Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта - 31.03.2025 Украина.ру
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Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта
Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта - 31.03.2025 Украина.ру
Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта
Минобороны РФ рассказало о новых нарушениях Украиной перемирия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-03-31T13:15
2025-03-31T13:16
хроники
эксклюзив
украина
россия
херсонская область
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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Минобороны России привело свидетельства новых нарушений Украиной перемирия."В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", — заявило оборонное ведомство.Так, 30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе."Также в Брянской области около 20:00 в результате атаки украинского БПЛА на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе", — указали в министерстве.Таким образом, подчеркнули в Минобороны РФ, Украина демонстрирует свою недоговороспособность."Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине", — подытожили в министерстве.Ранее Минобороны РФ уже приводило факты нарушения Украиной перемирия.Тем временем власти Украины отказываются от ранее данных обещаний. Как заявил вечером 30 марта президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский хочет пересмотреть условия сделки по ресурсам."Кстати, Зеленский, я вижу, пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут большие, очень проблемы. Мы заключили сделку по редкоземельным металлам. А теперь он говорит: "Знаете, я хочу пересмотреть условия сделки".", — заявил Трамп.Он также подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО и заявил о "психологическом крайнем сроке" для заключения перемирия, не указав в точности этот срок.Обстрелы и налётыУтром 31 марта Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА – над территорией Брянской области, 24 БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по территории этого региона России.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 36 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, 2 легковых автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 9 кассетных снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 35 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 4; Каиры — 9; Новая Каховка — 4; Алёшки — 4; Пролетарка — 2; Днепряны — 3; Горностаевка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка и Масловка.Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в результате украинских ударов по региону пострадали 2 человека."За последние 24 часа из-за террористических ударов киевских боевиков пострадали два мирных жителя Алёшкинского округа В селе Казачьи Лагеря ранения получила женщина 80 лет, в Великих Копанях пострадал мужчина 50 лет. С множественными осколочными ранениями они были госпитализированы в больницу Скадовска", — написал он в своём телеграм-канале.Он также сообщил, что обстрел Великолепетихского округа привёл к повреждению линии электропередачи. В результате без электроснабжения остались 700 человек в селе Агайманы Ивановского округа. Сейчас подача электроэнергии восстановлена в полном объёме.Утром 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Сальдо в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Борисовском районе по селу Берёзовка совершены атаки 2 беспилотников. Повреждены 2 частных домовладения", — писал губернатор.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Долгое и Кукуевка подверглись атакам 6 беспилотников, 2 из которых подавлены. В селе Кукуевка повреждён легковой автомобиль."В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один боеприпас и совершена атака беспилотника — огнём уничтожен один частный дом и повреждены два объекта торговли. Сегодня ночью в селе Новое в результате сбросов 2 взрывных устройств с беспилотника повреждён один частный дом и огнём уничтожены легковой автомобиль и прицеп", — указывалось в сводке.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Головчино, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Смородино и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Ивановская Лисица в результате детонации боеприпаса ранен секретарь совета безопасности."Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу, где врачи провели ему необходимые операции. В настоящее время он находится в отделении реанимации, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое", — сообщил Гладков.В селе огнём уничтожены гараж и автомобиль, повреждены многоквартирный дом, 4 частных домовладения, легковой автомобиль, автобус, 2 социальных и один коммерческий объекты. В селе Головчино в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль, в селе Смородино — частный дом.Над Ивнянским районом системой ПВО отражена воздушная атака. Повреждены два домовладения.В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакованы 5 беспилотниками. В селе Надежевка в результате обстрела на территории фермерского хозяйства разрушен ангар, а также повреждены рядом стоящие сооружения и два трактора."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Муром, Ржевка и хутору Марьино выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 5 беспилотников, 3 из которых подавлены", — отмечалось в сводке.Сегодня ночью в селе Муром в результате атаки беспилотника повреждён один частный дом. Рано утром город Шебекино атакован беспилотником – на территории предприятия повреждён один из корпусов.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки".
https://ukraina.ru/20250331/1062162787.html
https://ukraina.ru/20250330/1062153910.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив, украина, россия, херсонская область, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Хроники, Эксклюзив, Украина, Россия, Херсонская область, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО

Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта

13:15 31.03.2025 (обновлено: 13:16 31.03.2025)
 
