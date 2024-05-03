https://ukraina.ru/20240503/1054880533.html
Украина отходит для Байдена на второй план? Не всё так однозначно
Украина отходит для Байдена на второй план? Не всё так однозначно - 03.05.2024 Украина.ру
Украина отходит для Байдена на второй план? Не всё так однозначно
Президент США Джо Байден и представители его администрации до выборов не будут лишний раз напоминать общественности об Украине, чтобы не раздражать соотечественников потраченными на неё миллиардами. Однако они всё равно используют украинскую тему в своих интересах
2024-05-03T16:44
2024-05-03T16:44
2024-05-03T16:44
эксклюзив
сша
украина
джо байден
выборы
дональд трамп
киев
дмитрий евстафьев
politico
вооруженные силы украины
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037677994_226:90:2061:1122_1920x0_80_0_0_2ae48f12057ae30f12105e3e6c31602a.jpg
В ближайшие полгода Украина отойдёт на второй план – сотрудники Белого дома и члены предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена будут уделять гораздо меньше внимания этой теме в своих выступлениях, сообщили источники газеты Politico."Теперь, когда дополнительные ассигнования приняты Конгрессом, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - отметил один из собеседников.С горем пополам законопроект о финансировании зарубежных партнёров прошёл голосование в Палате представителей. Чтобы убедить законодателей поддержать инициативу, председателю нижней палаты Конгресса Майку Джонсону пришлось неоднократно повторять, что из заложенных для Украины $60,84 млрд порядка 80% останутся в Америке для восполнения собственных запасов вооружений, уже переданных ВСУ.Иными словами, пришлось сказать, что от распиаренной помощи Киев получит лишь 20%. А Пентагон подгонял конгрессменов с принятием законопроекта, делая упор на риск краха украинской армии буквально в ближайшие дни, если Штаты ей не помогут, а оружие, в котором военные остро нуждаются, не отправят на передовую прям сразу же – вы только проголосуйте "за".В итоге спустя неделю с небольшим бойцы ВСУ не знают, когда они получат дополнительные боеприпасы. Украинские военные рассказали агентству Reuters, что сейчас они не способны подавить атаки ВС РФ, а количество выстрелов, которые артиллерия ВСУ может произвести в день, иногда составляет меньше десятка. Но вопрос же закрыли: законопроект приняли, деньги на помощь Киеву заложили – вот и всё.Решение сократить упоминаемость Украины, как отмечает Politico, может ослабить поддержку этой страны среди американцев и осложнить процесс согласования любого дополнительного финансирования. Но вот что точно должны оценить избиратели, так это приоритетное внимание к экономическим проблемам США со стороны чиновников и членов избирательного штаба.Гражданская война в США реальнее, чем кажетсяНаконец-то американские власти решили сосредоточиться на трудностях собственной страны и собственных граждан. А они более чем серьёзны.Государственный долг Соединённых Штатов превысил отметку $34 трлн. Реальные доходы американцев снижались на протяжении трёх лет. В июне 2023-го Национальный альянс по искоренению бездомности сообщил, что количество бездомных в стране растёт примерно на 6% ежегодно, начиная с 2017 года (в 2022-м бездомных насчитывалось около 421 400 человек, из них 127 750 - хронические бездомные, т. е. в течение года или более им было негде остановиться).Официальный уровень бедности в 2022 году составил 11,5% населения, или около 38 млн человек (для сравнения, в России на тот момент он составлял 10,5% населения или 15,3 млн человек, а по итогам прошлого года – 8,5% населения, или 12,4 млн человек, это минимальный в современной истории страны показатель и сохраняется тенденция к снижению). Список можно продолжить и дальше.Естественно, к такой нерадужной картине привела целая совокупность факторов как внутриполитического, так и глобального характера. Но и Украина имеет к этому непосредственное отношение. В частности, по доходам американских семей сильно ударил рост цен на энергоносители после начала украинского конфликта.Да и элементарно – те деньги, которые президент выделил Киеву с начала конфликта (а это минимум $113 млрд – такую сумму указала в марте директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, но в реальности цифра может быть гораздо больше), могли быть потрачены на решение проблем самих Штатов. Но нет.Эти средства можно было бы направить, в частности, на борьбу с бедностью, которая, как показало исследование Калифорнийского университета в Риверсайде, занимает четвёртую строчку в списке причин смерти в США после болезней сердца, онкологии и курения. Именно бедность могла привести к кончине183 000 американцев в возрасте от 15 лет в 2019 году, предшествовавшем пандемии COVID-2019, и это в такой богатой стране, как Соединённые Штаты."Миллионы американцев ежедневно страдают, пытаясь свести концы с концами. Справедливо ли отправлять тяжело заработанные деньги коррумпированному иностранному правительству?" —задавался вопросом ещё семь месяцев назад, в начале октября, сенатор-республиканец Рэнд Пол в соцсети Х.