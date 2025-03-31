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СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке

СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке - 31.03.2025 Украина.ру

СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке

По факту атаки украинского БПЛА на съёмочную группу "Вести Донецк" в Горловке проводится расследование. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России.

2025-03-31T12:41

2025-03-31T12:41

2025-03-31T12:41

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"Следователи СК России будут расследовать факт нападения на журналистов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что съемочная группа "Вести Донецк" попала под удар украинского беспилотного летательного аппарата во время выполнения редакционного задания в Горловке.По информации сетевого издания, пострадали водитель и телеоператор. Им оказывается медицинская помощь.Ранее, 27 марта на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и его западным покровителям в деструктивной деятельности, приводящей к убийствам журналистов. Подробности в публикации Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ

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новости, россия, горловка, ск рф, журналисты, сво, убийства журналистов, российские сми, днр, новые регионы