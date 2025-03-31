"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска - 31.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250331/1062171063.html
"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска
"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска - 31.03.2025 Украина.ру
"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска
Российский беспилотник "Герань-2" 30 марта поразил дислокацию 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан".
2025-03-31T13:25
2025-03-31T13:25
новости
славянск
донецкая народная республика
россия
всу
лицеи
сво
днр
герань
бпла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059963315_333:0:1400:600_1920x0_80_0_0_e29c59dedd77d447407bc43f2bc1d35c.jpg
Очередной факт размещения подразделений украинской армии в учебных заведениях подконтрольной ВСУ территории ДНР был зафиксирован в Славянске.Там также отмечено, что боеприпас попал в центральную часть здания, вызвав частичное обрушение перекрытий и пожар."По предварительным данным, уничтожены 3 военнослужащих, ещё 5 получили ранения различной степени тяжести", - констатировали авторы телеграм-канала.Тем временем СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке Актуальное интервью тему перспектив СВО: Станислав Смагин: На войне мало берсерков, бойцы хотят мира, но все понимают: заморозка – это новая война
славянск
донецкая народная республика
россия
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059963315_600:0:1400:600_1920x0_80_0_0_fc9bed7baf871dc4051359859d75bfaa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, славянск, донецкая народная республика, россия, всу, лицеи, сво, днр, герань, бпла
Новости, Славянск, Донецкая Народная Республика, Россия, ВСУ, лицеи, СВО, ДНР, Герань, БПЛА

"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска

13:25 31.03.2025
 
© ISPI
© ISPI
Читать в
ДзенTelegram
Российский беспилотник "Герань-2" 30 марта поразил дислокацию 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан".
Очередной факт размещения подразделений украинской армии в учебных заведениях подконтрольной ВСУ территории ДНР был зафиксирован в Славянске.
"Ударным БПЛА "Герань-2" поражено здание общежития на территории Славянского профессионального художественного лицея, которое было переоборудовано в пункт временного размещения 54-й отдельной механизированной бригады", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что боеприпас попал в центральную часть здания, вызвав частичное обрушение перекрытий и пожар.
"По предварительным данным, уничтожены 3 военнослужащих, ещё 5 получили ранения различной степени тяжести", - констатировали авторы телеграм-канала.
Тем временем СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке
Актуальное интервью тему перспектив СВО: Станислав Смагин: На войне мало берсерков, бойцы хотят мира, но все понимают: заморозка – это новая война
 
НовостиСлавянскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВСУлицеиСВОДНРГераньБПЛА
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32Сколько стоит "человек года Зеленский"? Почему Европа будет "платить и каяться"?
14:32Депутат от партии Порошенко* бросил мину к дверям ТЦК
14:16Владимир Ераносян: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира
14:14Прокуратура Литвы расследует гибель военнослужащих США
14:09Представитель МИД КНР ответил на угрозы Трампа по нефти
14:04Всплыли странные обстоятельства гибели начальника отдела ядерного оружия ВСУ
14:04О воинственных патриотах
13:59Трамп грозит Зеленскому большими проблемами. Почему США так нужна ресурсная сделка
13:45Песков рассказал о новом разговоре Путина с Трампом и работе над идеями по украинскому урегулированию
13:43"Меры должны применяться самые жесткие": в Кремле поддержали наказания оскверняющим могилы участников СВО
13:25"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска
13:15Киев показывает невменяемость, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 31 марта
13:12Зачем ВСУ уничтожили ГИС Суджа? Семибратов о газовом рынке после СВО
13:10И еще раз про сделку Вашингтона и Киева, и о том, почему она приговор Зеленскому
12:53ВСУ атакуют российскую энергетику, Киев недоговороспособен – Минобороны РФ
12:41СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке
12:35Честные выборы под контролем ООН. Киселев о том, почему нынешние украинские власти — помеха для мира
12:31Европарламент рассматривает заградительные пошлины на удобрения из России и Белоруссии
12:28Кулеба опасается, что перемирие грозит выживанию Украины - Times
12:27ВС РФ уничтожили бронегруппу ВСУ, готовившую прорыв в Курской области
Лента новостейМолния