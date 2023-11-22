https://ukraina.ru/20231122/1051175241.html
Кирилл Буданов, биография
Кирилл Буданов, биография - 22.11.2023 Украина.ру
Кирилл Буданов, биография
Глава военной разведки Украины
2023-11-22T09:04
2023-11-22T09:04
2023-11-22T09:04
биография
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
министерство обороны украины
украина
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Детство и образованиеРодился Кирилл Буданов 4 января 1986 года в Киеве. О раннем его детстве и родителях ничего не известно. В одном из интервью Кирилл признался, что всегда мечтал стать разведчиком. После окончания школы в Одессе поступил в институт Сухопутных войск.Карьера После выпуска из вуза Кирилл Буданов начал службу в спецназе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в звании лейтенанта. В 2010 году он стал старшим лейтенантом, а тремя годами позже – капитаном. С весны 2014 года Буданов принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе. После этого карьера пошла на взлет, он занимал различные должности в Киеве. В 2016-м году получает звание майора, спустя два года – подполковника, а в 2020 году Кирилл стал полковником. Кроме того, существуют доказательства участия Буданова в диверсиях в Крыму. Например, в 2016 году он вместе с группой пытался организовать вывод из строя некоторых критически важные объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в городе Армянске. Двое диверсантов тогда были задержаны. В 2020 году Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. Летом того же года в возрасте 34 лет он занял должность руководителя Главного управление разведки Министерства обороны Украины (самый молодой в истории страны).Через год Кириллу присвоили звание бригадного генерала. После начала специальной военной операции на Украине Буданов остался на должности главы ГУР Министерства обороны. А в апреле 2022 года Буданов стал генерал-майором.НаградыКирилл Буданов является полным кавалером украинского ордена "За мужество". Также ему присвоены медаль "За личные достижения" второй степени, медаль "Защитнику Отечества" и нагрудные знаки "За воинскую доблесть", "Знак почета", и "Участник АТО".В августе 2022 года ему также вручили Крест боевых заслуг. А 7 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе ГУР МО звание генерал-лейтенанта.Отношения и детиЛичную жизнь Буданов не сильно афиширует: известно только то, что его супругу зовут Марианна, а по профессии она психолог. Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта. О детях информации нет.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биография, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), министерство обороны украины, украина
биография, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), Министерство обороны Украины, Украина
Кирилл Буданов, биография
Глава военной разведки Украины
Родился Кирилл Буданов 4 января 1986 года в Киеве. О раннем его детстве и родителях ничего не известно. В одном из интервью Кирилл признался, что всегда мечтал стать разведчиком. После окончания школы в Одессе поступил в институт Сухопутных войск.
После выпуска из вуза Кирилл Буданов начал службу в спецназе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в звании лейтенанта.
В 2010 году он стал старшим лейтенантом, а тремя годами позже – капитаном. С весны 2014 года Буданов принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе.
После этого карьера пошла на взлет, он занимал различные должности в Киеве. В 2016-м году получает звание майора, спустя два года – подполковника, а в 2020 году Кирилл стал полковником.
Кроме того, существуют доказательства участия Буданова в диверсиях в Крыму. Например, в 2016 году он вместе с группой пытался организовать вывод из строя некоторых критически важные объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в городе Армянске. Двое диверсантов тогда были задержаны.
В 2020 году Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. Летом того же года в возрасте 34 лет он занял должность руководителя Главного управление разведки Министерства обороны Украины (самый молодой в истории страны).
Через год Кириллу присвоили звание бригадного генерала. После начала специальной военной операции на Украине Буданов остался на должности главы ГУР Министерства обороны. А в апреле 2022 года Буданов стал генерал-майором.
Кирилл Буданов является полным кавалером украинского ордена "За мужество". Также ему присвоены медаль "За личные достижения" второй степени, медаль "Защитнику Отечества" и нагрудные знаки "За воинскую доблесть", "Знак почета", и "Участник АТО".
В августе 2022 года ему также вручили Крест боевых заслуг. А 7 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе ГУР МО звание генерал-лейтенанта.
Личную жизнь Буданов не сильно афиширует: известно только то, что его супругу зовут Марианна, а по профессии она психолог.
Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта. О детях информации нет.