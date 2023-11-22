https://ukraina.ru/20231122/1051175241.html

Кирилл Буданов, биография

Кирилл Буданов, биография - 22.11.2023 Украина.ру

Кирилл Буданов, биография

Глава военной разведки Украины

2023-11-22T09:04

2023-11-22T09:04

2023-11-22T09:04

биография

кирилл буданов

главное управление разведки украины (гур)

министерство обороны украины

украина

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Детство и образованиеРодился Кирилл Буданов 4 января 1986 года в Киеве. О раннем его детстве и родителях ничего не известно. В одном из интервью Кирилл признался, что всегда мечтал стать разведчиком. После окончания школы в Одессе поступил в институт Сухопутных войск.Карьера После выпуска из вуза Кирилл Буданов начал службу в спецназе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в звании лейтенанта. В 2010 году он стал старшим лейтенантом, а тремя годами позже – капитаном. С весны 2014 года Буданов принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе. После этого карьера пошла на взлет, он занимал различные должности в Киеве. В 2016-м году получает звание майора, спустя два года – подполковника, а в 2020 году Кирилл стал полковником. Кроме того, существуют доказательства участия Буданова в диверсиях в Крыму. Например, в 2016 году он вместе с группой пытался организовать вывод из строя некоторых критически важные объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в городе Армянске. Двое диверсантов тогда были задержаны. В 2020 году Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. Летом того же года в возрасте 34 лет он занял должность руководителя Главного управление разведки Министерства обороны Украины (самый молодой в истории страны).Через год Кириллу присвоили звание бригадного генерала. После начала специальной военной операции на Украине Буданов остался на должности главы ГУР Министерства обороны. А в апреле 2022 года Буданов стал генерал-майором.НаградыКирилл Буданов является полным кавалером украинского ордена "За мужество". Также ему присвоены медаль "За личные достижения" второй степени, медаль "Защитнику Отечества" и нагрудные знаки "За воинскую доблесть", "Знак почета", и "Участник АТО".В августе 2022 года ему также вручили Крест боевых заслуг. А 7 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе ГУР МО звание генерал-лейтенанта.Отношения и детиЛичную жизнь Буданов не сильно афиширует: известно только то, что его супругу зовут Марианна, а по профессии она психолог. Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта. О детях информации нет.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), министерство обороны украины, украина