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"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска
"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска - 31.03.2025 Украина.ру
"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска
Российский беспилотник "Герань-2" 30 марта поразил дислокацию 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан".
2025-03-31T13:25
2025-03-31T13:25
2025-03-31T13:25
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Очередной факт размещения подразделений украинской армии в учебных заведениях подконтрольной ВСУ территории ДНР был зафиксирован в Славянске.Там также отмечено, что боеприпас попал в центральную часть здания, вызвав частичное обрушение перекрытий и пожар."По предварительным данным, уничтожены 3 военнослужащих, ещё 5 получили ранения различной степени тяжести", - констатировали авторы телеграм-канала.Тем временем СК РФ расследует атаку украинского БПЛА на журналистов в Горловке Актуальное интервью тему перспектив СВО: Станислав Смагин: На войне мало берсерков, бойцы хотят мира, но все понимают: заморозка – это новая война
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новости, славянск, донецкая народная республика, россия, всу, лицеи, сво, днр, герань, бпла
Новости, Славянск, Донецкая Народная Республика, Россия, ВСУ, лицеи, СВО, ДНР, Герань, БПЛА
"Герань-2" поразила дислокацию мехбригады ВСУ в лицее Славянска
Российский беспилотник "Герань-2" 30 марта поразил дислокацию 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Об этом сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан".