https://ukraina.ru/20250331/1062175623.html

Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира

Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира - 31.03.2025 Украина.ру

Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира

На переговорах между Россией и США речь идет о взаимоотношении великих держав, способных решить мировые вопросы с помощью ручки и бумаги. Террористические квази-государства вроде Украины должны понимать, на каком месте в этом процессе они находятся, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян

2025-03-31T14:16

2025-03-31T14:16

2025-03-31T14:16

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украина

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сша

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владимир ераносян

вооруженные силы украины

европа

дроны

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Максимович, насколько велики резервы ВСУ, если они все еще удерживают остаток Курской области и наносят контрудары под Белгородом?- Курская авантюра Зеленского обернулась катастрофой для ВСУ. В частности, мы фактически уничтожили их танковый парк. В том смысле, что цифры потерь киевского режима в технике сопоставимы с первой волной поставок из Польши, которая отправила на Украину 245 танков Т-72 "Твёрдый". Мы под Суджей сожгли поставленные Германией и Великобританией танки, находившиеся в распоряжении 82-й, 80-й и 41-й бригад ВСУ. Все это уничтожено.Не только нашими минами, которые были расставлены по периметру лесополос, где прятались всушники. Мы наносили потери врагу при его отступлении и во время установления огневого контроля над трассой "Юнаковка-Суджа". Все это происходило систематически.Сам факт уничтожения такого количества техники, включая тральную, говорит о том, что сегодняшние потуги Украины в Белгородской области для отвлечения внимания наших подразделений, которые вычищают противника с остатков этого курского плацдарма (Гуево, Горналь, Олешня), ничего ей не принесут.Почему они вообще на это пошли?Во-первых, это результат разборок внутри ВСУ.Киевский режим стал выводить из-под Суджи 82-ю бригаду, которая понесла 80% личного состава, только после того, как в ней начался ропот. Они начали наезжать на Сырского: "С такими потерями без ротации и боекомплекта мы не можем выполнять приказы". Ее стали выводить еще до нашего прохода по трубе. До этого еще был скандал с британскими наемниками, уничтоженными в районе Ольговского леса. Одним словом, украинские подразделения под Суджей перестали подчиняться своему командованию.И нападение на Краснояружский район тоже могло быть спровоцировано именно трениями внутри бригадного принципа построения ВСУ:- Мы не можем держать этот район. Мы же штурмовики.- Ну раз вы штурмовики, давайте наступайте. Отвлеките внимание русских от Горналя.Во-вторых, Зеленский делает это на фоне американо-российских переговоров, чтобы показать всем, что Украина еще может наступать. Он не просто пиарщик. Он ведет ассиметричную войну террористическими методами. Поэтому киевский режим осуществляет рейды малыми группами не вглубь российской территории, а на границе.Теперь главный куратор Украины – Великобритания. Охраной Зеленского занимается MI-6 и SAS. Причем британские спецслужбы не только охраняют его, но и курируют. Вот Зеленский и выполняет все их указания. Потому что для Трампа украинский конфликт – это чемодан без ручки. У него есть свои внутреннии и геополитические проблемы, которые он должен решать. И Зеленский пытается показать Трампу, что он контролирует ситуацию и может тревожить наше приграничье, несмотря на курскую катастрофу.Понятно, что белгородская авантюра не сможет разрастись до уровня курской. У Украины нет достаточно тралов и танков, а самое главное – мотивированной пехоты, которая способна прорваться вглубь территории.Поэтому в Краснояружском районе мы видим, как наш дрон "Упырь" уничтожает БТР с вместимостью десанта на шесть человек, которых рассыпали по лесополосам. Эта угроза однозначно будет купирована.