https://ukraina.ru/20240503/1054880533.html

Украина отходит для Байдена на второй план? Не всё так однозначно

Украина отходит для Байдена на второй план? Не всё так однозначно - 03.05.2024 Украина.ру

Украина отходит для Байдена на второй план? Не всё так однозначно

Президент США Джо Байден и представители его администрации до выборов не будут лишний раз напоминать общественности об Украине, чтобы не раздражать соотечественников потраченными на неё миллиардами. Однако они всё равно используют украинскую тему в своих интересах

2024-05-03T16:44

2024-05-03T16:44

2024-05-03T16:44

эксклюзив

сша

украина

джо байден

выборы

дональд трамп

киев

дмитрий евстафьев

politico

вооруженные силы украины

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В ближайшие полгода Украина отойдёт на второй план – сотрудники Белого дома и члены предвыборного штаба действующего президента США Джо Байдена будут уделять гораздо меньше внимания этой теме в своих выступлениях, сообщили источники газеты Politico."Теперь, когда дополнительные ассигнования приняты Конгрессом, этот вопрос, естественно, стал менее актуальным", - отметил один из собеседников.С горем пополам законопроект о финансировании зарубежных партнёров прошёл голосование в Палате представителей. Чтобы убедить законодателей поддержать инициативу, председателю нижней палаты Конгресса Майку Джонсону пришлось неоднократно повторять, что из заложенных для Украины $60,84 млрд порядка 80% останутся в Америке для восполнения собственных запасов вооружений, уже переданных ВСУ.Иными словами, пришлось сказать, что от распиаренной помощи Киев получит лишь 20%. А Пентагон подгонял конгрессменов с принятием законопроекта, делая упор на риск краха украинской армии буквально в ближайшие дни, если Штаты ей не помогут, а оружие, в котором военные остро нуждаются, не отправят на передовую прям сразу же – вы только проголосуйте "за".В итоге спустя неделю с небольшим бойцы ВСУ не знают, когда они получат дополнительные боеприпасы. Украинские военные рассказали агентству Reuters, что сейчас они не способны подавить атаки ВС РФ, а количество выстрелов, которые артиллерия ВСУ может произвести в день, иногда составляет меньше десятка. Но вопрос же закрыли: законопроект приняли, деньги на помощь Киеву заложили – вот и всё.Решение сократить упоминаемость Украины, как отмечает Politico, может ослабить поддержку этой страны среди американцев и осложнить процесс согласования любого дополнительного финансирования. Но вот что точно должны оценить избиратели, так это приоритетное внимание к экономическим проблемам США со стороны чиновников и членов избирательного штаба.Гражданская война в США реальнее, чем кажетсяНаконец-то американские власти решили сосредоточиться на трудностях собственной страны и собственных граждан. А они более чем серьёзны.Государственный долг Соединённых Штатов превысил отметку $34 трлн. Реальные доходы американцев снижались на протяжении трёх лет. В июне 2023-го Национальный альянс по искоренению бездомности сообщил, что количество бездомных в стране растёт примерно на 6% ежегодно, начиная с 2017 года (в 2022-м бездомных насчитывалось около 421 400 человек, из них 127 750 - хронические бездомные, т. е. в течение года или более им было негде остановиться).Официальный уровень бедности в 2022 году составил 11,5% населения, или около 38 млн человек (для сравнения, в России на тот момент он составлял 10,5% населения или 15,3 млн человек, а по итогам прошлого года – 8,5% населения, или 12,4 млн человек, это минимальный в современной истории страны показатель и сохраняется тенденция к снижению). Список можно продолжить и дальше.Естественно, к такой нерадужной картине привела целая совокупность факторов как внутриполитического, так и глобального характера. Но и Украина имеет к этому непосредственное отношение. В частности, по доходам американских семей сильно ударил рост цен на энергоносители после начала украинского конфликта.Да и элементарно – те деньги, которые президент выделил Киеву с начала конфликта (а это минимум $113 млрд – такую сумму указала в марте директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг, но в реальности цифра может быть гораздо больше), могли быть потрачены на решение проблем самих Штатов. Но нет.Эти средства можно было бы направить, в частности, на борьбу с бедностью, которая, как показало исследование Калифорнийского университета в Риверсайде, занимает четвёртую строчку в списке причин смерти в США после болезней сердца, онкологии и курения. Именно бедность могла привести к кончине183 000 американцев в возрасте от 15 лет в 2019 году, предшествовавшем пандемии COVID-2019, и это в такой богатой стране, как Соединённые Штаты."Миллионы американцев ежедневно страдают, пытаясь свести концы с концами. Справедливо ли отправлять тяжело заработанные деньги коррумпированному иностранному правительству?" —задавался вопросом ещё семь месяцев назад, в начале октября, сенатор-республиканец Рэнд Пол в соцсети Х.