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Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?

Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"? - 31.03.2025 Украина.ру

Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?

Какие цифры и факты обсуждали на этой неделе?

2025-03-31T14:32

2025-03-31T14:32

2025-03-31T14:32

эксклюзив

владимир зеленский

f-35

дональд трамп

сша

европа

дания

хиллари клинтон

ес

впк

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Мы узнаем: сколько стоит в США стать "человеком года".Зачем в Дании начинают призыв женщин.Сколько спутников имеют европейские страны и почему они не хотят больше покупать самолёты у Америки.Как продолжается торговая война "США - Европа".И почему в Америке берут кур на прокат?Первым делом - про Зеленского, который был с помпой объявлен "человеком года"4 миллиона долларовСтолько получил журнал "Тайм" от агентства USAID, в оплату за размещение на обложке фото Зеленского как "человека года".Так же точно были сделаны за последние три года все новости, все хвалебные интервью Зеленского, фото его и его жены в стиле "милитари". И другой информационный шлак, которым кормят западного обывателя.Пустота, которая наполняется нужными смыслами. Маркетинговый ход. Рекламная кампания. Просто пустота и информационный шумВот как история с "человеком года". Кто его назначает, выбирает, кому и зачем это вообще нужно? Один сплошной маркетинг и пиар.Так выглядит сегодняшняя западная журналистика и политика.А "Политико" получило от того же агентства за 2024 год 8 миллионов долларов.На "поддержку демократии", наверное.Не счесть и других СМИ и журналистов, получавших гранты и финансовую помощь. Их сотни и тысячи по всему миру.Очень обеспокоена бывшая Госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она опубликовала статью, в которой критикует Трампа за то, что тот закрыл USAID.Ещё бы! Закрывается не просто источник лживых новостей, "фейк ньюз", по любимому выражению Трампа.Закрывается личный кошелёк семейства Клинтон и их клана в Демпартии.Ну а в Европе - свои "фейк ньюз". "Российская угроза!"Женщины будут служить с 2026 годаДания начинает с 2026 года призывать на срочную военную службу женщин.Сейчас призывают только мужчин с 18 лет. Это происходит методом лотереи. Служат 4 месяца.С 2026 года они начнут служить 11 месяцев. Будут призывать и девушек - видимо, тоже через лотерею.С 2015 года в армию призывают женщин в Норвегии. С 2017 года - в Швеции.Всё это делается - как сказано официально - из-за "угрозы со стороны России."Как смогут защитить страну датские девушки не только от мифической российской, а вообще от любой угрозы? На этот вопрос нет ответа.От фашистского десанта (высадили парашютистов в столице) все вооружённые силы страны защищали Данию примерно 4 часа. Потом решили сдаться.А вот совершенно реальная угроза со стороны США, по поводу отъёма у Дании Гренландии, датское правительство практически не беспокоит. И девушек на службу не призывают, защищать родные ледяные берега.Странная и необъяснимая ситуация. Прямо сейчас у Дании отбирают огромный кусок страны. Если на прошлом сроке Трамп хотя бы предлагал деньги, то теперь и денег не дают.Но слышно только изредка тревожное попискивание членов датского парламента: "мы не позволим!"И на этом - всё.2 портаДва порта в Панаме не будут проданы "Блэк Рок". Сделку остановил Антимонопольный комитет Китая.Да что ж такое!Трамп только внёс "панамские порты " в список своих побед "за 100 дней", только удовлетворённо доложил об этом избирателям. Только они все порадовались за "канал снова принадлежит США".И вот, оказывается, продажу можно было остановить решением Китая?Порты официально принадлежат фирмам из Гонконга, а управляются китайскими товарищами, конечно.В общем, инициативы Трампа выглядят как "планов громадье". Но пока что все на уровне пиар кампании.