https://ukraina.ru/20231122/1051199299.html
Дмитрий Кулеба, биография
Дмитрий Кулеба, биография - 22.11.2023 Украина.ру
Дмитрий Кулеба, биография
Министр иностранных дел Украины
2023-11-22T08:54
2023-11-22T08:54
2023-11-22T08:54
биография
дмитрий кулеба
министр иностранных дел
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051188046_0:23:900:529_1920x0_80_0_0_50b24ca51303f49d97d3b14c4ba5f01b.jpg
Детство и образованиеРодился Кулеба 19 апреля 1981 года на Украине, в Сумах, в семье кадрового дипломата. Отец – Иван Кулеба – с 1997 года был послом Украины в Египте, Чехии, Казахстане, а также заместителем государственного секретаря МИД страны, заместителем министра иностранных дел Украины (2003-2004), а с декабря 2019 – чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении. Именно благодаря отцу, как считают многие, Дмитрий и получил свое стремительное продвижение по службе. О матери ничего не известно. Высшее образование Дмитрий получил в 2003 году в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Там же в 2005 году он завершил аспирантуру, став кандидатом юридических наук.Карьера После окончания вуза в 2003 году Кулеба поступил на работу в качестве атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины. С 2005 года Дмитрий был третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД, а также третьим и вторым секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене по вопросам ОБСЕ. В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Затем Кулеба решает попрощаться с государственной службой и становится руководителем Фонда культурной дипломатии UART. Но уже в 2014 году он возвращается в МИД и становится послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. 9 апреля 2016 года он по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы. В новом составе Кабинета министров, утвержденном Радой в конце августа 2019 года, Кулеба оказался вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.А уже 30 октября 2019 года президент Зеленский назначает его Председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Свою главную должность министра иностранных дел Кулеба получил 4 марта 2020 года во время внеочередного заседания Верховной Рады.Семья и дети Дмитрий Кулеба состоял в браке с Евгенией - основательницей и управляющей компании "Город-Сад". Кроме того, она была также депутатом Киевского совета IX созыва и до 11 февраля 2021 года являлась уполномоченным представителем фракции “Слуга народа” в том же Киевсовете. Пара развелась в апреле 2022 года. В браке родилось двое детей: сын Егор (2006) и дочь Любовь (2011). Интересные факты: 1. Кулеба имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 2. Является кавалером ордена "За заслуги" III степени. 3. Дмитрий выпустил собственную книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ", в которой делится идеями, как выиграть в информационной войне.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/15/1051188046_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_bc8f08e03d00aa099883d377789cc462.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
биография, дмитрий кулеба, министр иностранных дел, политика, украина
Дмитрий Кулеба, биография
Министр иностранных дел Украины
Родился Кулеба 19 апреля 1981 года на Украине, в Сумах, в семье кадрового дипломата. Отец – Иван Кулеба – с 1997 года был послом Украины в Египте, Чехии, Казахстане, а также заместителем государственного секретаря МИД страны, заместителем министра иностранных дел Украины (2003-2004), а с декабря 2019 – чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.
Именно благодаря отцу, как считают многие, Дмитрий и получил свое стремительное продвижение по службе. О матери ничего не известно.
Высшее образование Дмитрий получил в 2003 году в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Там же в 2005 году он завершил аспирантуру, став кандидатом юридических наук.
После окончания вуза в 2003 году Кулеба поступил на работу в качестве атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины. С 2005 года Дмитрий был третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД, а также третьим и вторым секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене по вопросам ОБСЕ.
В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Затем Кулеба решает попрощаться с государственной службой и становится руководителем Фонда культурной дипломатии UART. Но уже в 2014 году он возвращается в МИД и становится послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.
9 апреля 2016 года он по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы. В новом составе Кабинета министров, утвержденном Радой в конце августа 2019 года, Кулеба оказался вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
А уже 30 октября 2019 года президент Зеленский назначает его Председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Свою главную должность министра иностранных дел Кулеба получил 4 марта 2020 года во время внеочередного заседания Верховной Рады.
Дмитрий Кулеба состоял в браке с Евгенией - основательницей и управляющей компании "Город-Сад". Кроме того, она была также депутатом Киевского совета IX созыва и до 11 февраля 2021 года являлась уполномоченным представителем фракции “Слуга народа” в том же Киевсовете.
Пара развелась в апреле 2022 года. В браке родилось двое детей: сын Егор (2006) и дочь Любовь (2011).
1. Кулеба имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
2. Является кавалером ордена "За заслуги" III степени.
3. Дмитрий выпустил собственную книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ", в которой делится идеями, как выиграть в информационной войне.