Более того, за все это время сражений под Суджей наши войска тоже научились вести сетицентрические боевые действия, дистанционному минированию украинских укрепрайонов и установлению огневого контроля над логистическими маршрутами врага.То есть даже если ВСУ закрепятся в какой-то лесополосе, ее просто-напросто заминируют по всему периметру, и они оттуда просто не выйдут.- Сейчас в ходе российско-американских переговоров обсуждается вопрос о возвращении к зерновой сделке. Чем она для нас опасна? Мы же помним и о поставках оружия на Украину через черноморские порты, и о морских беспилотниках.- На Украину действительно налажена логистика через Измаил и Затоку. У киевского режима есть противокорабельные ракеты "Гарпун", которые бьют на 280 километров, а также множество морских дронов типа "Магура", способных нести взрывчатку от 250 до 800 килограммов. К тому же, на их борт могут устанавливаться специальные модули. Их вполне можно запустить не только с сухогруза, но и с прогулочной яхты.И если Москва и Вашингтон все же договорятся о возобновлении зерновой сделки, наши службы должны по согласованию с теми же турками (все-таки они не заинтересованы в террористических атаках на "Турецкий поток", который пролегает по дну Черного моря) организовать досмотры гражданских судов, которые проходят от Очакова до Констанцы и на Босфор. Там не должно быть террористических групп, которые запускают дроны, а также не должно быть контейнеров с оружием.Именно поэтому на переговорах в Эр-Рияде с нашей стороны присутствовал генерал ФСБ.Повторюсь, зерновая сделка не должна привести к тому, что киевский режим, воспользовавшись ею, вновь начал угрожать нашим гаваням в Крыму: Севастополю, Евпатории, Донузлаву.- А чем для нас может быть выгодно возобновление зерновой сделки?- Установлением прагматичных отношений с Трампом, который хочет выйти из украинского кризиса победителем, заключив сделку и приступив к решению внутренних американских проблем.Основная проблема США сейчас находится на их границах: ниже реки Рио-Гранде и выше Великих Озер. Трампу важна Мексика и Канада. А на Украине ему надо просто отработать повестку. В частности, ему нужно показать американскому ВПК, что он готов предоставить ему более крупные заказы для той же SpaceX, а не всякие мелочи вроде нужд киевского режима.В связи с этим мы в какой-то мере подыгрываем Трампу. Идут сложные закулисные переговоры, о подробностях которых мы узнаем лет через 20.- К российско-американским переговорам сейчас также пытаются присоединиться европейские лидеры. В частности, мы слышали максимально лицемерное заявление президента Чехии Петра Павла, который сказал, что у киевского режима изначально не было шансов победить Россию и выйти на "границы 1991 года". Удастся ли им это?- Петр Павел – это оружейный барон. Власти Чехии – это преступная группировка, которая зарабатывает деньги, перепродавая боеприпасы в пять раз дороже. Когда Прага заявляет, что за огромные средства закупает в Африке 152-мм снаряды для Украины, на самом деле она просто расконсервирует свои арсеналы с советским вооружением.Повторюсь, в этом смысле Чехия ничем не отличается от американского оружейного барона Марка Моралеса, который под прикрытием ЦРУ перепродает снаряды в девять раз дороже, чем они стоят. Чехи – это ушлые люди. Они безжалостны в отношении других народов. Украинцы для них – даже не прокси, а просто подвернувшееся под руку пушечное мясо. Они не только снабжают Киев дорогими снарядами, так еще и хотят кромсать деньги Еврокомиссии.То же самое хочет сделать Макрон. Он хочет средства Еврокомиссии забрать себе, а не чехам их отдавать. Ему нужно кормить французский военпром (Nexter Defense и Naval Group) и откаты получать оттуда. То же самое касается Великобритании, у которой ничего нет. У нее всего 240 танков на всю британскую армию.И то, их знаменитый "Челленджер" - это неповоротливая махина весом 70 тонн, который стоит больше 6 миллионов фунтов-стерлингов. Три наших дрона "Упырь" и нет "Челленджера".В этот же переговорный процесс пытается запрыгнуть новый канцлер Германии Фридрих Мерц. У него Rheinmetall, который скупил производственные мощности Испании для изготовления 500 тысяч снарядов в год.