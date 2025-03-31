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"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска

"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска - 31.03.2025 Украина.ру

"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска

Российский беспилотник "Герань-2" 30 марта поразил дислокацию 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан".

2025-03-31T13:25

2025-03-31T13:25

2025-03-31T13:25

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Очередной факт размещения подразделений украинской армии в учебных заведениях подконтрольной ВСУ территории ДНР был зафиксирован в Славянске.Там также отмечено, что боеприпас попал в центральную часть здания, вызвав частичное обрушение перекрытий и пожар."По предварительным данным, уничтожены 3 военнослужащих, ещё 5 получили ранения различной степени тяжести", - констатировали авторы телеграм-канала.Тем временем СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке Актуальное интервью тему перспектив СВО: Станислав Смагин: На войне мало берсерков, бойцы хотят мира, но все понимают: заморозка – это новая война

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новости, славянск, донецкая народная республика, россия, всу, лицеи, сво, днр, герань, бпла