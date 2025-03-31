"ВСУ просто побежали": Полетаев раскрыл, почему весь украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи - 31.03.2025 Украина.ру
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"ВСУ просто побежали": Полетаев раскрыл, почему весь украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи
"ВСУ просто побежали": Полетаев раскрыл, почему весь украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи - 31.03.2025 Украина.ру
"ВСУ просто побежали": Полетаев раскрыл, почему весь украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи
В Курской области ВС РФ устроили врагу такую же "харьковскую ловушку": в результате ударов российских войск фактически исчезла линия фронта, бойцы в считаные часы смогли наводнить всю территорию плацдарма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-31T06:15
2025-03-31T06:15
новости
курская область
россия
суджа
сергей полетаев
всу
наступление
плацдарм
курск
вс рф
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Наверное, концентрация украинских войск под Суджей была выше, чем где бы-то ни было, но их все равно там оказалось мало, считает эксперт.По свежим оценкам, украинский гарнизон собственно Суджи составлял всего 100-150 человек, а в окрестностях — около 200-300 военных (это даже на батальон не набирается), добавил собеседник Украина.ру."То есть в целом это концентрация, которая была у нас под Изюмом осенью 2022 года. Можно сказать, мы в Курской области устроили врагу такую же "харьковскую ловушку": в результате наших ударов фактически исчезла линия фронта, мы в считаные часы смогли наводнить всю территорию плацдарма", — подчеркнул Полетаев.За саму Суджу боев как таковых не было – ВСУ просто побежали, потому что оказались "в бушующем море русских войск", указал он."Не хочу гадать, но украинский фронт в целом может рухнуть по сценарию Суджи. Дроны дронами, но они стопроцентной защиты не дают. Это мембрана, которая держит-держит фронт, а в какой-то момент она может порваться — и будет как в Судже", — отметил Полетаев.Сейчас ВСУ пытаются ударить во фланг с юга за счет резервов в Сумской области, но у них это не получается, врага удалось остановить, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.О текущей ситуации в зоне СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.
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суджа
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Новости
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новости, курская область, россия, суджа, сергей полетаев , всу, наступление, плацдарм, курск, вс рф, дроны, сумская область, резервы, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Сергей Полетаев , ВСУ, наступление, плацдарм, Курск, ВС РФ, дроны, Сумская область, резервы, СВО, Спецоперация

"ВСУ просто побежали": Полетаев раскрыл, почему весь украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи

06:15 31.03.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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В Курской области ВС РФ устроили врагу такую же "харьковскую ловушку": в результате ударов российских войск фактически исчезла линия фронта, бойцы в считаные часы смогли наводнить всю территорию плацдарма. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Наверное, концентрация украинских войск под Суджей была выше, чем где бы-то ни было, но их все равно там оказалось мало, считает эксперт.
По свежим оценкам, украинский гарнизон собственно Суджи составлял всего 100-150 человек, а в окрестностях — около 200-300 военных (это даже на батальон не набирается), добавил собеседник Украина.ру.
"То есть в целом это концентрация, которая была у нас под Изюмом осенью 2022 года. Можно сказать, мы в Курской области устроили врагу такую же "харьковскую ловушку": в результате наших ударов фактически исчезла линия фронта, мы в считаные часы смогли наводнить всю территорию плацдарма", — подчеркнул Полетаев.
За саму Суджу боев как таковых не было – ВСУ просто побежали, потому что оказались "в бушующем море русских войск", указал он.
"Не хочу гадать, но украинский фронт в целом может рухнуть по сценарию Суджи. Дроны дронами, но они стопроцентной защиты не дают. Это мембрана, которая держит-держит фронт, а в какой-то момент она может порваться — и будет как в Судже", — отметил Полетаев.
Сейчас ВСУ пытаются ударить во фланг с юга за счет резервов в Сумской области, но у них это не получается, врага удалось остановить, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
О текущей ситуации в зоне СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.
ВСУ БТР флаг украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Вчера, 11:45
Рождение ненавистиСейчас "мудрые эксперты" рассказывают, что Зеленскому некуда деваться – осталось только капитулировать, поскольку США от него отвернулись, а украинский народ якобы "прозревает". Иногда мне кажется, что мы с этими "экспертами" живём на разных планетах и имеем дело с разными Украинами.
 
НовостиКурская областьРоссияСуджаСергей ПолетаевВСУнаступлениеплацдармКурскВС РФдроныСумская областьрезервыСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
06:15"ВСУ просто побежали": Полетаев раскрыл, почему весь украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи
06:00Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин
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