Однако кое-что всё-таки происходит. Это пошлины и тарифы в адрес Европы и планы перестать вкладываться в оборону Европы. Проще говоря, заставить ЕС оплачивать расходы на ВПК США.10 летИменно 10 лет "потребуется на перевооружение и обновление ВПК странам членам НАТО"К такому выводу пришли аналитики "Блумберг."Ещё более интересный вывод: обороноспособность континента серьёзно пошатнётся через несколько НЕДЕЛЬ после того, как от Европы отвернётся США.Вывод, как всегда, "простой": надо увеличивать инвестиции.И куда же они все будут инвестировать?Конечно же, в США. И тогда Трамп к ним "повернётся", но все равно только частично.Что делать Европе?Союзники США в Европе также размышляют о том, что будет, если Штаты лишат их данных от своих спутниковых систем.У США 250 военных спутников, у Британии - 6 спутников, у Франции - 17.Это, кстати, к сообщениям о том, что "Европа заместит Украине данные спутниковой разведки" в случае, если США от этого откажутся.Но речь идёт уже о вооруженных силах самой Европы.Например, самолеты F-35 без данных спутникового наведения будут беспомощными. И знаменитые Reaper, американские дроны, которые так любят сбивать в Красном море хуситы, тоже.И того, и другого Европа закупила в немалых количествах. F-35 закуплены сотнями.И это еще один ответ на вопрос, сможет ли Европа быть "сильна, как никогда" в военном отношении без США.Как они собираются воевать хотя бы без спутников США? Не говоря уже обо всём другом. Ну разве что "лопатами", как уже предлагал глава МИД Украины Кулеба.И уже начинается "зрада". От самолётов F 35 уже отказалась Португалия и хочет отказаться Канада.А впереди - сильнейшая торговая война между Европой и США. Она уже идёт и что будет дальше - непонятно.Пошлинами на бурбон США не запугать!Пошлины в 50 процентов на виски из США собиралась ввести Европа.Трамп в ответ пообещал 200 процентов на любой алкоголь из ЕС.Для европейских виноделов это означает крах и разорение. Треть европейского алкоголя экспортируется в США.Также Европа пообещала пошлины на джинсы из Кентукки, на мотоциклы Харлей - Дэвидсон из Пенсильвании. На жвачку и облатки для причастия, на пеньюары и вейпы для курения.Надо заметить, что пошлины вводят именно против тех штатов, которые "за республиканцев".А США - уже ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25 процентов. ЕС продаёт в США 4 миллиона тонн стали в год.Общий оборот США и Европы почти 900 миллиардов долларов в год.Европа продаёт больше в США, чем США в Европу. Профицит огромный, почти 200 миллиардов.В 2024 году экспорт Евросоюза в США составил сумму в 531 миллиард евро. А из США в ЕС - на 333 миллиарда евро.Поэтому Трамп не так уж не прав, когда он говорит, что США кормит Европу."ЕС был создан для того, чтобы наживаться на США", - говорит Трамп.В апреле вводятся пошлины в 25 процентов на все автомобили, произведённые за пределами США.И Трамп обещает ввести тарифы вообще на всю продукцию из Европы.Куда же Европа будет продавать свои автомобили и лекарства? Это две крупнейшие статьи поставок из ЕС в США.В Китай? В Индию?Европейские страны оказались к торговой войне совершенно не готовы, хоть Трамп и обещал ввести пошлины против ЕС с первого дня как стал президентом.Увольнения и убыткиНовости Европы:"Сименс" уволил 6 тысяч человек."Ауди" уволили 7,5 тысяч рабочих.БМВ потеряло 37 процентов прибыли.И это сейчас. А что будет дальше, после пошлин? Немецкий автопром будет разорён.Сколько они будут платить?Огромные перемены ждут и других союзников США.Например, Японии уже предложено тратить на оборону 8 миллиардов долларов в год. Вместо 2 миллиардов, как сейчас.Европейским странам Трамп указывал еще на первом сроке: надо платить (американскому ВПК).Но дело в том, что увеличение расходов "на оборону" до 5 процентов ВВП означает уменьшение бюджета этих стран на треть!И ещё не будет ничего удивительного, если Трамп выставит плюс к этому счёт за прошлые годы.Так же, как он сделал с Украиной. И еще начнёт насчитывать пени.Это было бы вполне в его духе. Хе-хе. Собирайте свои миллиарды, отдавайте их нашим Raytheon, Lockheed Martin, и другим.