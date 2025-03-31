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Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США
Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США - 31.03.2025 Украина.ру
Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США
Проводится расследование причин гибели военнослужащих армии США во время военных учений в Литве. Об этом 31 марта заявила генпрокурор постсоветской прибалтийской республики Нида Грунскене.
2025-03-31T14:14
2025-03-31T14:14
2025-03-31T14:14
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В кратком комментарии для СМИ генпрокурор Литвы признала гибель военнослужащих армии США.Также утром 31 марта министр обороны постсоветской республики Довиле Шакалене сообщила, что в понедельник утром из болота близ литовского города Пабраде была извлечена бронемашина армии США.Прибалтийский портал Delfi отметил, что сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса близ Пабраде поступило во вторник в 16.45. Литовская армия в среду сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция под руководством литовских военных с привлечением Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Также для поиска были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.Пропавшую БРЭМ M88 Hercules обнаружили в среду 26 марта. Её нашли в болоте, однако извлечь не смогли.Также 26 марта генсек НАТО Марк Рютте признал гибель военнослужащих США на военных учениях в Литве. В тот же день секретариат военно-политического блока опроверг заявление своего шефа. Подробности в публикации НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве
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новости, сша, литва, нато, армия сша, ес, прибалтика, бывший ссср, военные учения
Новости, США, Литва, НАТО, Армия США, ЕС, Прибалтика, бывший СССР, военные учения
Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США
Проводится расследование причин гибели военнослужащих армии США во время военных учений в Литве. Об этом 31 марта заявила генпрокурор постсоветской прибалтийской республики Нида Грунскене.
В кратком комментарии для СМИ генпрокурор Литвы признала гибель военнослужащих армии США.
„Начато расследование для выяснения причин смерти“, – заявила генпрокурор Литвы.
Также утром 31 марта министр обороны постсоветской республики Довиле Шакалене сообщила, что в понедельник утром из болота близ литовского города Пабраде была извлечена бронемашина армии США.
„Бронемашину вытащили на берег в 4.40 час, операция по извлечению завершена, работают Литовская военная полиция и следователи США“, – заявила министр обороны Литвы.
Прибалтийский портал Delfi отметил
, что сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса близ Пабраде поступило во вторник в 16.45. Литовская армия в среду сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция под руководством литовских военных с привлечением Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Также для поиска были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
Пропавшую БРЭМ M88 Hercules обнаружили в среду 26 марта. Её нашли в болоте, однако извлечь не смогли.
Также 26 марта генсек НАТО
Марк Рютте признал гибель военнослужащих США на военных учениях в Литве. В тот же день секретариат военно-политического блока опроверг заявление своего шефа. Подробности в публикации НАТО опровергло заявление своего генсека о гибели военнослужащих США в Литве