, и язык блюдут, оберегая его от чуждых русскому духу слов. В общем, давайте будем вводить в стране в качестве обязательной националистическую идеологию.Днём заседает Дума, а там депутаты расписывают прелести коммунизма: все равны, у всех всё есть, если чего нет, государство даст, хоть государства тоже нет, ибо зачем оно, когда все сознательные, с утра до вечера друг друга через дорогу переводят, улыбаются и говорят спасибо. А по ночам растут духовно, сверяя звёздное небо над головой с моральным законом внутри (хотя нет, это Кант, а он не был коммунистом. Но всё равно хорошо, главное – духовный рост налицо). В общем, давайте будем строить коммунизм. Тем более при коммунизме денег не будет, а значит не будет и проблем с бюджетом и налогов тоже не будет. Красота, сплошное благолепие и бесплатные квартиры в Кремле (каждому).К вечеру правительство тоже выступает с предложением, говорит, что для экономики нет ничего лучше здорового либерализма. Все свободно договариваются друг с другом об условиях сотрудничества. Государство ни во что не вмешивается, оставляя за собой только функцию "ночного сторожа" (охрана порядка, суд, оборона, иностранные дела). Все экономические проблемы решаются за счёт свободного взаимодействия свободных граждан на свободном рынке, который сам всё регулирует. Не жизнь, а праздник, если какие кризисы и случаются, то исключительно перепроизводства. Давайте будем строить развитой либерализм с человеческим лицом.Тут же каждое предложение найдёт своих адептов, а профессиональные идеологи, предложат (не бесплатно, естественно, а за хорошие бюджеты) разработку и продвижение в массовом сознании соответствующих идей. Если даже удастся избежать гражданского столкновения по поводу выбора единственно-верной сразу, то через некоторое время не попавшие в обойму маргиналы придут к народу с идеями анархизма (а что – ничего нет и все свободны, чем не идеология угнетённых), постмодернизма (никто не знает кто есть кто, все могут быть всеми, а всё всем, сегодня ты один, завтра другая, а послезавтра уже третье, строить надо всё сразу, но не строить ничего, тогда само построится, и прочий кислотный бред. Вот в это место, кстати, про звёздное небо внутри нас и нравственный закон где попало подойдёт). Тут уж никакое государство не устоит, никакое общество не удержится: Гражданскую войну вызывали? – Нет? – А она пришла.Ну ладно, я наверное утрирую, а на самом-то деле, что мешает народу выбрать идеологию, подходящую его ментальности, и жить не по лжи? Народ же мудрый, его не обманешь, он всё правильно выберет. Это только враги народа, заботясь об интересах рептилоидов, не хотят дать народу идеологию, желая чтобы он бродил впотьмах, разъединённый и беспомощный. Неужели же в истории нет примера, когда народ бы добровольно и с песней выбрал себе единственно-верную, подходящую к его менталитету, идеологию и рванул, объединившись, в светлое будущее, вызывая зависть у окружающих, не таких счастливых, лишённых объединяющей идеологии народов?Есть такая партия! То есть я хотел сказать есть такой пример! Вдохновляющий, можно сказать, пример. Дистилированный эксперимент история поставила. Причём, как всегда, на русских.Как вам всем известно, на части территории исторической России, после распада империи, возникла идея украинизма – окраинного русского сепаратизма, для солидности объявившего себя неким украинским национализмом и тут же, вопреки собственному заявлению, взявшегося "строить украинскую нацию". Между тем, если есть национализм, то нация должна наличествовать уже, строить нечего.В СССР, в рамках его концепции коммунистического общежития свободных народов, сливающихся в одну коммунистическую глобальную нацию победившего пролетариата, украинский национализм влачил жалкое существование, так как якобы украинцы составляли часть более крупной "новой исторической общности людей – многонационального советского народа". Но благодаря тому, что в начале ХХ века большевики не только признали наличие украинской нации, но даже насильственно украинизировали часть русских Новороссии, украинский национализм не зачах окончательно.С распадом СССР наступил его расцвет. Строительство коммунизма провалилось, но народ жаждал правильной идеологии, взамен неправильной. И получил идеологию национализма. Принял её в целом на ура, как обычно не вдаваясь в подробности. Единственное, что понял "мудрый народ", что вместо глобального коммунизма, который почему-то не вышел, теперь будет строится маленькое региональное сально-колбасное "светлое будущее". Своего рода лайт-версия коммунизма для местечковых. "Мудрому нарду" очень понравилось – менять ничего не надо, даже во главе те же идеологи. Разве что цвет знамён сменили. И то больше для порядка. Ну ещё ЦК КПУ в Администрацию президента переименовали, а обкомы в облгосадминистрации. Всё остальное осталось на своих местах. Партий стало больше, но их уже на закате коммунизма было много – привыкли. Так-то они все (даже коммунисты) стали за одно – за светлое украинское будущее.Не знаю видел ли мир такое единство. Если и видел, то очень не часто. Все ходили радостные, обещали выучить украинский язык, как обязательно условия построения светлого будущего на национальной основе. Кто им не давал его выучить в УССР, где его в каждой школе обязательно преподавали с первого (с украинским языком обучения) и со второго (с русским) класса, они не говорили. Но жаловались на русификацию, из-за которой, вместо "батька Тараса", вынуждены были читать каких-то Пушкина, Толстого, Достоевского, Бунина, а ещё Мольера, Шекспира. Сервантеса и Рабле, в переводе на русский (теперь-то будут в оригинале читать).С каждым годом украинские идеологические ряды становились всё монолитнее, а жизнь всё хуже. Но это, ясное дело не из-за всеобщей обязательной идеологии, а из-за происков России, у которой обязательной идеологии не было, почему она жутко завидовала украинцам, у которых идеология была.Украинцам для полного счастья не хватало только русского газа. Он-то был и даже почти бесплатный, но русский, а должен был быть украинским. Новые идеологи даже идеологический базис под это подвели – мол, все газовые месторождения России (нефтяные тоже) освоены украинцами, поэтому по праву должны принадлежать Украине. Чтобы навести порядок с газом решили вступать в Европу, которой тоже российский газ спокойно спать не давал.В общем остальное вы знаете. Украинцев ещё сколько-то осталось. Они даже на Украине иногда попадаются, хоть в целом в ареале своего возникновения этот вид млекопитающих сейчас исчезает. Но от идеологии они не отказались – понесли её в Европу, а некоторые подвижники даже в Россию, где учат русских быть настоящими украинцами, для чего первым делом надо придумать себе объединяющую идеологию. А то как-то русские расслабились от хорошей жизни, потеряли желание преодолевать трудности, никакого тебе духовного роста, никакого нравственного закона под соусом из звёздного неба.О том, почему на Украине отправляют в окопы женщин и детей - в статье Ростислава Ищенко "Украина совершенствуется"

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россия, ссср, украина, пушкин, федор достоевский, администрация президента, мнения, лев толстой