Оплата счетов и удовлетворение основных потребностей обходится американцам в большие суммы, чем прежде, и сильнее всего в этой ситуации их раздражает тот факт, что власти находят деньги для всех остальных стран, а для собственных граждан – нет. Налоги-то они заплатили, но спать спокойно не могут.И этот тезис, который находит отклик у миллионов американцев, активно продвигают республиканцы-сторонники Дональда Трампа, баллотирующегося на второй срок.Телеканал Fox News, указывая на сумму госдолга и приоритетность помощи союзникам для нынешней администрации, адаптировал известный лозунг 45-го президента США America First ("Америка прежде всего") под современные реалии - America Last ("Америка в последнюю очередь"). А главный ястреб Республиканской партии конгрессвумен Марджори Тейлор Грин приготовила для Майка Джонсона, который пошёл на поводу у Белого дома и вынес-таки вопрос о помощи Украине на голосование вопреки возражениям однопартийцев, бейсболку с надписью "MUGA", что расшифровывается как Make Ukraine Great Again (по аналогии с предвыборным лозунгом Трампа Make America Great Again).Американское общество настолько поляризировано, что, по мнению 41% участников опроса исследовательской организации Rasmussen Reports, гражданская война в США весьма вероятна в ближайшие пять лет. Причём такая перспектива выглядит более реалистичной в случае переизбрания Байдена (так сказали 37% респондентов), нежели Трампа (25%), хотя именно он склонен принимать более радикальные решения."Чтобы заниматься решением внутренних проблем США, нужно обладать очень серьёзным политическим ресурсом. Таким авторитетом в США обладает один человек, как бы мы к нему ни относились - это Барак Обама. Он мог бы найти решение по границе с Техасом и с реформой здравоохранения, и с налоговой политикой. Но США идут к выборам, которые зафиксируют раскол страны", - сказал в интервью изданию Украина.ру профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.По мнению эксперта, вторая причина зависимости решения внутренних проблем США от побед на внешнем контуре заключается в том, что глубинное государство испугалось радикализма, образовавшегося в американском обществе, как произраильского и антиизраильского, так и проукраинского.Закончилась ли любовь Байдена к УкраинеНе только сотрудники администрации, но и сам Байден стал реже упоминать Украину.Это не значит, что Байден перестанет говорить об Украине, с которой так тесно связана его жизнь на протяжении последних 10 лет. Конечно, будет говорить, но в наиболее выгодном с точки зрения избирательной кампании контексте. Например, во Франции в годовщину высадки союзнических войск в Нормандии (6 июня) президент США может провести параллели с нынешней реакцией Запада на российскую спецоперацию. Наверняка без упоминания Украины не обойдётся и июльский саммит НАТО в Вашингтоне. А ещё, как пишет Politico, Байден будет использовать Украину в основном как средство нападения на Трампа.Логика смены риторики демократов проста и понятна: чтобы за кандидата проголосовали на выборах, он должен говорить то, что хотят слышать избиратели. А хотят они услышать о том, что нынешняя администрация готова сделать для улучшения условий жизни населения. Да и традиционно внешняя политика не играет ключевой роли в избирательных кампаниях в США.Так что не стоит ожидать, что Вашингтон сейчас либо бросит Украину на произвол судьбы, сосредоточившись на внутренних вопросах, либо начнёт содействовать мирному урегулированию конфликта.Впрочем, этот консенсус носит временный характер - в начале марта его ещё не было."При интеллектуальной деградации правящего класса США на первый план вышло глубинное государство, которое нашло аргументы для той части политического класса и в Республиканской, и в Демократической партии. Для Трампа и аргументов не надо приводить, на него несколько уголовных дел навешано, а команда Байдена и так на всё согласна. <…> В целом ситуация стала менее комфортной для команды Байдена, но и для Трампа всё, что произошло, - это его личное поражение как кандидата в президенты США", - добавил политолог.В общем бросать Украину нынешний американский лидер не собирается. Но и лишний раз публично говорить о ней не будет, чтобы не вызывать раздражение общественности и не напоминать гражданам, на что потрачены их налоговые отчисления (кстати наглядно это можно увидеть в Москве на Поклонной горе, где открылась выставка подбитой натовской техники).

https://ukraina.ru/20240418/1054588121.html

https://ukraina.ru/20240502/1054825374.html

https://ukraina.ru/20240428/1054789144.html

https://ukraina.ru/20240501/1054828618.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, джо байден, выборы, дональд трамп, киев, дмитрий евстафьев, politico, вооруженные силы украины, пентагон, сво