Оплата счетов и удовлетворение основных потребностей обходится американцам в большие суммы, чем прежде, и сильнее всего в этой ситуации их раздражает тот факт, что власти находят деньги для всех остальных стран, а для собственных граждан – нет. Налоги-то они заплатили, но спать спокойно не могут.И этот тезис, который находит отклик у миллионов американцев, активно продвигают республиканцы-сторонники Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок.Телеканал Fox News, указывая на сумму госдолга и приоритетность помощи союзникам для нынешней администрации, адаптировал известный лозунг 45-го президента США America First ("Америка прежде всего") под современные реалии - America Last ("Америка в последнюю очередь"). А главный ястреб Республиканской партии конгрессвумен Марджори Тейлор Грин приготовила для Майка Джонсона, который пошёл на поводу у Белого дома и вынес-таки вопрос о помощи Украине на голосование вопреки возражениям однопартийцев, бейсболку с надписью "MUGA", что расшифровывается как Make Ukraine Great Again (по аналогии с предвыборным лозунгом Трампа Make America Great Again).Американское общество настолько поляризировано, что, по мнению 41% участников опроса исследовательской организации Rasmussen Reports, гражданская война в США весьма вероятна в ближайшие пять лет. Причём такая перспектива выглядит более реалистичной в случае переизбрания Байдена (так сказали 37% респондентов), нежели Трампа (25%), хотя именно он склонен принимать более радикальные решения."Чтобы заниматься решением внутренних проблем США, нужно обладать очень серьёзным политическим ресурсом. Таким авторитетом в США обладает один человек, как бы мы к нему ни относились - это Барак Обама. Он мог бы найти решение по границе с Техасом и с реформой здравоохранения, и с налоговой политикой. Но США идут к выборам, которые зафиксируют раскол страны", - сказал в интервью изданию Украина.ру профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.По мнению эксперта, вторая причина зависимости решения внутренних проблем США от побед на внешнем контуре заключается в том, что глубинное государство испугалось радикализма, образовавшегося в американском обществе, как произраильского и антиизраильского, так и проукраинского.Закончилась ли любовь Байдена к УкраинеНе только сотрудники администрации, но и сам Байден стал реже упоминать Украину.Это не значит, что Байден перестанет говорить об Украине, с которой так тесно связана его жизнь на протяжении последних 10 лет. Конечно, будет говорить, но в наиболее выгодном с точки зрения избирательной кампании контексте. Например, во Франции в годовщину высадки союзнических войск в Нормандии (6 июня) президент США может провести параллели с нынешней реакцией Запада на российскую спецоперацию. Наверняка без упоминания Украины не обойдётся и июльский саммит НАТО в Вашингтоне. А ещё, как пишет Politico, Байден будет использовать Украину в основном как средство нападения на Трампа.Логика смены риторики демократов проста и понятна: чтобы за кандидата проголосовали на выборах, он должен говорить то, что хотят слышать избиратели. А хотят они услышать о том, что нынешняя администрация готова сделать для улучшения условий жизни населения. Да и традиционно внешняя политика не играет ключевой роли в избирательных кампаниях в США.Так что не стоит ожидать, что Вашингтон сейчас либо бросит Украину на произвол судьбы, сосредоточившись на внутренних вопросах, либо начнёт содействовать мирному урегулированию конфликта.Впрочем, этот консенсус носит временный характер - в начале марта его ещё не было."При интеллектуальной деградации правящего класса США на первый план вышло глубинное государство, которое нашло аргументы для той части политического класса и в Республиканской, и в Демократической партии. Для Трампа и аргументов не надо приводить, на него несколько уголовных дел навешано, а команда Байдена и так на всё согласна. <…> В целом ситуация стала менее комфортной для команды Байдена, но и для Трампа всё, что произошло, - это его личное поражение как кандидата в президенты США", - добавил политолог.В общем бросать Украину нынешний американский лидер не собирается. Но и лишний раз публично говорить о ней не будет, чтобы не вызывать раздражение общественности и не напоминать гражданам, на что потрачены их налоговые отчисления (кстати наглядно это можно увидеть в Москве на Поклонной горе, где открылась выставка подбитой натовской техники).
https://ukraina.ru/20240418/1054588121.html
https://ukraina.ru/20240502/1054825374.html
https://ukraina.ru/20240428/1054789144.html
https://ukraina.ru/20240501/1054828618.html
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эксклюзив, сша, украина, джо байден, выборы, дональд трамп, киев, дмитрий евстафьев, politico, вооруженные силы украины, пентагон, сво
В ближайшие полгода Украина отойдёт на второй план – сотрудники Белого дома и члены предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена
будут уделять гораздо меньше внимания этой теме в своих выступлениях, сообщили источники газеты Politico.
