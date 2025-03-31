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"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО

"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО - 31.03.2025 Украина.ру

"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО

Самые жесткие меры должны применяться к вандалам, оскверняющим могилы участников СВО и военкоров. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-03-31T13:43

2025-03-31T13:43

2025-03-31T13:43

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убийства журналистов

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Накануне СУСК и МВД Крыма возбудили уголовные дела по факту деятельности вандалов на кладбище, где похоронены участники СВО и военкор "Известий" Александр Федорчак. По мнению руководителя пресс-службы Кремля, в отношении такого вандализма снисхождение недопустимо.Накануне в Симферополе вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщил телеграм-канал издания. В последней командировке он работал под Луганском на Краснолиманском направлении – там 24 марта его машина попала под удар двух ракет HIMARS.Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах

кремль

крым

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новости, кремль, крым, симферополь, дмитрий песков, вандализм, кладбище, сво, криминал, убийства журналистов