Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО - 31.03.2025 Украина.ру
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Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО
Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО - 31.03.2025 Украина.ру
Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал уничтожение ГИС Суджа
2025-03-31T13:12
2025-03-31T13:12
видео
черное море
суджа
одесса
вооруженные силы украины
турция
удары
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Также он рассказал о перспективах влияния ключевых игроков в Чёрном море: 00:41 - Удары по энергетике и зерновая сделка.11:16 - О перспективах в Чёрном море и судьбе Одессы.17:02 - Турция в качестве миротворческой площадки.
черное море
суджа
одесса
турция
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видео, черное море, суджа, одесса, вооруженные силы украины, турция, удары, видео
Видео, Черное море, Суджа, Одесса, Вооруженные силы Украины, Турция, удары

Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО

13:12 31.03.2025
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру прокомментировал уничтожение ГИС Суджа
Также он рассказал о перспективах влияния ключевых игроков в Чёрном море:
00:41 - Удары по энергетике и зерновая сделка.
11:16 - О перспективах в Чёрном море и судьбе Одессы.
17:02 - Турция в качестве миротворческой площадки.
 
ВидеоЧерное мореСуджаОдессаВооруженные силы УкраиныТурцияудары
 
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