"Теперь, когда дополнительные ассигнования приняты Конгрессом, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - отметил один из собеседников.
С горем пополам законопроект о финансировании зарубежных партнёров прошёл голосование в Палате представителей. Чтобы убедить законодателей поддержать инициативу, председателю нижней палаты Конгресса Майку Джонсону пришлось неоднократно повторять, что из заложенных для Украины $60,84 млрд порядка 80% останутся в Америке для восполнения собственных запасов вооружений, уже переданных ВСУ.
Иными словами, пришлось сказать, что от распиаренной помощи Киев получит лишь 20%.
А Пентагон подгонял конгрессменов с принятием законопроекта, делая упор на риск краха украинской армии буквально в ближайшие дни, если Штаты ей не помогут, а оружие, в котором военные остро нуждаются, не отправят на передовую прям сразу же – вы только проголосуйте "за".
В итоге спустя неделю с небольшим бойцы ВСУ не знают, когда они получат дополнительные боеприпасы. Украинские военные рассказали агентству Reuters, что сейчас они не способны подавить атаки ВС РФ, а количество выстрелов, которые артиллерия ВСУ может произвести в день, иногда составляет меньше десятка. Но вопрос же закрыли: законопроект приняли, деньги на помощь Киеву заложили – вот и всё.
Решение сократить упоминаемость Украины, как отмечает Politico, может ослабить поддержку этой страны среди американцев и осложнить процесс согласования любого дополнительного финансирования. Но вот что точно должны оценить избиратели, так это приоритетное внимание к экономическим проблемам США со стороны чиновников и членов избирательного штаба.
Гражданская война в США реальнее, чем кажется
Наконец-то американские власти решили сосредоточиться на трудностях собственной страны и собственных граждан. А они более чем серьёзны.
Государственный долг Соединённых Штатов превысил отметку $34 трлн. Реальные доходы американцев снижались на протяжении трёх лет. В июне 2023-го Национальный альянс по искоренению бездомности сообщил, что количество бездомных в стране растёт примерно на 6% ежегодно, начиная с 2017 года (в 2022-м бездомных насчитывалось около 421 400 человек, из них 127 750 - хронические бездомные, т. е. в течение года или более им было негде остановиться).
Официальный уровень бедности в 2022 году составил 11,5% населения, или около 38 млн человек (для сравнения, в России на тот момент он составлял 10,5% населения или 15,3 млн человек, а по итогам прошлого года – 8,5% населения, или 12,4 млн человек, это минимальный в современной истории страны показатель и сохраняется тенденция к снижению). Список можно продолжить и дальше.
Естественно, к такой нерадужной картине привела целая совокупность факторов как внутриполитического, так и глобального характера. Но и Украина имеет к этому непосредственное отношение. В частности, по доходам американских семей сильно ударил рост цен на энергоносители после начала украинского конфликта.
Да и элементарно – те деньги, которые президент выделил Киеву с начала конфликта (а это минимум $113 млрд – такую сумму указала в марте директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, но в реальности цифра может быть гораздо больше), могли быть потрачены на решение проблем самих Штатов. Но нет.
Эти средства можно было бы направить, в частности, на борьбу с бедностью, которая, как показало исследование Калифорнийского университета в Риверсайде, занимает четвёртую строчку в списке причин смерти в США после болезней сердца, онкологии и курения. Именно бедность могла привести к кончине183 000 американцев в возрасте от 15 лет в 2019 году, предшествовавшем пандемии COVID-2019, и это в такой богатой стране, как Соединённые Штаты.
"Миллионы американцев ежедневно страдают, пытаясь свести концы с концами. Справедливо ли отправлять тяжело заработанные деньги коррумпированному иностранному правительству?" —задавался вопросом ещё семь месяцев назад, в начале октября, сенатор-республиканец Рэнд Пол в соцсети Х.
Оплата счетов и удовлетворение основных потребностей обходится американцам в большие суммы, чем прежде, и сильнее всего в этой ситуации их раздражает тот факт, что власти находят деньги для всех остальных стран, а для собственных граждан – нет. Налоги-то они заплатили, но спать спокойно не могут.
И этот тезис, который находит отклик у миллионов американцев, активно продвигают республиканцы-сторонники Дональда Трампа
, баллотирующегося на второй срок.
Телеканал Fox News, указывая на сумму госдолга и приоритетность помощи союзникам для нынешней администрации, адаптировал известный лозунг 45-го президента США America First ("Америка прежде всего") под современные реалии - America Last ("Америка в последнюю очередь"). А главный ястреб Республиканской партии конгрессвумен Марджори Тейлор Грин
приготовила для Майка Джонсона
, который пошёл на поводу у Белого дома и вынес-таки вопрос о помощи Украине на голосование вопреки возражениям однопартийцев, бейсболку с надписью "MUGA", что расшифровывается как Make Ukraine Great Again (по аналогии с предвыборным лозунгом Трампа Make America Great Again).
