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Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии

Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии - 31.03.2025 Украина.ру

Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии

Производители удобрений из Союзного государства России и Белоруссии могут столкнуться с новой реальностью в мае-июне после того, как Европарламент примет решение о заградительных пошлинах ЕС. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ЕП.

2025-03-31T12:31

2025-03-31T12:31

2025-03-31T12:31

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Профильный комитет Европарламента рассматривает предложение о новых заградительных пошлинах ЕС на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Крайний срок для внесения поправок в комитете - 10 апреля.Ранее крупнейшее объединение европейских сельхозпроизводителей Copa-Cogeca в своем заявлении указало на негативное влияние на европейских сельхозпроизводителей новых пошлин на удобрения и другую продукцию из России. Объединение призвало евробюрократию пересмотреть проект постановления Совета ЕС и отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, а также отменить пошлины на поставки такой продукции из других стран. Аграрии также призвали ввести меры контроля за ценами на удобрения.Совет ЕС планирует охватить новыми пошлинами весь российский сельхозэкспорт в Евросоюз, тогда как в 2023 году они распространялись только 15% таких поставок. Кроме того, Еврокомиссия 18 января предложила ввести новые заградительные пошлины на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии, объяснив эту инициативу необходимостью защитить ЕС от зависимости от РФ в этой сфере. Еврокомиссия заверила, что новые ограничительные меры не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из России и Белоруссии в третьи страны.Предложение Еврокомиссии должно быть рассмотрено и утверждено Европарламентом и Евросоветом для вступления в силу, отметило российское информагенство. Оно также обратило внимание на то, что Евросоюз уже вводил пошлины на российские и белорусские сельхозтовары в июле 2024 года. Тогда пошлины были увеличены либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до 50%.При этом в 2024 году в разных странах ЕС прошли масштабные акции фермеров против беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, а также общей сельскохозяйственной политики ЕС в целом.Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему белорусских производителей калийных удобрений в публикации Вашингтон предложит Минску "большую сделку". Намечается ли оттепель в белорусско-американских отношениях

https://ukraina.ru/20241212/1059619839.html

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