Те уже ждут не дождутся. Зря, что ли, Трампу кампанию финансировали?Ну а европейские (и видимо, также японские и южнокорейские) бараны - на то они и бараны, чтобы платить.Без Урсулы лучше?Конечно, политики Европы - не выжившие из ума безмозглые овцы. Хотя такое впечатление есть, и оно вполне правомерное.Они просто хотят денег и продления своей власти.Так же, как, например, Зеленский.А все разногласия в ЕС по поводу "оборонных кредитов" легко объяснимы.Испания, Италия и Франция недавно выступили против планов ЕС взять "оборонный кредит" на 150 миллиардов евро.Причина ясна: зачем кормить Урсулу и её комиссаров, если страны могут сделать то же самое без Урсулы?Им все равно придётся, иначе США их бросит. А этого допустить им никак нельзя.И немного новостей из самих США. Там всё тоже далеко не так радужно.6 миллиардов - и вы на орбите Земли. Но вернуться сложнееВернулись с орбиты Земли амеронавты. Наконец-то! Летели на неделю, остались на 9 месяцев. Но живы, и то хорошо. Подкармливали их в российском отсеке (и даже, говорят, немного давали выпить, чтобы поддержать нервную систему), сберегли космонавтов США до возвращения на землю.Они улетали на корабле Boeing Starliner.За 10 лет на корабль потратили 6 миллиардов долларов. Но как видим, он оказался "не очень удачным.""Боинг" вообще несёт миллиардные убытки. На производстве новых самолетов заправщиков - убытки уже 7 миллиардов.На производстве самолетов для президентов - 3 миллиарда.Причём контракт на производство новых президентских самолётов Air force one был заключен еще на первом сроке Трампа, в 2018 году.Самолёт до сих пор не готов!В 2024 году убытки Боинга составили 12 миллиардов долларов. Общие же долги - 53 миллиарда.Убытки ФРС СШАУбытки федеральной резервной системы в 2024 году составили 77 миллиардов долларов.А эти-то как умудряются терпеть убытки, если в "бреттон-вудскую" долларовую систему США затащили практически весь мир?И сбрасывают "вовне" свою инфляцию, с помощью разнообразных финансовых инструментов.Но Трамп не теряет оптимизма. Он говорит так: сейчас период, когда будет сложно, но потом будет здорово!США снова разбогатеют. Такой планНа фоне всех этих новостей резко теряют в капитализации крупнейшие кампании и весь фондовый рынок США.Убытки в миллиарды и триллиарды.Но Трамп продолжает рассказывать:"Мы получим сотни миллиардов долларов в виде пошлин и мы станем настолько богатыми, что вы не будете знать, куда потратить эти деньги".В общем-то, Трамп делает хуже финансовому капиталу. Его же цель - развитие промышленности. И как раз уменьшение власти банкиров.Но что будет дальше? Кто победит в этой торговой войне? И вообще, справятся ли Трамп и его команда с грандиозной перестройкой по-американски?Пока что не могут справиться даже с "яичным кризисом". Яиц не хватает.Вышел даже трогательный репортаж. Новое увлечение в США - домашние курочки.Курочки, яйца и что делать?В Америке люди берут в аренду кур. С целью получать от них свежие яйца. Моментально возник очень прибыльный бизнес!Люди настолько привязываются к "своим" курочкам, что на фермах стали надевать им на лапки специальные именные ленточки.Потому что люди возвращаются за курочками и хотят опять брать в аренду "своих".Всё это очень мило, но на самом деле налицо реальный "яичный" кризис.Во время президентства Байдена было убито то ли 70, то ли 150 миллионов птиц. В любом случае, громадное число. Причём далеко не все эти миллионы, как выяснилось, надо было уничтожать.Причиной называли птичий грипп. И вот такой результат. В Америке действительно нехватка яиц."Учёных", которые советовали принять такое решение, уже уволили. Но что делать дальше?Кто бы мог подумать, что нехватка яиц станет настолько серьезным кризисом.Яйца ищут по всему миру. Надежда на союзников: Аргентину и Венгрию.Возможно, помогут.Подробнее о скандальном награждении Зеленского - в статье Журнал "Time" получил от USAID $4 млн за объявление Зеленского "Персоной года"

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