Европа говорит: "Нам нужна своя армия. Ее должен снабжать наш военпром. Деньги Еврокомиссии и деньги национальных бюджетов мы должны тратить внутри своих стран". Как бизнесмен Трамп должен к этому относиться, если он собирается продавать Европе оружие от той же Lockheed Martin? Он видит, что европейцы совсем опупели: хотят зарабатывать сами и оставлять деньги у себя. Не собираются они давать американцам деньги для производства оружия. И Трамп будет относиться к ним соответствующе.Поэтому все попытки европейцев присосаться к российско-американским переговорам будут пресекаться.- При этом Сергей Лавров сказал, что Россия может получить гарантии безопасности со стороны Украины только вследствие прямого приказа из США Владимиру Зеленскому. При этом киевский режим регулярно нарушает российско-американский договор о прекращении взаимных ударов по энергетике. Есть ли у Трампа инструменты давления для Украины?- Все же видели картину в кабинете Зеленского в виде горящего Кремля в инфернальных тонах. У него явно серьезные проблемы с ментальным здоровьем. Как можно управлять человеком, который должен лежать в психиатрической клинике, а не сидеть на Банковой? Тем более, Банковая давно превратилась в сборище неадекватов.Я не утрирую. Я действительно считаю, что эта несговорчивость Зеленскского обусловлена его психологическим состоянием. Утихомирить его можно только смирительной рубашкой. Другое дело, что у украинского конфликта есть бенефициары, которые не дают это сделать. Прежде всего, речь идет о британцах. Потому что SAS занимается личной охраной Зеленского.Британские спецслужбы уже давно важнее любой ГУР или СБУ.То есть для Лондона сейчас складывается идеальная ситуация. У них есть несговорчивый террорист с автономными боевыми группами, которыми можно управлять с помощью советников на местах. Да, бригады ВСУ несут катастрофические проблемы, но еще могут воевать, прячась в лесополосах и в городских руинах, чему их обучали как раз британские спецназовцы.Более того, эти группы смогут продолжать свою террористическую борьбу с Россией, даже если Зеленский будет ликвидирован.- А насколько вы в целом оптимистично настроены по поводу российско-американских переговоров?- России и США все равно нужно установить отношения, которые бы соответствовали уровню ведущих мировых держав.Заметьте, что Москва ни разу не возразила против идей Трампа о борьбе с мексиканскими наркокартелями и отставке Трюдо с поста премьера Канады после того, как флоридская диаспора Cuban American National Foundation попросила Трампа и Маска политически уничтожить Трюдо за то, что его отец в свое время нес гроб Фиделя Кастро, а также за то, что канадские туристы приносят Кубе более 800 миллионов долларов в год. Хотя Куба всегда считалась другом России.Россия лишь хочет, чтобы мы вернулись к реальности, которая установилась по итогам Второй мировой войны, когда СССР, США и Великобритания поделили мир на некие части. Сталин соблюдал условия этого договора. Например, Греция должна была стать такой же коммунистической страной, как Румыния и Венгрия, но в итоге она досталась британцам.То есть сейчас речь идет о взаимоотношении великих держав, способных решить мировые вопросы с помощью ручки и бумаги. Террористические квази-государства вроде Украины должны понимать, на каком месте в этом переговорном процессе они находятся. То же самое касается Макрона и других европейских лидеров.Как я уже сказал, в Европе есть брожение, которое выгодно и Америке, и России. Следовательно, у Москвы и Вашингтона есть общий интерес. Украина – это лишь разменная монета.Я бы очень хотел, чтобы эти мои слова услышал Зеленский, с которым мы были лично знакомы.Также о боевых действиях и переговорном процессе - в интервью Сергея Богатырева: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра

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Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир ераносян, вооруженные силы украины, европа, дроны, снаряды, курская область, белгородская область