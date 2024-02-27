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Денис Шмыгаль, биография

Денис Шмыгаль, биография - 27.02.2024 Украина.ру

Денис Шмыгаль, биография

Премьер-министр Украины

2024-02-27T14:32

2024-02-27T14:32

2024-02-27T15:02

биография

денис шмыгаль

украина

премьер-министр

верховная рада

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Детство и образованиеДенис родился 15 октября 1975 года на Западной Украине во Львове. По некоторым данным, в нем есть еврейская кровь. Родители часто ездили на заработки в Европу, и Денис оставался дома с младшим на 5 лет братом Дмитрием.Во Львове Шмыгаль окончил школу, а после и Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "инженер-экономист" в производственной сфере (машиностроение) с красным дипломом в 1997 году.Денис является кандидатом экономических наук: в 2003 году он защитил диссертацию на тему "Развитие производственной инфраструктуры региона в условиях рыночной экономики" в Институте региональных исследований Национальной академии наук Украины во Львове.На этом образование Шмыгаль не закончил – он часто ездил на стажировки и обучения в Канаду, Бельгию, Финляндию, Грузию, Германию. Кроме русского и украинского языков хорошо знает английский и польский.КарьераЕще в студенчестве в 1994 году Шмыгаль устроился менеджером на предприятие ООО "О'Кей". А на следующий год перешел на должность бухгалтера отдела неторговых операций "Электробанка", где проработал до 1997 года. Тогда он был принят бухгалтером на Львовский автобусный завод.Бухгалтерскую карьеру Денис продолжает в ЗАО "З-Торговый дом", на Львовском автобусном заводе и в ООО "ЛА ДИС". К слову, учредителем последней компании является тесть Шмыгаля - Анатолий Довгань. Здесь Денис поднимется до директора по финансам, а позже - и до заместителя генерального директора в 2005 году. А до этого с 2003 по 2005 он занимает должность начальника финансового отдела, начальника отдела управления финансами и экономического анализа, директора экономико-стратегического развития ЗАО "Львовский автобусный завод".После этого Шмыгаль занимает пост директора по экономике в ООО "Инвестиционная компания "Комфорт-Инвест" с 2006 по 2008 год, а следующий год – генерального директора в ООО "РОСАНИНВЕСТ".Далее Денис переходит на государственную службу: в 2009 году сначала стал помощником львовского губернатора, а затем возглавил департамент экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской областной администрации. А в 2011 году он стал руководителем общественной организацией "Институт регионального развития".Далее Шмыгаль связывает свою жизнь с партией “УДАР” – с 2014 года он работал в ней помощником депутата VII созыва Романа Чернеги. В том же году Денис пробует как самовыдвиженец пробиться в народные депутаты от избирательного округа № 121 Львовской области, но занимает последнее место. На следующий год был кандидатом в депутаты Львовского облсовета от партии "Народный контроль".Позднее Денис становится заместителем Львовского областного управления Фискальной службы. Затем решает вернуться в коммерческую деятельность и становится вице-президентом, генеральным директором компании “Львовхолод”, которой принадлежала сеть магазинов “Рукавичка”.Последние годы перед активной политической деятельностью Денис посвятил работе в сфере электроэнергии. В январе 2017 года устраивается в компанию ДТЭК "Западэнерго" заместителем директора по социальным вопросам, а через год становится директором крупнейшей в Ивано-Франковской области Бурштынской ТЭС, которая принадлежала холдингу Рината Ахметова. С тех пор и по сей день в украинском политикуме Шмыгаль рассматривается как фигура, проводящая через правительство интересы Ахметова.Летом 2019 года Шмыгаля прочили в губернаторы Львовской области, но он в итоге стал главой Ивано-Франковской области и пробыл на этом посту с августа 2019 по февраль 2020 года. Далее по назначению Рады Денис занимает должность министра развития общин и территорий Украины и вице-премьер-министром страны.Когда 4 марта 2020 года ушел в отставку премьер-министр Алексей Гончарук, Шмыгаль возглавил новый состав Кабинета министров. Через неделю Дениса включили в состав Национального инвестиционного совета, Совета национальной безопасности и обороны.Отношения и детиДенис женат на Екатерине, которая является его ровесницей. Она занимается частным предпринимательством: известно, что она была совладелицей "Камянецкой пекарни" и фирмой велопроката "NextBike".У пары есть две дочери – Анна и София.Интересные факты1. Во времена президентства Виктора Януковича в 2012 году Шмыгаль попал в президентский кадровый резерв “Новая элита нации”.2. Семья Шмыгалей, согласно декларации, владеет приличным имуществом: жилой дом площадью 215 кв. м, гараж площадью 15,9 кв. м, 2 земельных участка площадями 151 и 458 кв. м во Львове, а также два земельных участка площадью по 2200 кв. м и нежилое помещение площадью 417,2 кв. м во Львовской области.3. Нардеп Александр Дубинский заявлял, что Шмыгаль с Ахметовым были авторами схемы, по которой вводили пошлину 65% на поставки электроэнергии и угля из России.

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биография, денис шмыгаль, украина, премьер-министр, верховная рада