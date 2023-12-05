Джейк Салливан, биография - 05.12.2023 Украина.ру
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Джейк Салливан, биография
Джейк Салливан, биография - 05.12.2023 Украина.ру
Джейк Салливан, биография
Советник президента США по национальной безопасности
2023-12-05T20:23
2023-12-05T20:23
биография
джейк салливан
нацбезопасность
советник
сша
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Детство и образованиеДжейк или Джейкоб Джеремайя (Иеремия) Салливан родился 28 ноября 1976 года в Берлингтоне в штате Вермонт. Кго детство прошло в Миннеаполисе, в Миннесоте.Отец Джейка работал в СМИ, в частности сотрудничал с газетой "Star Tribune", а также был преподавателем журналистики в университете в Миннесоте. Мать была социальным педагогом.Джейк – второй по старшинству ребенок в семье, всего у родителей их было пятеро, так что жили они довольно скромно.Школу Салливан окончил в Миннеаполисе. Затем поступил в Йельский университет и получил в 1998 году диплом бакалавра политологии. За успешную учебу Джейк получил стипендию Родса, благодаря чему смог продолжить обучение в Оксфорде. После вернулся в Америку и защитил докторскую степень по праву в Йельском университете в 2003 году.КарьераВ студенческие годы Салливан работал в редакциях университетских изданий "Oxford International Review", "Yale LawJournal" и "Yale DailyNews". Далее он устроился в Йельский центр изучения глобализации, после работал клерком в Апелляционном суде второго округа США и Верховном суде США, а также адвокатом в юридической компании "Faegre &amp; Benson" и внештатным преподавателем права в Университете Сейнт Томас.Политическая карьера Салливана началась с поста советника по юридическим и политическим вопросам сенатора США от Миннесоты Эми Клобушара.В- последствие Джейк принимал участие в президентских кампаниях различных политиков: в 2008 году у Хиллари Клинтон, а позднее и Барака Обамы. Когда тот стал президентом, Салливан был назначен заместителем главы аппарата Клинтон как государственного секретаря США.Далее карьера Джейка связана с Госдепартаментом, где он в 2011-2013 годах был руководителем отдела планирования политики. Позднее поступил на должность советника по вопросам национальной безопасности Джозефа Байдена. В этот период активно помогал в формировании внешнеполитических решений Барака Обамы, в частности по поводу Ливии и Сирии, а также по иранской ядерной программе, подписанной в 2015 году.В 2014 году Салливан уходит из политики и переходит в преподавательскую сферу, вернувшись в родную Йельскую школу права. Однако уже через год он снова попадает в команду Клинтон: в ее предвыборном штабе Джейк был консультантом по вопросам внешней политики.С 2017 года Салливан работал в фирме "Macro Advisory Partners", которая специализируется на консультациях крупных компаний в экономических и геополитических вопросах, был также приглашенным старшим научным сотрудником Фонда Карнеги (в РФ выполняет функцию иноагента).А в 2020 году активно сотрудничает с Джо Байденом, сопровождает его в разных предвыборных поездках. Заслужив таким образом доверие, получает от него назначение на должность советника по нацбезопасности, которую занимает с 2021 года. Позиционирует себя как антироссийского политика, поэтому обвиняет Россию в агрессии против Украины, в аннексии Крыма и Донбасса и заявляет, что США будут "действовать решительно" в ответ на это.Отношения и детиДжейк женат на Маргарет Гудлэндер с 2015 года. Она тоже училась в Йеле, где получила специальность юриста. Сейчас Маргарет – практикующий адвокат, а также преподаватель конституционного и административного права в университете в Нью-Гэмпшире.Супруги живут в Портсмуте, в Нью-Гэмпшире.Интересные факты:1. В 2016 году Салливан был одним из главных участников продвижения проекта "Рашенгейт" в команде Клинтон. Он был направлен против Дональда Трампа, которого обвиняли в связи с Россией, а на деле должен был отвлекать внимание от негативных новостей о самой Хиллари. Спецпрокуроры США позднее официально опровергнули аргументы "Рашенгейта".2. В декабре 2018 года Джейк опубликовал статью "Восстановление американской исключительности". В ней он, в частности, выразил убеждение, что "крупнейшие мировые державы не возобновляли военные действия друг с другом после 1945 года, что является исключительным достижением американской государственной политики".3. В мае в Fox News появилась информация, что Салливан сотрудничал с Хантером Байденом – сыном Джо Байдена в руководстве либерального Проекта Трумэна. И, возможно, именно Салливан был автором коррупционной схемы с украинской газодобывающей компанией Burisma Holdings, в состав совета директоров которой младший Байден вошел в 2014 году и стал получать крупные денежные переводы (порядка 80 тыс. долларов ежемесячно – около 7 млн. рублей).
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биография, джейк салливан, нацбезопасность, советник, сша
биография, Джейк Салливан, нацбезопасность, советник, США

