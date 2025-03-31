https://ukraina.ru/20250331/1062169813.html

О воинственных патриотах

О воинственных патриотах - 31.03.2025 Украина.ру

О воинственных патриотах

В России достаточно широко распространены воинственные патриоты, любящие "цитировать" приписываемую Черчиллю фразу, которую тот никогда не произносил: "Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор".

2025-03-31T14:04

2025-03-31T14:04

2025-03-31T14:04

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В интернете вообще гуляет множество фраз, приписываемых великим политикам, которые те, никогда не говорили. Так средние умы пытаются обосновать свои тезисы, прикрываясь чужой мудростью.В принципе даже цитирование ущербно, цитата не является доказательством. Сколько бы велик ни был классик, тезис всё равно надо обосновывать. То, что кто-то так думал и так говорил не является критерием истины. Но сегодня мы не об этом.Фразу про войну и позор воинственные патриоты постоянно применяют к политике России. В результате складывается впечатление, что Россия постоянно уклоняется от схватки, "выбирая позор". Но это наглая и беспардонная ложь, опровергаемая очевидными фактами. Россия, после 1991 года воюет почти постоянно.Опустим неофициальное участие в ближних и дальних конфликтах (Таджикистан, Приднестровье, Донбасс, Ливию, Центральную Африку). Эти экспедиции в традиционной европейской классификации относятся к разряду "заморских", американцы применяют более точный, с моей точки зрения, термин – "конфликты низкой интенсивности". Также вынесем за скобки скоротечный гражданский конфликт 1993 года, который оказался ограничен Москвой и активная фаза которого уложилась в два дня, а весь кризис завершился в течение двух недель.Чистые войны России после декабря 1991года:Первая Чеченская война – 11 декабря 1994 – 31 августа 1996 годаВторая Чеченская война – сентябрь 1999 года – 16 апреля 2009 годаВойна в Грузии 7-12 августа 2008 года (Россия официально участвует с 8 августа)Военная операция России в Сирии – 30 сентября 2015 года – 8 декабря 2024 годаСВО на Украине – 24 февраля 2022 года по настоящее время.Я выделил только конфликты, в которых Россия задействовала группировку войск по численности и оснащению на уровне армейской. В операциях в Грузии, Сирии и на Украине были задействованы все три вида Вооружённых сил: Сухопутные войска, ВКС и ВМФ.Таким образом, только в крупных конфликтах Россия участвовала в течение 22 лет из 34 полных лет, прошедших с декабря 1991 года. Относительно спокойными можно считать 12 лет. Но и тут есть нюанс, так как после официальной отмены режима КТО (контртеррористической операции - Ред.) на Северном Кавказе, 16 апреля 2009 года, боестолкновения и полицейские операции, с периодическим введением режима КТО на отдельных территориях, продолжались в регионе до декабря 2017 года, когда Александр Бортников заявил об окончательной ликвидации террористического подполья на Северном Кавказе.Кроме того, с марта 2014 года, Россия была задействована в украинский кризис; военная составляющая задействовалась в Крыму в марте 2014 года, военная поддержка также неофициально оказывалась ДНР/ЛНР в 2014-2022 годах. С учётом этих дат, относительно невоенным в новейшей истории России можно считать только период 1992-1993 года (и то именно относительно).Важно заметить, что не менее половины (а в принципе и 2/3) всех вооружённых конфликтов происходило непосредственно на российской территории. Только с 2008 года, Россия начинает постепенно выносить боевые действия за пределы своей территории.Таким образом, после распада СССР Россия оказывается единственной из постсоветских стран, которая постоянно ведёт вооружённую борьбу за свою независимость и территориальную целостность. Период 1994-2008 можно считать оборонительным. Время с Мюнхенской конференции 2007 года до начала августовской войны 2008 года переходным от обороны к наступлению (коренным переломом в ходе военных действий). После 2009 года боевые действия окончательно выносятся за пределы российской территории (только в 2024 году Украина попыталась организовать вторжение в Курскую область, но ударная группировка была локализована и разгромлена в приграничных районах Курской области). Масштабные полицейские операции против террористов на территории России (Северный Кавказ) продолжались вплоть до 2021 года. Серьёзная террористическая угроза от Украины существует до сих пор.