Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии - 31.03.2025 Украина.ру
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Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии
Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии - 31.03.2025 Украина.ру
Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии
Производители удобрений из Союзного государства России и Белоруссии могут столкнуться с новой реальностью в мае-июне после того, как Европарламент примет решение о заградительных пошлинах ЕС. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЕП.
2025-03-31T12:31
2025-03-31T12:31
новости
россия
белоруссия
брюссель
ес
европарламент
еврокомиссия
бывший ссср
удобрения
белорусская калийная компания
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Профильный комитет Европарламента рассматривает предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Крайний срок для внесения поправок в комитете - 10 апреля.Ранее крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa-Cogeca в своем заявлении указало на негативное влияние на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из России. Объединение призвало евробюрократию пересмотреть проект постановления Совета ЕС и отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Аграрии также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.Совет ЕС планирует охватить новыми пошлинами весь российский сельхозэкспорт в Евросоюз, тогда как в 2023 году они распространялись только 15% таких поставок. Кроме того, Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере. Еврокомиссия заверила, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу, отметило российское информагенство. Оно также обратило внимание на то, что Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Тогда пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до 50%.При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему белорусских производителей калийных удобрений в публикации Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношениях
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новости, россия, белоруссия, брюссель, ес, европарламент, еврокомиссия, бывший ссср, удобрения, белорусская калийная компания, беларуськалий, союзное государство, евросоюз, антироссийские санкции, антибелорусские санкции
Новости, Россия, Белоруссия, Брюссель, ЕС, Европарламент, Еврокомиссия, бывший СССР, удобрения, Белорусская калийная компания, Беларуськалий, Союзное государство, Евросоюз, антироссийские санкции, антибелорусские санкции

Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии

12:31 31.03.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае
Сильвинитовая обогатительная фабрика в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Производители удобрений из Союзного государства России и Белоруссии могут столкнуться с новой реальностью в мае-июне после того, как Европарламент примет решение о заградительных пошлинах ЕС. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЕП.
Профильный комитет Европарламента рассматривает предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Крайний срок для внесения поправок в комитете - 10 апреля.
"Предложение будет вынесено на голосование в комитете в мае, а потенциальное пленарное голосование состоится либо во время майского пленарного заседания в Брюсселе, либо на июньском пленарном заседании в Страсбурге", - сказал собеседник агентства.
Ранее крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa-Cogeca в своем заявлении указало на негативное влияние на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из России. Объединение призвало евробюрократию пересмотреть проект постановления Совета ЕС и отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Аграрии также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.
Совет ЕС планирует охватить новыми пошлинами весь российский сельхозэкспорт в Евросоюз, тогда как в 2023 году они распространялись только 15% таких поставок. Кроме того, Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере. Еврокомиссия заверила, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.
церемония дарения Шри-Ланке 55 000 тонн российских калийных удобрений 12.12.2024
12 декабря 2024, 17:26
Россия подарила Шри-Ланке 55 000 тонн калийных удобрений Продукция российской группы "Уралхим" передана в дар Шри-Ланке. Об этом сообщает МИД России.
Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу, отметило российское информагенство. Оно также обратило внимание на то, что Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Тогда пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до 50%.
При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему белорусских производителей калийных удобрений в публикации Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношениях
 
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