Печальные итоги старого и рождение нового мира. Чем запомнился 2024 год на международной арене

Уходящий год оказался очень богат событиями, которые останутся в мировой историй

Выборы в США под эгидой Трампа и с двумя кандидатами-демократамиВыборы в США – это всегда увлекательный процесс, поскольку каждый раз остаётся место для непредсказуемого исхода из-за особой (самой архаичной и недемократичной в мире) избирательной системы.В 2024 году мир готовился наблюдать за сиквелом истории противостояния двух заклятых друзей, демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа, так и не признавшего свой проигрыш четыре года назад. Но не сложилось – Демократическая партия была вынуждена сменить коня - точнее, кандидата - на переправе после того, как на первых же дебатах, несмотря на создание более чем лояльных условий, стали очевидны проблемы с когнитивными способностями Байдена.Так конкурентом Трампа в борьбе за Белый дом вновь стала женщина-демократ – вице-президент США Камала Харрис. На протяжении почти всей оставшейся предвыборной кампании кандидаты шли практически вровень. Интриги добавляли и изменившиеся в этом электоральном цикле традиционные тенденции. Республиканцы активно голосовали по почте, прислушавшись к призыву председателя Национального комитета Республиканской партии Лары Трамп (невестки политика). Выросла доля независимых избирателей - до 43% (для сравнения, к приходу в Белый дом 44-го президента демократа Барака Обамы таковых было 24%), "цветной" электорат. Афроамериканцы и латиноамериканцы не так охотно голосовали за демократов, как раньше. Любопытно, что семья кандидата в вице-президенты США от Демократической партии Тима Уолца поддерживала кандидата-республиканца Трампа, они даже опубликовали фотографию, на которой стоят в одинаковых футболках с надписью "Небраска. Уолцы за Трампа" на фоне флага "Trump 2024 Take America back" ("Трамп-2024, Вернём Америку обратно").Демократы изо всех сил пытались помешать участию Трампа в выборах, впервые в истории возбудив уголовные дела в отношении бывшего президента страны. Ему вменяли и подкуп порноактрисы Сторми Дэниэлс накануне выборов-2016 (плату за молчание о якобы имевшей место интимной связи,) и штурм Капитолия 6 января 2021 года, и нарушение правил обращения с секретными документами. Более того, на политика было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании, он чудом успел повернуть голову на экран, иначе всё закончилось бы фатально. Мужественное поведение Трампа в тот момент повысило его рейтинги. Но и Харрис не сдавалась. Она достойно выступила на дебатах, с первых же минут приятно удивив наблюдателей, протянув руку оппоненту (Трамп и Байден на своих дебатах рукопожатиями не обменивались).В конечном итоге победу на выборах одержал Трамп, получив голоса 312 выборщиков, Харрис – 226 (при необходимых 270). Так что кто был 45-м, станет и 47-м президентом США. Ранее вернуться на высший государственный пост спустя несколько лет удавалось только демократу Гроверу Кливленду, и то в XIX веке (он правил в 1885-1889 и 1893-1897 годах).Основная борьба за Белый дом как всегда велась между демократами и республиканцами. Но стоит отдельно выделить ещё одного участника гонки – юриста Роберта Кеннеди-младшего, который предпочёл выйти из Демократической партии и баллотироваться как независимый кандидат. Рейтинги Кеннеди были далеки от показателей Трампа, Байдена и Харрис, но именно он мог предопределить исход президентских выборов-2024, поскольку был способен стать спойлером как для одного штаба, так и для другого, и тогда при приблизительном равенстве республиканца и демократа кому-то из них для победы не хватило бы как раз тех тысяч или даже сотен голосов, ушедших в пользу Кеннеди. В конечном итоге он свернул свою избирательную кампанию, выразив поддержку Трампу, а тот отплатил ему благодарностью в виде номинации на должность министра здравоохранения в своей будущей администрации. Тем не менее, Роберт Кеннеди-младший показал отличный результат – он стал самым успешным независимым кандидатом в президенты США с 1992 года.Кроме того, по итогам выборов в Конгресс, проходившим также 5 ноября, республиканцы сохранили контроль над Сенатом и получили большинство в Палате представителей, таким образом сконцентрировав в своих руках и законодательную, и исполнительную ветви власти.Поддержка Украины в мире снижается, положение ВСУ на фронте осложняетсяДля Киева 2024 год начался не лучшим образом. Из-за межпартийных разногласий Конгресс США долго не мог согласовать условия финансирования Украины, в результате чего даже пришлось заморозить военную помощь, что впоследствии сказалось на боеспособности ВСУ, зависящих от поставок вооружений из зарубежа. В конце концов законодатели достигли договорённостей, и финансовые потоки вновь полились на Украину. Позже Байден даже разрешит Киеву бить поставленным оружием вглубь территории РФ, что даст Москве право отвечать симметрично своими новыми разработками, перехватить которые не способны никакие из существующих западных систем ПВО.