При этом надо понимать, что всё это время Россия де факто воюет за свою независимость с объединённым Западом. Меняются прокси на поле боя. По мере ликвидации одних Запад находит новых, меняются форматы боевых действий, но война, как таковая, продолжается.Только в декабре 2023 года Запад, в лице администрации Байдена, впервые проявил собственную инициативу в плане начала переговоров об урегулировании кризиса. Однако консультации начались только с командой Трампа (в феврале 2025 года), причём Европа категорически отказывается признать себя стороной конфликта и разговаривать с Россией на равных, а США пытаются ограничить повестку темой перемирия на Украине, где Запад потерпел явное поражение и не в силах продолжать конфликт в прежней группировке, вынеся за скобки остальные проблемы.Нормальные переговоры по сути не начались, война с Западом продолжается. Россия наступает, причём не только на Украине, где завершается горячая фаза конфликта. Москва также ведёт массированное дипломатическое и финансово-экономическое наступление на позиции Запада, проводит настоящую комплексную операцию по принуждению США и ЕС к миру.Надо также иметь в виду, что Россия вынужденно вступила в военные кризисы ещё в 90-е годы, находясь в состоянии глубокого экономического упадка. Восстановление экономики и финансовой системы страны, шло параллельно с военными операциями и требовало огромного напряжения сил всего государственного аппарата. Никто прежде не осуществлял масштабную программу экономического восстановления на фоне защиты от внешней агрессии многократно сильнейшего противника. К тому же до 2015-16 года Россия практически не имела союзников, способных и желающих помочь хотя бы материально.Уровень жизни Россиян с 2000 года стабильно рос. Даже при наложении конфронтации с Западом, начавшейся в 2014 году, на эпидемию ковида, объявленную в России 31 января 2020 года, экономика на 3-4 года лишь перешла в режим стагнации, вернувшись на данный момент в режим роста. Это при том, что участие в военных конфликтах такого масштаба всегда приводит к сокращению экономики.Фактически российское руководство почти незаметно для населения провело многолетнюю освободительную войну, отбившись от попыток западной колонизации и заставив Запад вновь признать Россию сверхдержавой.Так чего же хотят воинственные патриоты, которым мало войны и везде видится позор? Судя по их требованию провести массовую мобилизацию населения и мобилизацию экономики, они хотят придать войне более кровавый характер. Им мало жертв, не дотягиваем по количеству убитых до Великой Отечественной, опять же дети вместо школы не стоят у станков на военном производстве. Непорядок! Где героическое преодоление трудностей? Где вдохновляющая всенародная жертва?Некоторые, особо рьяные и радикальные воинственные патриоты предлагают "бахнуть ядеркой". Чтобы, значит, уже не отвертеться – ведь в ответ-то точно прилетит. Значит придётся воевать "по-настоящему", с миллионными жертвами. А то на Украине кладбища скоро займут большую территорию, чем пшеничные поля, а мы по площади кладбищ далеко позади.Я не сомневаюсь в патриотизме воинственных патриотов. Я только не понимаю почему они так страстно желают, чтобы смерь и разрушения пришли в каждый уголок России? Разве плохо выигрывать войну с минимумом жертв и максимально незаметно для социума, который так и не осознал, что война началась не в 2022 году, что пока россияне отдыхали в Испании и Египте, пока осваивали Париж и Лондон, Запад два десятилетия вёл против России войну на уничтожение? И Россия её выиграла с минимумом жертв, не отрывая большую часть населения от привычной жизни, даже не объявляя военное положение.За такое достижение, организовавшей всё это власти надо земные поклоны бить всей страной, а не глупые фразы про войну и позор придумывать и жаловаться, что не дают добрым молодцам надивиться чудесам собственной храбрости, натешиться своими подвигами.Крови и пота им, понимаешь, для полного счастья не хватает. Шли бы грузчиками на бойню работать.Об украинцах, которые сделали своим главным оружием - ненависть - в статье Ростислава Ищенко "О несдающихся"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, россия, запад, украина, черчилль, александр бортников, дональд трамп, вкс, вмф, ес, патриот