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Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США

Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США - 31.03.2025 Украина.ру

Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США

Проводится расследование причин гибели военнослужащих армии США во время военных учений в Литве. Об этом 31 марта заявила генпрокурор постсоветской прибалтийской республики Нида Грунскене.

2025-03-31T14:14

2025-03-31T14:14

2025-03-31T14:14

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В кратком комментарии для СМИ генпрокурор Литвы признала гибель военнослужащих армии США.Также утром 31 марта министр обороны постсоветской республики Довиле Шакалене сообщила, что в понедельник утром из болота близ литовского города Пабраде была извлечена бронемашина армии США.Прибалтийский портал Delfi отметил, что сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса близ Пабраде поступило во вторник в 16.45. Литовская армия в среду сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция под руководством литовских военных с привлечением Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Также для поиска были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.Пропавшую БРЭМ M88 Hercules обнаружили в среду 26 марта. Её нашли в болоте, однако извлечь не смогли.Также 26 марта генсек НАТО Марк Рютте признал гибель военнослужащих США на военных учениях в Литве. В тот же день секретариат военно-политического блока опроверг заявление своего шефа. Подробности в публикации НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве

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новости, сша, литва, нато, армия сша, ес, прибалтика, бывший ссср, военные учения