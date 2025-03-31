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"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО - 31.03.2025 Украина.ру
"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
Самые жесткие меры должны применяться к вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-31T13:43
2025-03-31T13:43
2025-03-31T13:43
новости
кремль
крым
симферополь
дмитрий песков
вандализм
кладбище
сво
криминал
убийства журналистов
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Накануне СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела по факту деятельности вандалов на кладбище, где похоронены участники СВО и военкор "Известий" Александр Федорчак. По мнению руководителя пресс-службы Кремля, в отношении такого вандализма снисхождение недопустимо.Накануне в Симферополе вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщил телеграм-канал издания. В последней командировке он работал под Луганском на Краснолиманском направлении – там 24 марта его машина попала под удар двух ракет HIMARS.Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кремль, крым, симферополь, дмитрий песков, вандализм, кладбище, сво, криминал, убийства журналистов
Новости, Кремль, Крым, Симферополь, Дмитрий Песков, вандализм, кладбище, СВО, криминал, убийства журналистов
"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
Самые жесткие меры должны применяться к вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела по факту деятельности вандалов на кладбище, где похоронены участники СВО и военкор "Известий" Александр Федорчак. По мнению руководителя пресс-службы Кремля, в отношении такого вандализма снисхождение недопустимо.
"Безусловно, меры должны применяться самые жесткие. Это непозволительно, возмутительно, чудовищно, и мы самым решительным образом осуждаем такие действия", - сказал Песков в общении с журналистами.
Накануне в Симферополе
вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщил
телеграм-канал издания.
В последней командировке он работал под Луганском на Краснолиманском направлении
– там 24 марта его машина попала под удар двух ракет HIMARS.