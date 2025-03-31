https://ukraina.ru/20250331/1062170372.html

Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО

Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО - 31.03.2025 Украина.ру

Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал уничтожение ГИС Суджа

2025-03-31T13:12

2025-03-31T13:12

2025-03-31T13:12

видео

черное море

суджа

одесса

вооруженные силы украины

турция

удары

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Также он рассказал о перспективах влияния ключевых игроков в Чёрном море: 00:41 - Удары по энергетике и зерновая сделка.11:16 - О перспективах в Чёрном море и судьбе Одессы.17:02 - Турция в качестве миротворческой площадки.

черное море

суджа

одесса

турция

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