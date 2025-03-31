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Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию

Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию - 31.03.2025 Украина.ру

Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 марта прокомментировал журналистам заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным

2025-03-31T13:45

2025-03-31T13:45

2025-03-31T13:46

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Он заверил, что разговор двух президентов по мере необходимости весьма оперативно организуют.Он также отметил, что для выправления отношений России и США, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.Накануне телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома сообщил, что Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером.Подробнее, почему в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина - в материале "Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп