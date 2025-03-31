Честные выборы под контролем ООН. Киселев о том, почему нынешние украинские власти — помеха для мира - 31.03.2025 Украина.ру
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Честные выборы под контролем ООН. Киселев о том, почему нынешние украинские власти — помеха для мира
Честные выборы под контролем ООН. Киселев о том, почему нынешние украинские власти — помеха для мира - 31.03.2025 Украина.ру
Честные выборы под контролем ООН. Киселев о том, почему нынешние украинские власти — помеха для мира
Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали провокации Украины, которая пытается сорвать энергетическое перемирие, обвиняя в срыве Россию.
2025-03-31T12:35
2025-03-31T12:35
россия
украина
владимир путин
киев
киселев
вооруженные силы украины
"азов"
дмитрий песков
сво
переговоры
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Телеведущий, руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о новом предложении президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование конфликтов, но не за счёт своих интересов. Однако ключевая проблема, которую стараются не замечать на Западе, — это природа нынешнего киевского режима. В Европе предпочитают делать вид, будто Украина — образцовая демократия, хотя реальность выглядит иначе. Кто же на самом деле находится у власти в Киеве?Путин отмечает, что с момента распада СССР на Украине усилилось влияние радикальных националистов, которых сами украинцы называют "нациками". Эти силы, придерживающиеся неонацистских взглядов, не были изобретением России — их роль в украинской политике давно известна, хотя сейчас об этом предпочитают умалчивать.Вместо того чтобы развивать страну, получившую от СССР мощную экономику и 52 миллиона населения, эти группировки начали насаждать межнациональную рознь, целенаправленно искореняя русский язык и культуру. Результатом стали раскол общества, госпереворот 2014 года, война и катастрофическое сокращение населения.Особую опасность представляют военизированные формирования, такие как "Азов"*. Путин напомнил, что ещё в 2017 году Конгресс США официально признал "Азов"* экстремистской организацией, запретив её финансирование. Однако позже, под предлогом интеграции батальона в ВСУ, Вашингтон снял ограничения."Но с тех пор-то ничего не изменилось. Они как были такими, так и остались", — подчеркнул президент России.Фактически неонацистские структуры стали частью государственной системы Украины, получая оружие и расширяя влияние."Сейчас они планируют создать из этих подразделений целые дивизии", — отметил Путин.Это привело к парадоксальной ситуации: легитимная власть в стране отсутствует (президентские выборы не проводились), а реальное управление постепенно переходит к радикалам.В таких условиях любые переговоры с Киевом теряют смысл — подписанные документы могут быть в любой момент аннулированы новой властью.Путин допустил возможность временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН — подобные прецеденты уже были (Восточный Тимор, Косово)."Цель — провести честные выборы, сформировать легитимное правительство и уже с ним вести переговоры", — пояснил он.При этом Россия категорически против ввода войск НАТО под видом "миротворцев" — такое развитие событий будет расценено как прямая угроза.В то же время, осторожные попытки запуска переговорного процесса нивелируются украинским правительством."Уже через несколько часов после российско-американского согласия и формального присоединения к нему Киева, в ночь на 19 марта, в Краснодарском крае Украина тремя беспилотниками атаковала пункт по перевалке нефти международного Каспийского трубопроводного консорциума", — сообщает Дмитрий Киселев.Последующие дни подтвердили тенденцию:21 марта — подрыв газоизмерительной станции "Суджа" диверсантами ВСУ;23 марта — удар по электроподстанции в Запорожской области;24 марта — повторная атака на объект Каспийского трубопровода;28 марта — окончательное уничтожение станции "Суджа" ракетами HIMARS.При этом Киев цинично обвиняет Россию в ударах по собственной инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дважды подтверждал: Россия соблюдает договорённости, но оставляет за собой право ответа.А Киев под разговоры о мире форсирует тотальную мобилизацию: официальная реклама Минобороны Украины призывает 18-24-летних "нравиться девушкам и объедаться чизбургерами" через контракт с ВСУ; военкоматы хватают мужчин прямо на улицах, включая отцов-одиночек; националисты требуют ввести "серые паспорта" для уклонистов.Генерал Залужный, экс-главком ВСУ, признаёт катастрофическую нехватку людей: "Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать, не хватит".На этом фоне националистические подразделения ВСУ, по мнению Дмитрия Киселева, слабо контролируемы, да их никто и не собирается контролировать. Наличие таких подразделений само по себе ставит под угрозу любые мирные начинания.*организация, признанная террористической на территории России.О том, какие процессы внутри Украины запускают мирные переговоры — в материале "Зеленский готовится воевать внутри страны. Украинские эксперты и политики о тревожном будущем"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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4.7
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, владимир путин, киев, киселев, вооруженные силы украины, "азов", дмитрий песков, сво, переговоры, мир, эксклюзив, владимир зеленский
Россия, Украина, Владимир Путин, Киев, Киселев, Вооруженные силы Украины, "Азов", Дмитрий Песков, СВО, переговоры, мир, Эксклюзив, Владимир Зеленский