Американское общество настолько поляризировано, что, по мнению 41% участников опроса исследовательской организации Rasmussen Reports, гражданская война в США весьма вероятна в ближайшие пять лет. Причём такая перспектива выглядит более реалистичной в случае переизбрания Байдена (так сказали 37% респондентов), нежели Трампа (25%), хотя именно он склонен принимать более радикальные решения.
"Чтобы заниматься решением внутренних проблем США, нужно обладать очень серьёзным политическим ресурсом. Таким авторитетом в США обладает один человек, как бы мы к нему ни относились - это Барак Обама
. Он мог бы найти решение по границе с Техасом и с реформой здравоохранения, и с налоговой политикой. Но США идут к выборам, которые зафиксируют раскол страны", - сказал в интервью
изданию Украина.ру
профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев
.
По мнению эксперта, вторая причина зависимости решения внутренних проблем США от побед на внешнем контуре заключается в том, что глубинное государство испугалось радикализма, образовавшегося в американском обществе, как произраильского и антиизраильского, так и проукраинского.
Закончилась ли любовь Байдена к Украине
Не только сотрудники администрации, но и сам Байден стал реже упоминать Украину.
"В ходе недавних выступлений в предвыборной кампании Байден сосредоточил свои выступления на экономических вопросах. В связи с войной на Украине он стремился указать на положительное влияние помощи Киеву на количество рабочих мест в США, учитывая, какая часть финансирования идёт американским производителям оружия. Дальнейшее привязывание себя к войне несёт некоторые политические риски. Задержки с отправкой американской помощи уже дорого обошлись, поскольку Россия в последнее время добилась успехов и, как ожидается, добьётся большего в ближайшие недели, прежде чем помощь достигнет зоны боевых действий. И даже если ситуация в конечном итоге изменится, мало кто ожидает, что это произойдёт за несколько месяцев до ноябрьских выборов", - пишет Politico.
Это не значит, что Байден перестанет говорить об Украине, с которой так тесно связана его жизнь на протяжении последних 10 лет. Конечно, будет говорить, но в наиболее выгодном с точки зрения избирательной кампании контексте.
Например, во Франции в годовщину высадки союзнических войск в Нормандии (6 июня) президент США может провести параллели с нынешней реакцией Запада на российскую спецоперацию. Наверняка без упоминания Украины не обойдётся и июльский саммит НАТО в Вашингтоне. А ещё, как пишет Politico, Байден будет использовать Украину в основном как средство нападения на Трампа.
Логика смены риторики демократов проста и понятна: чтобы за кандидата проголосовали на выборах, он должен говорить то, что хотят слышать избиратели. А хотят они услышать о том, что нынешняя администрация готова сделать для улучшения условий жизни населения. Да и традиционно внешняя политика не играет ключевой роли в избирательных кампаниях в США.
Так что не стоит ожидать, что Вашингтон сейчас либо бросит Украину на произвол судьбы, сосредоточившись на внутренних вопросах, либо начнёт содействовать мирному урегулированию конфликта.
"В США возник бипартийный консенсус относительно того, что политический мейнстрим не может допустить крушения Украины до формальной даты выборов американского президента. В США поняли, что если это крушение будет визуализировано в виде бегства из Кабула и ещё раньше Сайгона, то плохо будет всем: и байденоидам, и республиканским консерваторам. Хорошо будет только трампистам и то не всем. Даже Трамп продвинул идею, которая была реализована в этом законопроекте, о кредите. Он понимает, что нельзя такому визуализированному событию, которое будет символизировать слабость Америки на следующие лет 25, произойти до выборов", - подчёркивает Дмитрий Евстафьев.
Впрочем, этот консенсус носит временный характер - в начале марта его ещё не было.
"При интеллектуальной деградации правящего класса США на первый план вышло глубинное государство, которое нашло аргументы для той части политического класса и в Республиканской, и в Демократической партии. Для Трампа и аргументов не надо приводить, на него несколько уголовных дел навешано, а команда Байдена и так на всё согласна. <…> В целом ситуация стала менее комфортной для команды Байдена, но и для Трампа всё, что произошло, - это его личное поражение как кандидата в президенты США", - добавил политолог.
В общем бросать Украину нынешний американский лидер не собирается. Но и лишний раз публично говорить о ней не будет, чтобы не вызывать раздражение общественности и не напоминать гражданам, на что потрачены их налоговые отчисления (кстати наглядно это можно увидеть в Москве на Поклонной горе, где открылась выставка подбитой натовской техники).