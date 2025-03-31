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Всплыли странные обстоятельства гибели начальника отдела ядерного оружия ВСУ

Всплыли странные обстоятельства гибели начальника отдела ядерного оружия ВСУ - 31.03.2025 Украина.ру

Всплыли странные обстоятельства гибели начальника отдела ядерного оружия ВСУ

В Фастовском районе Киевской области 27 марта погиб полковник ВСУ Алексей Колос. Об этом 31 марта сообщил военный блогер Чингиз Дамбиев на основе мониторинга украинских источников

2025-03-31T14:04

2025-03-31T14:04

2025-03-31T14:04

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Стоит отметить, что Колос был начальником отдела исследования и изучения радиоактивного и ядерного оружия Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.По данным Дамбиева, погиб Колос во время разминирования "воздушного средства поражения", то есть, по всей вероятности, российского дрона камикадзе. Пользователи Сети уже успели прокомментировать данное сообщение, обратив внимание на то, что неясно, почему нейтрализацией упавшего беспилотника занимался офицер столь высокого звания.Российские подразделения продолжают вести массированные атаки на военные объекты Украины. ВСУ отмечают, что Россия сменила тактику и теперь концентрирует атаку БПЛА на одном населенном пункте.А тем временем Киев продолжает нарушать заключенное соглашение о приостановке ударов по энергообъектам. Так, сегодня, 31 марта, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен.

https://ukraina.ru/20250331/1062171063.html

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