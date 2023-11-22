Дмитрий Кулеба, биография - 22.11.2023 Украина.ру
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Дмитрий Кулеба, биография
Дмитрий Кулеба, биография - 22.11.2023 Украина.ру
Дмитрий Кулеба, биография
Министр иностранных дел Украины
2023-11-22T08:54
2023-11-22T08:54
биография
дмитрий кулеба
министр иностранных дел
политика
украина
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Детство и образованиеРодился Кулеба 19 апреля 1981 года на Украине, в Сумах, в семье кадрового дипломата. Отец – Иван Кулеба – с 1997 года был послом Украины в Египте, Чехии, Казахстане, а также заместителем государственного секретаря МИД страны, заместителем министра иностранных дел Украины (2003-2004), а с декабря 2019 – чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении. Именно благодаря отцу, как считают многие, Дмитрий и получил свое стремительное продвижение по службе. О матери ничего не известно. Высшее образование Дмитрий получил в 2003 году в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Там же в 2005 году он завершил аспирантуру, став кандидатом юридических наук.Карьера После окончания вуза в 2003 году Кулеба поступил на работу в качестве атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины. С 2005 года Дмитрий был третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД, а также третьим и вторым секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене по вопросам ОБСЕ. В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Затем Кулеба решает попрощаться с государственной службой и становится руководителем Фонда культурной дипломатии UART. Но уже в 2014 году он возвращается в МИД и становится послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. 9 апреля 2016 года он по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы. В новом составе Кабинета министров, утвержденном Радой в конце августа 2019 года, Кулеба оказался вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.А уже 30 октября 2019 года президент Зеленский назначает его Председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Свою главную должность министра иностранных дел Кулеба получил 4 марта 2020 года во время внеочередного заседания Верховной Рады.Семья и дети Дмитрий Кулеба состоял в браке с Евгенией - основательницей и управляющей компании "Город-Сад". Кроме того, она была также депутатом Киевского совета IX созыва и до 11 февраля 2021 года являлась уполномоченным представителем фракции “Слуга народа” в том же Киевсовете. Пара развелась в апреле 2022 года. В браке родилось двое детей: сын Егор (2006) и дочь Любовь (2011). Интересные факты: 1. Кулеба имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 2. Является кавалером ордена "За заслуги" III степени. 3. Дмитрий выпустил собственную книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ", в которой делится идеями, как выиграть в информационной войне.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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биография, дмитрий кулеба, министр иностранных дел, политика, украина
биография, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, политика, Украина

Дмитрий Кулеба, биография

08:54 22.11.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Министр иностранных дел Украины
Детство и образование
Родился Кулеба 19 апреля 1981 года на Украине, в Сумах, в семье кадрового дипломата. Отец – Иван Кулеба – с 1997 года был послом Украины в Египте, Чехии, Казахстане, а также заместителем государственного секретаря МИД страны, заместителем министра иностранных дел Украины (2003-2004), а с декабря 2019 – чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.
Именно благодаря отцу, как считают многие, Дмитрий и получил свое стремительное продвижение по службе. О матери ничего не известно.
Высшее образование Дмитрий получил в 2003 году в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Там же в 2005 году он завершил аспирантуру, став кандидатом юридических наук.
Карьера
После окончания вуза в 2003 году Кулеба поступил на работу в качестве атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины. С 2005 года Дмитрий был третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД, а также третьим и вторым секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене по вопросам ОБСЕ.
В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Затем Кулеба решает попрощаться с государственной службой и становится руководителем Фонда культурной дипломатии UART. Но уже в 2014 году он возвращается в МИД и становится послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций.
© sharij.net
© sharij.net
9 апреля 2016 года он по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы. В новом составе Кабинета министров, утвержденном Радой в конце августа 2019 года, Кулеба оказался вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
А уже 30 октября 2019 года президент Зеленский назначает его Председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Свою главную должность министра иностранных дел Кулеба получил 4 марта 2020 года во время внеочередного заседания Верховной Рады.
Семья и дети
Дмитрий Кулеба состоял в браке с Евгенией - основательницей и управляющей компании "Город-Сад". Кроме того, она была также депутатом Киевского совета IX созыва и до 11 февраля 2021 года являлась уполномоченным представителем фракции “Слуга народа” в том же Киевсовете.
© today.ua
© today.ua
Пара развелась в апреле 2022 года. В браке родилось двое детей: сын Егор (2006) и дочь Любовь (2011).
Интересные факты:
1. Кулеба имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
2. Является кавалером ордена "За заслуги" III степени.
3. Дмитрий выпустил собственную книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ", в которой делится идеями, как выиграть в информационной войне.
 
биографияДмитрий Кулебаминистр иностранных делполитикаУкраина
 
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