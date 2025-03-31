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СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке
СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке - 31.03.2025 Украина.ру
СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке
По факту атаки украинского БПЛА на съёмочную группу "Вести Донецк" в Горловке проводится расследование. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России.
2025-03-31T12:41
2025-03-31T12:41
2025-03-31T12:41
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"Следователи СК России будут расследовать факт нападения на журналистов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что съемочная группа "Вести Донецк" попала под удар украинского беспилотного летательного аппарата во время выполнения редакционного задания в Горловке.По информации сетевого издания, пострадали водитель и телеоператор. Им оказывается медицинская помощь.Ранее, 27 марта на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле подыгрывает Киеву и его западным покровителям в деструктивной деятельности, приводящей к убийствам журналистов. Подробности в публикации Гендиректор ЮНЕСКО содействует убийствам журналистов - МИД РФ
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новости, россия, горловка, ск рф, журналисты, сво, убийства журналистов, российские сми, днр, новые регионы
Новости, Россия, Горловка, СК РФ, журналисты, СВО, убийства журналистов, Российские СМИ, ДНР, Новые регионы
СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке
По факту атаки украинского БПЛА на съёмочную группу "Вести Донецк" в Горловке проводится расследование. Об этом 31 марта сообщил Следственный комитет России.
"Следователи СК России будут расследовать факт нападения на журналистов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике", - сказано в официальном сообщении.
Там также отмечено, что съемочная группа "Вести Донецк" попала под удар украинского беспилотного летательного аппарата во время выполнения редакционного задания в Горловке.
По информации сетевого издания, пострадали водитель и телеоператор. Им оказывается медицинская помощь.
"Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - заверили в следственном ведомстве.
Ранее, 27 марта на брифинге в Москве
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что гендиректор ЮНЕСКО
Одри Азуле подыгрывает Киеву
и его западным покровителям в деструктивной деятельности, приводящей к убийствам журналистов.