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Ллойд Остин, биография

Ллойд Остин, биография - 14.12.2023 Украина.ру

Ллойд Остин, биография

Министр обороны США

2023-12-14T09:45

2023-12-14T09:45

2023-12-14T09:45

биография

политика

ллойд остин

министр обороны

сша

джо байден

пентагон

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Детство и образованиеРодился Ллойд Джеймс Остин 8 августа 1953 года в южном штате Алабама, в городе Мобил. О родителях военного ничего не известно. После школы Остин окончил Военную академию США. Затем будущий военный решает поступить в Вебстерський университет, там он обучается управлению бизнесом. Кроме того, он прошел базовые и продвинутые курсы пехотных офицеров, Высший командно-штабной колледж и Военный колледж Армии США в штате Пенсильвания.КарьераВ 1975 году Остин получает погоны второго лейтенанта. Профессиональную деятельность Ллойд начал с должности командира взвода третьей пехотной дивизии в ФРГ. Затем он командовал ротой рекрутингового батальона в Индианаполисе и воздушно-десантным батальоном в Северной Каролине.Осенью 2003 года Ллойд командует десятой горной дивизией и выполняет обязанности командира объединенной оперативной группы во время войны в Афганистане, а затем его отправляют руководить штабом CENTCOM (Центральное командование вооруженных сил США). Спустя три года Остин получает генерал-лейтенанта.С 2008 по 2009 год Ллойд командовал многонациональным корпусом в Ираке, а позже там он стал главнокомандующим американским контингентом. В 2011 году военного назначают замом начальника штаба армии. Кстати, Ллойд стал первым темнокожим американцем, который занял подобный пост.Через два года Остин вновь возвращается в CENTCOM, но уже в качестве его командующего. На этом посту он руководит крупными операциями на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. В 2016 году Остин решает уйти из армии на пенсию. При этом Ллойд продолжает трудиться, и становится членом совета директоров компании Raytheon Technologies, которая занимается производством систем ПВО, беспилотников и управляемых ракет. В 2017 году Ллойд входит в еще один совет директоров – в компанию Nucor, занимающейся производством стали и стальных изделий.В 2020 году, Когда Джо Байден становится президентом США, Остина назначают Министром обороны США, а годом позже он возглавляет Пентагон.Отношения и детиЛлойд состоит в браке с Шарлин Дениз Баннер. Женщина входила в правление Военного института исследования семьи Университета Пердью. У пары нет общих детей, однако у Шарлин от первого брака есть 2 сына.Интересные факты1. Остин стал первым темнокожим министром обороны в США за всю историю.2. В декабре 2023 года Ллойд Остин заявил, что не допустит победы России в спецоперации.

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биография, политика, ллойд остин, министр обороны, сша, джо байден, пентагон