Лучшей гарантией безопасности для своей страны Владимир Зеленский по-прежнему считает членство в НАТО, о чём постоянно прямым текстом заявляет коллегам из государств Альянса. Он фактически напрашивается в НАТО, однако порадовать его ничем не могут. В преддверии июльского саммита альянса в Вашингтоне западные чиновники размышляли, как бы тактично сообщить о том, что Украину в обозримой перспективе в военно-политический блок не пригласят, чтобы не спровоцировать у Зеленского истерику, как годом ранее в Вильнюсе.В итоге сошлись на таком варианте: "Мы продолжим поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО. Мы подтверждаем, что будем в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия".Пытаясь заручиться поддержкой Запада, Зеленский регулярно ездил то в Европу, то в Америку, выступая с речами, суть которых сводилась к обвинениям России минимум во всех смертных грехах, требованию увеличения поставок оружия и выделяемых сумм, а когда ситуация становилась для ВСУ критической, практически отчитывал западных политиков за нерешительность и порой даже брал на слабо.Для привлечения внимания он инициировал по договорённости с властями Швейцарии созыв так называемых саммитов мира. Хотя точнее было бы назвать их саммитами войны, поскольку в центре их повестки находился план Зеленского якобы по урегулированию конфликта – а по сути капитуляции России. Банковая грезила собрать на саммите весь мир, но многие страны, прежде всего Глобального Юга, отказались ехать в отсутствие представителей России (а им там делать нечего). Уговаривать президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву лично пытался французский коллега Эммануэль Макрон, но тщетно.Более того, мировые политики уже не так рьяно поддерживают Украину, как прежде. Например, Байден и Зеленский в одно время находились на американской военной базе Рамштайн, но не встретились, поскольку, как рассказали источники газеты Berliner Zeitung, президент США "пытался избегать своего украинского коллегу во время визитов в Европу и "играл с ним в прятки".Да и в целом настроения на Западе меняются. Как показал опрос компании YouGov, проведённый в конце года, готовность Западной Европы поддерживать Украину до победы резко упала во всех странах, где проводилось исследование (Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция, Дания и Британия). При этом возросла поддержка прекращения войны с РФ путём переговоров (45% против 28% в ФРГ, 43% против 23% во Франции, 55% против 15% в Италии, 46% против 25% в Испании).Об этом также свидетельствует победа на выборах разных уровней политиков, выступающих против дальнейшего выделения помощи Киеву: "Национального объединения" Марин Ле Пен (хотя оппоненты, объединившись, не пустили партию к власти), Австрийской партии свободы, "Альтернативы для Германии".Последняя впервые в истории заняла на земельных выборах первое место и выдвинет своего кандидата в канцлеры - сопредседателя партии Алису Вайдель, которая стала самым популярным политиком ФРГ. В конце концов, к власти 20 января 2025 года вернётся Дональд Трамп, команда которого уже готовится провести масштабный аудит помощи Украине.Всё чаще звучат инициативы по мирному урегулированию конфликта. Свои планы выдвинули в частности Бразилия и Китай, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Киев хоть и утверждает, что больше всего на свете хочет мира, но на деле не готов даже отменить законодательный запрет на диалог с РФ. В числе прочего, он отверг предложение Будапешта об обмене пленными. И это при том, что Украина сейчас не находится в сильной переговорной позиции, поскольку преимущество по всей линии фронта в руках ВС РФ, об активном продвижении российских войск вперёд пишут даже ведущие западные СМИ. ЛНР освобождена на 99,3%, ДНР — на 70%, Запорожская область — на 73,9%, Херсонская — на 76%, следует из слайдов к докладу министра обороны РФ Андрея Белоусова на недавнем расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента.На этом фоне, похоже, и само украинское руководство впадает в более пессимистичные настроения. Бывший президент страны Пётр Порошенко 16 декабря посетовал, что в последние недели из словаря власти "полностью исчезло слово "победа".Тем не менее, США и Европа продолжают поддерживать Украину, несмотря на то, что это бьёт по национальным бюджетам. Не смущает никого даже нелегитимность Зеленского, президентские полномочия которого истекли 20 мая, из-за чего его стали называть "просроченным".Под конец года стали звучать прогнозы о том, что украинский конфликт завершится в 2025-м. Журналисты спросили Путина, верит ли он в это, на что президент РФ ответил: "Я в Бога верю, а Бог с нами".