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Зеленский готовится воевать внутри страны. Украинские эксперты и политики о тревожном будущем

Зеленский готовится воевать внутри страны. Украинские эксперты и политики о тревожном будущем - 31.03.2025 Украина.ру

Зеленский готовится воевать внутри страны. Украинские эксперты и политики о тревожном будущем

В украинском экспертном сообществе обсуждают планы Трампа, оценивают возможности Европы, беспокоятся о том, как бы Украина не стала российско-американской колонией и ломают голову над тем, с кем власть готовится по-настоящему воевать в тылу.

2025-03-31T05:10

2025-03-31T05:10

2025-03-31T05:10

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россия

сша

дональд трамп

вадим карасев

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Украинский политолог Вадим Карасев считает, что Трамп добьется все-таки перемирия в отношении запрета на удары по объектам энергоструктуры, а затем и перемирия в более широком смысле.По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала Politeka, Европа не сможет без США выстроить серьезный антироссийский блок. А США идут на сближение с Россией, разговор идет о перезагрузке отношений "по всем показателям".Все меняется, говорить о границах и их неприкосновенности бессмысленно в условиях, когда Трамп хочет забрать Гренландию, отметил Карасев. Он добавил, что США готовы инвестировать в Россию, а Украина тут — помеха.Тем временем на подконтрольной Киеву территории Украины потеряли смысл войны. Как отметил украинский политический философ Сергей Дацюк, "националистических смыслов хватило ровно на год". А что дальше?"Какой смысл войны, если вместо колонии России мы становимся колонией Штатов? Как людям воевать на фронте, если они знают, что целью их всего лишь являлось поменять хозяина?" - задал философ риторический вопрос в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*.Дацюк пояснил, что украинцы в ходе войны фактически пытаются из "колонии России" превратиться в колонию США, а потому - "война теряет смысл".По словам эксперта, никто на Украине уже не смотрит ежедневные обращения Зеленского, поскольку его нарративы не подпитывают, а "убивают надежду".На что надеяться? Теперь выходит так, что в результате войны хозяина- "колонизатора" у Украины будет два, опасается украинский философ (он полагает, что ранее такую роль "колонизатора" играла Россия, но доказательств не приводит)."Если у нас был только русский колониализм, то теперь у нас будет совместный колониализм русских и американцев. Вот правда жизни, которую скрывает наша власть. Это будет русско-американский империализм. А мы будем американо-русской колонией. Так мы были русской колонией, теперь будем американо-русской", - заявил Дацюк.По его мнению, у Украины заберут "самые важные активы — электростанции", страна теряет энергетический суверенитет, а больше нет активов, на которые можно было бы опереться, поскольку "на Украине не так много активов было".В свою очередь, Карасев заявил, что сама Украина была активом для Байдена, а для Трампа это уже не актив, но помеха в планируемой перезагрузке отношений с РФ и в достижении иных целей.В каком положении оказалась Украина (киевский режим — Ред.)? В самом незавидном. По словам Карасева, "этот медведь (РФ — Ред.) с востока территории откусывает, а американский орел что делает — пытается и будет пытаться, и откусит активы, недра"."Вот так с двух сторон идут", - констатировал политолог, добавив: "Вот вам итоги войны".А что в тылу? Тут власть готовится к серьезному противостоянию… с кем-то. Комментируя законопроект, предусматривающий право Нацгвардии применять без предупреждения огнестрельное оружие по протестующим, украинский политолог Андрей Ермолаев отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что это свидетельствует об одном — "система оценивает риски противостояния как риски борьбы… борьбы на уничтожение".Политолог предположил, что власти прогнозируют ожесточенное противостояние внутри страны, прогнозирует вооруженное сопротивление, что говорит о нарастающем напряжении между государством (киевским режимом — Ред.) и обществом.При этом Ермолаев подчеркнул, что в тылу сейчас мало активных людей, способных на протесты, "люди очень сильно испуганы и поломаны войной", протестовать могут позволить себе буквально единицы. От прогноза, с кем же именно в таком случае власть собирается воевать, эксперт воздержался.* Признан иноагентом в РФПодробнее о ситуации на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Чего про Украину не знает глава ЦРУ Рэтклифф, но при этом хорошо осведомлен в СИЗО нардеп Дубинский"

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, дональд трамп, вадим карасев, павел дацюк , нацгвардия, цру, сизо, эксклюзив