https://ukraina.ru/20231122/1051199299.html

Дмитрий Кулеба, биография

Дмитрий Кулеба, биография - 22.11.2023 Украина.ру

Дмитрий Кулеба, биография

Министр иностранных дел Украины

2023-11-22T08:54

2023-11-22T08:54

2023-11-22T08:54

биография

дмитрий кулеба

министр иностранных дел

политика

украина

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Детство и образованиеРодился Кулеба 19 апреля 1981 года на Украине, в Сумах, в семье кадрового дипломата. Отец – Иван Кулеба – с 1997 года был послом Украины в Египте, Чехии, Казахстане, а также заместителем государственного секретаря МИД страны, заместителем министра иностранных дел Украины (2003-2004), а с декабря 2019 – чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении. Именно благодаря отцу, как считают многие, Дмитрий и получил свое стремительное продвижение по службе. О матери ничего не известно. Высшее образование Дмитрий получил в 2003 году в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право". Там же в 2005 году он завершил аспирантуру, став кандидатом юридических наук.Карьера После окончания вуза в 2003 году Кулеба поступил на работу в качестве атташе Службы главного юридического советника Министерства иностранных дел Украины. С 2005 года Дмитрий был третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД, а также третьим и вторым секретарем постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене по вопросам ОБСЕ. В январе-июне 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. Затем Кулеба решает попрощаться с государственной службой и становится руководителем Фонда культурной дипломатии UART. Но уже в 2014 году он возвращается в МИД и становится послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. 9 апреля 2016 года он по указу тогдашнего президента Украины Петра Порошенко был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы. В новом составе Кабинета министров, утвержденном Радой в конце августа 2019 года, Кулеба оказался вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.А уже 30 октября 2019 года президент Зеленский назначает его Председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Свою главную должность министра иностранных дел Кулеба получил 4 марта 2020 года во время внеочередного заседания Верховной Рады.Семья и дети Дмитрий Кулеба состоял в браке с Евгенией - основательницей и управляющей компании "Город-Сад". Кроме того, она была также депутатом Киевского совета IX созыва и до 11 февраля 2021 года являлась уполномоченным представителем фракции “Слуга народа” в том же Киевсовете. Пара развелась в апреле 2022 года. В браке родилось двое детей: сын Егор (2006) и дочь Любовь (2011). Интересные факты: 1. Кулеба имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 2. Является кавалером ордена "За заслуги" III степени. 3. Дмитрий выпустил собственную книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ", в которой делится идеями, как выиграть в информационной войне.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, дмитрий кулеба, министр иностранных дел, политика, украина