Обострение на Ближнем ВостокеНовый виток ближневосточного конфликта, начавшийся с нападения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля, в 2024-го ознаменовался наступательными действиями Тель-Авива далеко за пределами Сектора Газа и акциями возмездия с прицелом на высокопоставленных фигур в стане своих противников.1 апреля ВВС Израиля атаковали генконсульство Ирана в Дамаске, разрушив здание и убив старшего командира сил "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Мохаммада Резу Захеди. 31 июля они нанесли авиаудар уже по Тегерану, в результате которого в своей резиденции погиб глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, прибывший в столицу на церемонию инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.Затем Израиль открыл второй фронт - в Ливане. 30 июля в Бейруте всё так же в результате авиаудара погиб командир поддерживающего ХАМАС военного крыла проиранского шиитского движения "Хезболла" Фуад Шокр, а в конце августа Тель-Авив запустил силовую операцию против "Хезболлы" в целом, совершив массированную атаку ВВС по объектам движения. 17 сентября спецслужбы Израиля осуществили беспрецедентный теракт: у активистов "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры, на следующий день - рации, свыше 4500 человек пострадали, 37 скончались. Эта операция, по словам источников телеканала ABC News в разведке США, готовилась на протяжении минимум 15 лет.В дальнейшем Израиль ликвидировал в Ливане командующего вооружёнными силами "Хезболлы" Ибрагима Акиля, ответственного за подготовку спецподразделений Ахмеда Вахаби и, наконец, генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насруллу, руководившего движением 32 года, а также человека, считавшегося его преемником - Хашема Сафи ад-Дина."Режиму аятолл я говорю: кто ударит по нам, мы ударим по нему. Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно", - предупредил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.В конце концов 27 ноября Израиль и изрядно ослабевшая "Хезболла" заключили перемирие. Однако Тель-Авив, несмотря на договорённости, продолжает атаковать отдельные цели на юге Ливана.Тем временем продолжается осада силами ЦАХАЛ Сектора Газа, где стремительно осложняется и без того тяжёлая гуманитарная ситуация: если израильская блокада продолжится, то в ближайшее время на севере анклава может начаться голод, предупредила в конце декабря международная мониторинговая организация "Сеть систем раннего предупреждения о голоде".Гибель президента Ирана, который мог стать верховным лидером Исламской республики19 мая в результате авиакатастрофы погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, причём при неоднозначных обстоятельствах. Из трёх вертолётов правительственной делегации, возвращавшейся из Азербайджана, разбился только тот, в котором находились глава государства и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, что сразу породило подозрения в причастности к трагедии врагов Тегерана, прежде всего, спецслужб Израиля.По первоначальной информации, вертолёт совершил аварийную посадку в 40 км от границы с Азербайджаном в окрестностях деревни Узи. До места происшествия десятки спасательных отрядов из-за сложных погодных условий не могли добраться более 10 часов, к поискам подключились турецкие альпинисты и спасатели из России, ЕС активировал спутниковую систему наблюдения за поверхностью Земли Copernicus.К сожалению, все пассажиры погибли, вертолёт полностью сгорел при жёсткой посадке. В заключении Генерального штаба Вооружённых сил Ирана основной причиной авиакатастрофы названы сложные климатические и атмосферные условия местности, в т. ч. внезапно образовавшийся густой туман. Версии, говорящие о технических проблемах и внешнем воздействии, были исключены.Несмотря на то, что в Исламской Республике Иран президент не обладает всей полнотой власти, гибель Раиси вызвала большой резонанс как внутри страны, так и за её пределами – он пользовался уважением соотечественников, в период его правления стабилизировалась национальная экономика, Иран договорился о нормализации отношений с Саудовской Аравией и вступил в ШОС. К тому же Раиси рассматривали как наиболее вероятного преемника аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Ирана.Неожиданная смена власти в Сирии8 декабря мировую общественность сотрясла новость о том, что Башар Асад, руководивший Сирией на протяжении 24 лет после смерти своего отца Хафеза Асада, правившего республикой с 1971 года, ушёл с поста президента.Под натиском оппозиционных вооружённых формирований правительственные силы отступали, не сумев оказывать должного сопротивления. О местонахождении главы государства в тот момент не было известно, позже выяснилось, что он в России, которая предоставила ему политическое убежище. Как сообщил член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Анас аль-Абда, Асад запрашивал несколько стран принять его, но получил отказ.