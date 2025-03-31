Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию - 31.03.2025 Украина.ру
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Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию
Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию - 31.03.2025 Украина.ру
Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта прокомментировал журналистам заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным
2025-03-31T13:45
2025-03-31T13:46
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Он заверил, что разговор двух президентов по мере необходимости весьма оперативно организуют.Он также отметил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.Накануне телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома сообщил, что Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Новости, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп

Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию

13:45 31.03.2025 (обновлено: 13:46 31.03.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта прокомментировал журналистам заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным
Он заверил, что разговор двух президентов по мере необходимости весьма оперативно организуют.
"Также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции", - сказал Песков.
Он также отметил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.
Накануне телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома сообщил, что Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером.
Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
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