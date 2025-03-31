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Представитель МИД КНР ответил на угрозы Трампа по нефти

Представитель МИД КНР ответил на угрозы Трампа по нефти - 31.03.2025 Украина.ру

Представитель МИД КНР ответил на угрозы Трампа по нефти

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякун на брифинге 31 марта прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа запретить ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ

2025-03-31T14:09

2025-03-31T14:09

2025-03-31T14:09

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"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы всегда считали, что диалог и переговоры являются единственным реальным путем выхода из украинского кризиса", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не подвержено влиянию сторонних факторов".Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из РФ в случае отсутствия соглашения с Москвой по Украине. Трамп уточнил, что планирует ввести пошлину в размере от 25 до 50 процентов на всю нефть, экспортируемую из России.Подробнее по теме - в материале Олега Хавича Хроника энергетической войны: США расширяют санкции, но Россия наращивает экспорт нефти в Индию на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, китай, дональд трамп