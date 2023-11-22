Кирилл Буданов, биография - 22.11.2023 Украина.ру
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Кирилл Буданов, биография
Кирилл Буданов, биография - 22.11.2023 Украина.ру
Кирилл Буданов, биография
Глава военной разведки Украины
2023-11-22T09:04
2023-11-22T09:04
биография
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
министерство обороны украины
украина
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Детство и образованиеРодился Кирилл Буданов 4 января 1986 года в Киеве. О раннем его детстве и родителях ничего не известно. В одном из интервью Кирилл признался, что всегда мечтал стать разведчиком. После окончания школы в Одессе поступил в институт Сухопутных войск.Карьера После выпуска из вуза Кирилл Буданов начал службу в спецназе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в звании лейтенанта. В 2010 году он стал старшим лейтенантом, а тремя годами позже – капитаном. С весны 2014 года Буданов принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе. После этого карьера пошла на взлет, он занимал различные должности в Киеве. В 2016-м году получает звание майора, спустя два года – подполковника, а в 2020 году Кирилл стал полковником. Кроме того, существуют доказательства участия Буданова в диверсиях в Крыму. Например, в 2016 году он вместе с группой пытался организовать вывод из строя некоторых критически важные объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в городе Армянске. Двое диверсантов тогда были задержаны. В 2020 году Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. Летом того же года в возрасте 34 лет он занял должность руководителя Главного управление разведки Министерства обороны Украины (самый молодой в истории страны).Через год Кириллу присвоили звание бригадного генерала. После начала специальной военной операции на Украине Буданов остался на должности главы ГУР Министерства обороны. А в апреле 2022 года Буданов стал генерал-майором.НаградыКирилл Буданов является полным кавалером украинского ордена "За мужество". Также ему присвоены медаль "За личные достижения" второй степени, медаль "Защитнику Отечества" и нагрудные знаки "За воинскую доблесть", "Знак почета", и "Участник АТО".В августе 2022 года ему также вручили Крест боевых заслуг. А 7 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе ГУР МО звание генерал-лейтенанта.Отношения и детиЛичную жизнь Буданов не сильно афиширует: известно только то, что его супругу зовут Марианна, а по профессии она психолог. Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта. О детях информации нет.
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биография, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), министерство обороны украины, украина
биография, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), Министерство обороны Украины, Украина

Кирилл Буданов, биография

09:04 22.11.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Глава военной разведки Украины
Детство и образование
Родился Кирилл Буданов 4 января 1986 года в Киеве. О раннем его детстве и родителях ничего не известно. В одном из интервью Кирилл признался, что всегда мечтал стать разведчиком. После окончания школы в Одессе поступил в институт Сухопутных войск.
Карьера
После выпуска из вуза Кирилл Буданов начал службу в спецназе Главного управления разведки Министерства обороны Украины в звании лейтенанта.
В 2010 году он стал старшим лейтенантом, а тремя годами позже – капитаном. С весны 2014 года Буданов принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе.
После этого карьера пошла на взлет, он занимал различные должности в Киеве. В 2016-м году получает звание майора, спустя два года – подполковника, а в 2020 году Кирилл стал полковником.
© Фото : пресс-служба президента УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Кирилл Буданов
Кроме того, существуют доказательства участия Буданова в диверсиях в Крыму. Например, в 2016 году он вместе с группой пытался организовать вывод из строя некоторых критически важные объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова в городе Армянске. Двое диверсантов тогда были задержаны.
В 2020 году Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. Летом того же года в возрасте 34 лет он занял должность руководителя Главного управление разведки Министерства обороны Украины (самый молодой в истории страны).
Через год Кириллу присвоили звание бригадного генерала. После начала специальной военной операции на Украине Буданов остался на должности главы ГУР Министерства обороны. А в апреле 2022 года Буданов стал генерал-майором.
Награды
Кирилл Буданов является полным кавалером украинского ордена "За мужество". Также ему присвоены медаль "За личные достижения" второй степени, медаль "Защитнику Отечества" и нагрудные знаки "За воинскую доблесть", "Знак почета", и "Участник АТО".
В августе 2022 года ему также вручили Крест боевых заслуг. А 7 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил главе ГУР МО звание генерал-лейтенанта.
Отношения и дети
Личную жизнь Буданов не сильно афиширует: известно только то, что его супругу зовут Марианна, а по профессии она психолог.
© elle.ua
© elle.ua
Девушка несколько раз баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта. О детях информации нет.
 
биографияКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)Министерство обороны УкраиныУкраина
 
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