© Фото : Владимир Сальдо / Telegramсбитый украинский БПЛА
сбитый украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Минобороны РФ рассказало о новых нарушениях Украиной перемирия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Минобороны России привело свидетельства новых нарушений Украиной перемирия.
"В течение прошедших суток, несмотря на заявления киевского режима о ненанесении ударов по энергообъектам, ВСУ продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Российской Федерации", — заявило оборонное ведомство.
Так, 30 марта в 19:37 в Брянской области в результате артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Суземском районе.
"Также в Брянской области около 20:00 в результате атаки украинского БПЛА на комплектную трансформаторную подстанцию филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения бытовых потребителей в Севском районе", — указали в министерстве.
Таким образом, подчеркнули в Минобороны РФ, Украина демонстрирует свою недоговороспособность.
"Продолжающиеся намеренные атаки ВСУ энергообъектов России свидетельствуют о полной недоговороспособности киевского режима по любым своим обязательствам, касающимся урегулирования конфликта на Украине", — подытожили в министерстве.
Ранее Минобороны РФ уже приводило факты нарушения Украиной перемирия.
Тем временем власти Украины отказываются от ранее данных обещаний. Как заявил вечером 30 марта президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский хочет пересмотреть условия сделки по ресурсам.
"Кстати, Зеленский, я вижу, пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам. И если он это сделает, у него будут большие, очень проблемы. Мы заключили сделку по редкоземельным металлам. А теперь он говорит: "Знаете, я хочу пересмотреть условия сделки".", — заявил Трамп.
Он также подчеркнул, что Украина не станет членом НАТО и заявил о "психологическом крайнем сроке" для заключения перемирия, не указав в точности этот срок.
09:33
Зеленский отказывается от сделки с Трампом, "психологический срок". Главное на Украине на утро 31 мартаПрезидент США Дональд Трамп пригрозил Владимиру Зеленскому за отказ от ресурсной сделки и рассказал о "психологическом крайнем сроке" для перемирия
Обстрелы и налёты
Утром 31 марта Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА – над территорией Брянской области, 24 БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по территории этого региона России.
Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 36 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 3 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения, 2 легковых автомобиля и 2 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 9 кассетных снарядов калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 35 снарядов из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 7; Князе-Григоровка — 4; Каиры — 9; Новая Каховка — 4; Алёшки — 4; Пролетарка — 2; Днепряны — 3; Горностаевка — 2", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Голая Пристань, Кардашинка и Масловка.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Вчера, 18:30
Байден был в ярости, а Сырский шантажировал. Итоги 30 марта на УкраинеЗападные СМИ рассказали о том, как в минувшей американской администрации восприняли ряд действий украинских союзников и о том, как украинское военное командование обманывало и шантажировало американцев
Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в результате украинских ударов по региону пострадали 2 человека.
"За последние 24 часа из-за террористических ударов киевских боевиков пострадали два мирных жителя Алёшкинского округа В селе Казачьи Лагеря ранения получила женщина 80 лет, в Великих Копанях пострадал мужчина 50 лет. С множественными осколочными ранениями они были госпитализированы в больницу Скадовска", — написал он в своём телеграм-канале.
Он также сообщил, что обстрел Великолепетихского округа привёл к повреждению линии электропередачи. В результате без электроснабжения остались 700 человек в селе Агайманы Ивановского округа. Сейчас подача электроэнергии восстановлена в полном объёме.
Утром 31 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Сальдо в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Борисовском районе по селу Берёзовка совершены атаки 2 беспилотников. Повреждены 2 частных домовладения", — писал губернатор.
В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Долгое и Кукуевка подверглись атакам 6 беспилотников, 2 из которых подавлены. В селе Кукуевка повреждён легковой автомобиль.
"В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущен один боеприпас и совершена атака беспилотника — огнём уничтожен один частный дом и повреждены два объекта торговли. Сегодня ночью в селе Новое в результате сбросов 2 взрывных устройств с беспилотника повреждён один частный дом и огнём уничтожены легковой автомобиль и прицеп", — указывалось в сводке.
В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Головчино, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Смородино и Сподарюшино выпущено 14 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Ивановская Лисица в результате детонации боеприпаса ранен секретарь совета безопасности.
"Пострадавший госпитализирован в областную клиническую больницу, где врачи провели ему необходимые операции. В настоящее время он находится в отделении реанимации, медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое", — сообщил Гладков.
В селе огнём уничтожены гараж и автомобиль, повреждены многоквартирный дом, 4 частных домовладения, легковой автомобиль, автобус, 2 социальных и один коммерческий объекты. В селе Головчино в результате атаки беспилотника повреждён легковой автомобиль, в селе Смородино — частный дом.
Royal Navy, HMS Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Вчера, 13:09
Европа отправит флот и авиацию на Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 30 мартаВ ЕС склоняются к оправке на Украину авиации и флота, сообщили западные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Над Ивнянским районом системой ПВО отражена воздушная атака. Повреждены два домовладения.
В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Поповка и Староселье подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакованы 5 беспилотниками. В селе Надежевка в результате обстрела на территории фермерского хозяйства разрушен ангар, а также повреждены рядом стоящие сооружения и два трактора.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Маломихайловка, Муром, Ржевка и хутору Марьино выпущено 2 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 5 беспилотников, 3 из которых подавлены", — отмечалось в сводке.
Сегодня ночью в селе Муром в результате атаки беспилотника повреждён один частный дом. Рано утром город Шебекино атакован беспилотником – на территории предприятия повреждён один из корпусов.
В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки".
 
ХроникиЭксклюзивУкраинаРоссияХерсонская областьДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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13:15Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта
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