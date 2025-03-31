Представитель МИД КНР ответил на угрозы Трампа по нефти
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© Public domain
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякун на брифинге 31 марта прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа запретить ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ
"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным реальным путем выхода из украинского кризиса", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов".
Подробнее по теме - в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: США расширяют санкции, но Россия наращивает экспорт нефти в Индию на сайте Украина.ру.