Спустя неделю Асад сам рассказал, как всё происходило: планов просить убежище в дни наступления вооружённой оппозиции, уходить в отставку и уж тем более покидать страну у него не было, до утра 8 декабря глава государства находился в Дамаске, оттуда он "в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями" направился в провинцию Латакия, где расположена российская авиабаза Хмеймим, там и узнал о падении столицы. Оставаться президенту в стране после захвата власти "террористами" было бессмысленно, и он вылетел в Москву (где к тому моменту уже вместе с родителями и дочерью находилась его жена, начавшая лечение от рецидива рака), отдав распоряжение о мирной передаче власти.Среди причин, которые привели к такому исходу, эксперты называют отсутствие реформ по интеграции других политических сил в систему управления и формирования инклюзивного правительства, ослабление из-за санкций, сложную гуманитарную ситуацию, демотивацию вооружённых сил, неспособность союзников по региону прийти на помощь ("Хезболла" сама сильно ослабла от действий Израиля) и, конечно же, отсутствие политического урегулирования сирийского конфликта, на чём всегда настаивала Россия.Падение власти в Сирии изменило расстановку сил в регионе, который и так известен своей взрывоопасностью. Нетаньяху направил свои войска вглубь демилитаризованной буферной зоны Голанских высот – спорной территории, 2/3 которой Израиль захватил в ходе шестидневной войны 1967 года, но Совет Безопасности ООН не признаёт суверенитет Тель-Авива над ней, - посчитав утратившим силу соглашение о разъединении с Сирией от 1974 года после ухода сирийской армии из этого района.Именно Израиль Путин считает главным выгодополучателем от краха правительства Асада. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что как раз-таки Израиль и стоит "за кулисами" произошедшего в Сирии.12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом "Хайат Тахрир аш-Шам"*, пришедшей к власти в Сирии, и объявили об открытости к диалогу со всеми действующими общественно-политическими силами.Майдан по-тбилисскиГрузия в 2024 году навеяла воспоминания 11-летней давности – об украинском майдане.Четыре оппозиционные партии намеревались на октябрьских парламентских выборах обойти правящую "Грузинскую мечту" и взять власть в свои руки, но не вышло - она вновь одержала победу (53,93%), пусть и не сумев обеспечить себе конституционное большинство, а "Единое национальное движение" бывшего президента Михаила Саакашвили, "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия", "Гахария за Грузию" совместно набрали 37,79% (все они прошли в парламент).Оппозиция результаты голосования не признала и устроила акции протеста в Тбилиси, в разгар которых дров в огонь подбросило правительство, объявив о приостановке переговоров о вступлении Грузии в ЕС из-за давления Брюсселя за отказ выполнять требования, противоречащие национальным интересам."После того, как начались украинские события, у иностранных сил возник интерес к Грузии. Грузию надо было использовать в качестве полигона. Власть "Грузинской мечты", которая отказывалась от ослабления Грузии и, более того, от выполнения указаний так называемых друзей за счёт её уничтожения, стала для них неприемлемой", — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Активисты забрасывали здания камнями, использовали пиротехнику против полиции, а спецназ применял перцовый газ и водомёты. В акциях приняла участие президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая подначивала людей продолжать бастовать, выражая поддержку проевропейской оппозиции, хотя, согласно Конституции, должна быть независимой и внепартийной. У организаторов протестов, как сообщила Служба госбезопасности Грузии, была цель сорвать запланированные на 14 декабря президентские выборы."Евромайдан и происходящее сейчас в Грузии — очень похожие события. Они также инициированы Брюсселем, опираются на подготовленное европейцами и американцами так называемое гражданское общество — группировки иноагентов и предателей, готовых продать свою страну за понюшку табака. Единственное отличие: в Грузии во главе всего процесса находится президент, а на Украине верховодили некоторые депутаты Рады, кандидат в президенты, который не победил на парламентских выборах в прошлый раз, и кандидаты, которые планировали избираться в будущем. Яценюк, Кличко, Ющенко, Порошенко опять же. Всё это вместе, конечно, говорит о том, что используются те же сценарии", - отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.Цель не достигнута, выборы состоялись. Впервые глава государства избирался не напрямую (гражданами на участках), а избирательной коллегией из 300 делегатов (150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти, включая Абхазию и Аджарию). Оппозиция, продолжая бойкотировать исход парламентских выборов, своего кандидата не выдвигала, единственным претендентом стал бывший футболист и депутат Михаил Кавелашвили от "Грузинской мечты", автор закона об иноагентах. Набрав необходимое количество голосов, он был избран президентом Грузии.