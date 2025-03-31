https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html

Зеленский отказывается от сделки с Трампом, "психологический срок". Главное на Украине на утро 31 марта

Зеленский отказывается от сделки с Трампом, "психологический срок". Главное на Украине на утро 31 марта - 31.03.2025 Украина.ру

Зеленский отказывается от сделки с Трампом, "психологический срок". Главное на Украине на утро 31 марта

Президент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому за отказ от ресурсной сделки и рассказал о "психологическом крайнем сроке" для перемирия

2025-03-31T09:33

2025-03-31T09:33

2025-03-31T10:06

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О том, что Владимир Зеленский подумывает отказаться от ресурсной сделки президент США Дональд Трамп рассказал журналистам."Кстати, Зеленский, я вижу, пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут большие, очень проблемы. Мы заключили сделку по редкоземельным металлам. А теперь он говорит: "Знаете, я хочу пересмотреть условия сделки".", — заявил Трамп.По его словам, Зеленский хочет добиться принятия Украины в НАТО, понимая, что это не случится."Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", — отметил Трамп.Заявление американского президента расценили как ответ Зеленскому на попытку оспорить долг за американскую военную помощь."Трамп ночью сделал сразу несколько резких заявлений. Самое интересная, что он публично передал Зеленскому "предупреждение", что играть с ним опасно. Это ответ на отказ Зеленского признавать долг Украины перед США", — сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Ранее Зеленский заявил, что не признаёт военную помощь США как долг."Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", — отмечал он.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что следует присмотреться к реакции Трампа."Жёсткие заявления Трампа. Посмотрим, последуют ли за словами действия, если Зеленский таки откажется от сделки", — отметил Царёв.Находящийся в СИЗО народный депутат Украины Александр Дубинский в своём телеграм-канале написал, что Зеленского могут ожидать крайне неприятные последствия."Ну, чего нос повесили? Или думаете, что Зеленский вот так, просто раз, и послал н***р США и их требования? Или, вернее, что ему это так просто сойдет с рук? Я пока сохраняю надежду на перемирие в том или ином виде до конца апреля. Сейчас это вопрос престижа США. Иначе каждый клоун, от Украины до Буркина Фасо будет слать их лесом", — отметил Дубинский.Он призвал украинцев не торопиться с выводами и заявил, что ставит на Трампа.Примечательно, что вечером 30 марта Трамп также заявил о "психологическом крайнем сроке" для заключения перемирия между Украиной и Россией, не назвав конкретную дату.Однако в тот же день президент Финляндии Александр Стубб заявил, что накануне, 29 марта, во время визита в США, он предложил Трампу заключить перемирие на Украине 20 апреля — в день, когда все христиане будут отмечать Пасху."Почему 20 апреля? Потому что нужен срок. Потому что это Пасха. И потому, что президент Трамп будет находиться у власти уже три месяца", — заявил Стубб.Стубб рассказал, что перед поездкой в США он разговаривал с союзниками, включая Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и прочими.О том, что США надеются достичь перемирия на Украине к 20 апреля, неделю назад сообщало агентство Bloomberg.Тогда многие указали на совпадение ряда сроков."Шансы на то, что перемирие наступит до 9 мая очень высоки. Мало того, что 9 мая — сакральная дата, но ещё 29 апреля — 100 дней президентства Дональда Трампа. Ему во время отчёта очень было бы кстати объявить о своей победе — прекращении военных действий на Украине. Он приложит максимум усилий, чтобы ему было, что доложить своим избирателям "на сто дней". С учётом того, что остановить войну на Ближнем Востоке не получилось/захотелось, перемирие на Украине было бы к месту", — отмечал Царёв 21 марта.Он также указал, что 9 мая истечёт срок военного положения на Украине."Отменять военное положение сложно — может не набраться голосов. Проще его не продлить. Чтобы его не продлевать, надо, чтобы перемирие наступило раньше 9 мая. Продлевают военное положение обычно заранее, до наступления даты. Поэтому перемирие тоже должно наступить раньше. Пасха у нас в этом году 20 апреля? Прошу обратить внимание — католическая и православная в один день. Хорошая дата", — писал он.Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский указывал на иронию судьбы."Я бесконечное множество раз писал о том, как лживые мифы о Великой Отечественной очень долго догоняют нас в этой войне. Боюсь, что в этом случае, когда желание успеть к конкретной дате доминирует над балансом условий перемирия, мы на себе попробуем бумеранг мифа — "Киев брали к 7 ноября"", — написал Бужанский.По его словам, украинцев преследует злой рок, "когда вся ересь рухнула на голову в виде кошмарной реальности".Позднее стало известно, что украинская власть не только ожидает перемирия, но и спешно готовится к выборам. Об этом сообщило 30 марта издание The Economist."Сейчас ведутся серьёзные приготовления к тому, чтобы Зеленский предстал перед избирателями во второй раз, и довольно скоро", – сообщило издание.Как рассказали изданию источники, на прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать выборы после полного прекращения огня. В публикации указывалось, что в начале мая состоится голосование по продлению на Украине военного положения, срок которого истекает 8 мая. Отмена этого режима необходима, чтобы можно было организовать выборы, и Зеленский, по словам собеседников издания, в этом вопросе "нацелен на лето".Согласно украинскому законодательству, для агитации перед голосованием нужно не менее 60 дней, поэтому самая ранний срок для выборов — в начале июля, отмечалось в публикации.В то же время, ряд источников сообщил изданию, что избирательная кампания должна будет длиться три месяца, поскольку в разгар боевых действий избирательным органам потребуется больше времени для восстановления списков избирателей.В любом случае, дата 8 мая является знаковой: тогда станет ясно, будет ли придерживаться Украина перемирия и будут ли выборы.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки".

https://ukraina.ru/20250330/1062153910.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, олег царев, bloomberg, сизо, нато, украина, сша, новороссия