Честные выборы под контролем ООН. Киселев о том, почему нынешние украинские власти — помеха для мира

12:35 31.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сергей Зуев
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Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали провокации Украины, которая пытается сорвать энергетическое перемирие, обвиняя в срыве Россию.
Телеведущий, руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о новом предложении президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.
Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает мирное урегулирование конфликтов, но не за счёт своих интересов. Однако ключевая проблема, которую стараются не замечать на Западе, — это природа нынешнего киевского режима. В Европе предпочитают делать вид, будто Украина — образцовая демократия, хотя реальность выглядит иначе. Кто же на самом деле находится у власти в Киеве?
Путин отмечает, что с момента распада СССР на Украине усилилось влияние радикальных националистов, которых сами украинцы называют "нациками". Эти силы, придерживающиеся неонацистских взглядов, не были изобретением России — их роль в украинской политике давно известна, хотя сейчас об этом предпочитают умалчивать.
Вместо того чтобы развивать страну, получившую от СССР мощную экономику и 52 миллиона населения, эти группировки начали насаждать межнациональную рознь, целенаправленно искореняя русский язык и культуру. Результатом стали раскол общества, госпереворот 2014 года, война и катастрофическое сокращение населения.
Особую опасность представляют военизированные формирования, такие как "Азов"*. Путин напомнил, что ещё в 2017 году Конгресс США официально признал "Азов"* экстремистской организацией, запретив её финансирование. Однако позже, под предлогом интеграции батальона в ВСУ, Вашингтон снял ограничения.
"Но с тех пор-то ничего не изменилось. Они как были такими, так и остались", — подчеркнул президент России.
Фактически неонацистские структуры стали частью государственной системы Украины, получая оружие и расширяя влияние.
"Сейчас они планируют создать из этих подразделений целые дивизии", — отметил Путин.
Это привело к парадоксальной ситуации: легитимная власть в стране отсутствует (президентские выборы не проводились), а реальное управление постепенно переходит к радикалам.
"Если сам президент нелегитимен, то и все назначенные им чиновники — тоже", — констатировал российский лидер.
В таких условиях любые переговоры с Киевом теряют смысл — подписанные документы могут быть в любой момент аннулированы новой властью.
Путин допустил возможность временного внешнего управления Украиной под эгидой ООН — подобные прецеденты уже были (Восточный Тимор, Косово).
"Цель — провести честные выборы, сформировать легитимное правительство и уже с ним вести переговоры", — пояснил он.
При этом Россия категорически против ввода войск НАТО под видом "миротворцев" — такое развитие событий будет расценено как прямая угроза.
07:03
"Я его знаю": Трамп заверил, что Путин заключит соглашение с ЗеленскимПрезидент США Дональд Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что рассчитывает на заключение соглашения между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским
В то же время, осторожные попытки запуска переговорного процесса нивелируются украинским правительством.
"Уже через несколько часов после российско-американского согласия и формального присоединения к нему Киева, в ночь на 19 марта, в Краснодарском крае Украина тремя беспилотниками атаковала пункт по перевалке нефти международного Каспийского трубопроводного консорциума", — сообщает Дмитрий Киселев.
Последующие дни подтвердили тенденцию:
21 марта — подрыв газоизмерительной станции "Суджа" диверсантами ВСУ;
23 марта — удар по электроподстанции в Запорожской области;
24 марта — повторная атака на объект Каспийского трубопровода;
28 марта — окончательное уничтожение станции "Суджа" ракетами HIMARS.
При этом Киев цинично обвиняет Россию в ударах по собственной инфраструктуре. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дважды подтверждал: Россия соблюдает договорённости, но оставляет за собой право ответа.
А Киев под разговоры о мире форсирует тотальную мобилизацию: официальная реклама Минобороны Украины призывает 18-24-летних "нравиться девушкам и объедаться чизбургерами" через контракт с ВСУ; военкоматы хватают мужчин прямо на улицах, включая отцов-одиночек; националисты требуют ввести "серые паспорта" для уклонистов.
Генерал Залужный, экс-главком ВСУ, признаёт катастрофическую нехватку людей: "Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать, не хватит".
На этом фоне националистические подразделения ВСУ, по мнению Дмитрия Киселева, слабо контролируемы, да их никто и не собирается контролировать. Наличие таких подразделений само по себе ставит под угрозу любые мирные начинания.
*организация, признанная террористической на территории России.
О том, какие процессы внутри Украины запускают мирные переговоры — в материале "Зеленский готовится воевать внутри страны. Украинские эксперты и политики о тревожном будущем"
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинКиевКиселевВооруженные силы Украины"Азов"Дмитрий ПесковСВОпереговорымирЭксклюзивВладимир Зеленский
 
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