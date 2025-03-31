"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО - 31.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250331/1062171771.html
"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО - 31.03.2025 Украина.ру
"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
Самые жесткие меры должны применяться к вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-31T13:43
2025-03-31T13:43
новости
кремль
крым
симферополь
дмитрий песков
вандализм
кладбище
сво
криминал
убийства журналистов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062171868_0:56:675:436_1920x0_80_0_0_293c23378639ae1cdc466237868259f8.jpg
Накануне СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела по факту деятельности вандалов на кладбище, где похоронены участники СВО и военкор "Известий" Александр Федорчак. По мнению руководителя пресс-службы Кремля, в отношении такого вандализма снисхождение недопустимо.Накануне в Симферополе вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщил телеграм-канал издания. В последней командировке он работал под Луганском на Краснолиманском направлении – там 24 марта его машина попала под удар двух ракет HIMARS.Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах
кремль
крым
симферополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1f/1062171868_0:0:675:507_1920x0_80_0_0_906170c8b04ab48108710cc22fb62383.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кремль, крым, симферополь, дмитрий песков, вандализм, кладбище, сво, криминал, убийства журналистов
Новости, Кремль, Крым, Симферополь, Дмитрий Песков, вандализм, кладбище, СВО, криминал, убийства журналистов

"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО

13:43 31.03.2025
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Самые жесткие меры должны применяться к вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела по факту деятельности вандалов на кладбище, где похоронены участники СВО и военкор "Известий" Александр Федорчак. По мнению руководителя пресс-службы Кремля, в отношении такого вандализма снисхождение недопустимо.
"Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия", - сказал Песков в общении с журналистами.
Накануне в Симферополе вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщил телеграм-канал издания.
В последней командировке он работал под Луганском на Краснолиманском направлении – там 24 марта его машина попала под удар двух ракет HIMARS.
Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах
 
НовостиКремльКрымСимферопольДмитрий ПесковвандализмкладбищеСВОкриминалубийства журналистов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
14:32Депутат от партии Порошенко* бросил мину к дверям ТЦК
14:16Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира
14:14Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США
14:09Представитель МИД КНР ответил на угрозы Трампа по нефти
14:04Всплыли странные обстоятельства гибели начальника отдела ядерного оружия ВСУ
14:04О воинственных патриотах
13:59Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка
13:45Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию
13:43"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
13:25"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска
13:15Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта
13:12Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО
13:10И еще раз про сделку Вашингтона и Киева, и о том, почему она приговор Зеленскому
12:53ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ
12:41СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке
12:35Честные выборы под контролем ООН. Киселев о том, почему нынешние украинские власти — помеха для мира
12:31Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии
12:28Кулеба опасается, что перемирие грозит выживанию Украины - Times
12:27ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области
Лента новостейМолния