Джейк Салливан, биография

20:23 05.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Советник президента США по национальной безопасности
Детство и образование
Джейк или Джейкоб Джеремайя (Иеремия) Салливан родился 28 ноября 1976 года в Берлингтоне в штате Вермонт. Кго детство прошло в Миннеаполисе, в Миннесоте.
Отец Джейка работал в СМИ, в частности сотрудничал с газетой "Star Tribune", а также был преподавателем журналистики в университете в Миннесоте. Мать была социальным педагогом.
Джейк – второй по старшинству ребенок в семье, всего у родителей их было пятеро, так что жили они довольно скромно.
© thumbor.my.ua
© thumbor.my.ua
Школу Салливан окончил в Миннеаполисе. Затем поступил в Йельский университет и получил в 1998 году диплом бакалавра политологии. За успешную учебу Джейк получил стипендию Родса, благодаря чему смог продолжить обучение в Оксфорде. После вернулся в Америку и защитил докторскую степень по праву в Йельском университете в 2003 году.
Карьера
В студенческие годы Салливан работал в редакциях университетских изданий "Oxford International Review", "Yale LawJournal" и "Yale DailyNews". Далее он устроился в Йельский центр изучения глобализации, после работал клерком в Апелляционном суде второго округа США и Верховном суде США, а также адвокатом в юридической компании "Faegre & Benson" и внештатным преподавателем права в Университете Сейнт Томас.
Политическая карьера Салливана началась с поста советника по юридическим и политическим вопросам сенатора США от Миннесоты Эми Клобушара.
В- последствие Джейк принимал участие в президентских кампаниях различных политиков: в 2008 году у Хиллари Клинтон, а позднее и Барака Обамы. Когда тот стал президентом, Салливан был назначен заместителем главы аппарата Клинтон как государственного секретаря США.
© Public domain
© Public domain
Далее карьера Джейка связана с Госдепартаментом, где он в 2011-2013 годах был руководителем отдела планирования политики. Позднее поступил на должность советника по вопросам национальной безопасности Джозефа Байдена. В этот период активно помогал в формировании внешнеполитических решений Барака Обамы, в частности по поводу Ливии и Сирии, а также по иранской ядерной программе, подписанной в 2015 году.
В 2014 году Салливан уходит из политики и переходит в преподавательскую сферу, вернувшись в родную Йельскую школу права. Однако уже через год он снова попадает в команду Клинтон: в ее предвыборном штабе Джейк был консультантом по вопросам внешней политики.
С 2017 года Салливан работал в фирме "Macro Advisory Partners", которая специализируется на консультациях крупных компаний в экономических и геополитических вопросах, был также приглашенным старшим научным сотрудником Фонда Карнеги (в РФ выполняет функцию иноагента).
© flickr.com / whitehouse
- РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© flickr.com / whitehouse
А в 2020 году активно сотрудничает с Джо Байденом, сопровождает его в разных предвыборных поездках. Заслужив таким образом доверие, получает от него назначение на должность советника по нацбезопасности, которую занимает с 2021 года. Позиционирует себя как антироссийского политика, поэтому обвиняет Россию в агрессии против Украины, в аннексии Крыма и Донбасса и заявляет, что США будут "действовать решительно" в ответ на это.
Отношения и дети
Джейк женат на Маргарет Гудлэндер с 2015 года. Она тоже училась в Йеле, где получила специальность юриста. Сейчас Маргарет – практикующий адвокат, а также преподаватель конституционного и административного права в университете в Нью-Гэмпшире.
© thumbor.my.ua
© thumbor.my.ua
Супруги живут в Портсмуте, в Нью-Гэмпшире.
Интересные факты:
1. В 2016 году Салливан был одним из главных участников продвижения проекта "Рашенгейт" в команде Клинтон. Он был направлен против Дональда Трампа, которого обвиняли в связи с Россией, а на деле должен был отвлекать внимание от негативных новостей о самой Хиллари. Спецпрокуроры США позднее официально опровергнули аргументы "Рашенгейта".
2. В декабре 2018 года Джейк опубликовал статью "Восстановление американской исключительности". В ней он, в частности, выразил убеждение, что "крупнейшие мировые державы не возобновляли военные действия друг с другом после 1945 года, что является исключительным достижением американской государственной политики".
3. В мае в Fox News появилась информация, что Салливан сотрудничал с Хантером Байденом – сыном Джо Байдена в руководстве либерального Проекта Трумэна. И, возможно, именно Салливан был автором коррупционной схемы с украинской газодобывающей компанией Burisma Holdings, в состав совета директоров которой младший Байден вошел в 2014 году и стал получать крупные денежные переводы (порядка 80 тыс. долларов ежемесячно – около 7 млн. рублей).
 
биографияДжейк СалливаннацбезопасностьсоветникСША
 
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