Только есть серьёзная проблема – Зурабишвили не собирается уходить 29 декабря после инаугурации своего преемника и требует проведения новых парламентских выборов. И тут над ней нависла угроза уголовной ответственности, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, как в случае назначения нового голосования, так и в случае, если она не покинет пост после истечения срока своих полномочий.Тем не менее, действующая глава государства объявила, что намерена создать совет для организации перевыборов в парламент (с лидерами оппозиционных партий и представителями крупнейших НКО), если "Грузинская мечта" не согласится на их проведение, и вообще пригрозила правящей партии "свергнуть этот режим".Шесть часов, изменившие жизнь Южной КореиСмена власти - это естественный процесс, но происходит он по-разному: через выборы, в результате госпереворота, из-за смерти политиков, посредством импичмента.3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения - впервые за 45 лет, - чтобы "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Речь об оппозиции, которая, имея большинство в парламенте, блокирует его инициативы.Депутаты незамедлительно собрались на заседание, несмотря на окружение здания бронетехникой, и, воспользовавшись своим правом, отменили военное положение. Юн Сок Ёль подписал соответствующий указ. Хотя военное положение сохранялось всего шесть часов, последствия этого необдуманного поступка оказались необратимыми.Оппозиция инициировала объявление импичмента президенту, расценив его действия как грубое нарушение Конституции, равносильное госизмене, но с первого раза запустить процедуру не удалось - правящая партия "Гражданская сила" покинула зал. Однако это вовсе не значило, что однопартийцы встали на защиту Юн Сок Ёля, более того, они фактически отстранили его от власти. В телеобращении к нации глава государства принёс извинения и отдал решение своей судьбы на откуп партии.Тем временем прокуратура арестовала подавшего в отставку с поста министра обороны Ким Ён Хёна, который считается главным идейным вдохновителем введения военного положения.14 декабря со второй попытки парламент смог набрать необходимые 200 голосов (2/3 от 300) для прохождения инициативы об импичменте, это удалось за счёт поддержки нескольких членов правящей партии. Отстранение от власти Юн Сок Ёля, чей рейтинг долгое время не превышал 20%, поддержали 73,6% населения страны.Впрочем, это только первый шаг, а дальше возник серьёзный вопрос: импичмент президента должны ещё утвердить минимум семь из девяти судей Конституционного суда, но сейчас три места остаются вакантными, т.е. даже кворум не собирается. Премьер-министр Хан Док Су, исполняющий обязанности президента, отказался проводить кадровые назначения до достижения компромисса между партиями, за что парламент объявил импичмент и ему (при 170 мандатах у оппозиции набрать нужный 151 голос не составило труда)."В Республике Корея обычная веселуха: импичмент за импичментом! Пора объявлять "Игру в кальмара" среди чиновников. Запаслись попкорном!" - написал Дмитрий Медведев.Следующим и.о. главы государства стал министр экономики и финансов Чхве Сан Мок.На утверждение импичмента президенту Конституционному суду по закону отводится до полугода, но ещё до истечения этого срока Юн Сок Ёля могут посадить в тюрьму за неявку на допросы. К тому же, ему инкриминируется совершение мятежа, что грозит наказанием вплоть до смертной казни, и президентский иммунитет его не спасёт.БРИКС ещё сильнее обходит G7 и укрепляет влияние в миреВ 2024 год БРИКС вошёл в расширенном составе: к "старой" пятёрке присоединились Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия, а на октябрьском саммите в Казани объединение увеличилось ещё больше, но не за счёт новых членов, а за счёт появления такой категории участников, как партнёры. Этот статус получили 13 государств: Турция (первая страна НАТО в БРИКС), Малайзия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Куба, Боливия, Алжир, Нигерия, Уганда – но желающих было гораздо больше.Объединение и так демонстрировало более внушительные экономические показатели, чем Запад (средний темп прироста по экономике БРИКС уже в новом составе в 2024-2025 годах составит 4,4% в год, при среднем мировом показателе 3,2%, а стран G7 - 1,7%, по паритету покупательной способности в 2024 году доли стран БРИКС в мировом ВВП достигнет 36,7%, G7 - 29,6%) а обретя таких влиятельных партнёров с разных континентов, БРИКС ещё сильнее укрепило свои позиции на мировой политической арене.Запад всячески пытался сорвать саммит в Казани, но в итоге был вынужден признать успех мероприятия ещё до его начала - когда президент Путин провёл несколько двусторонних переговоров со своими коллегами.В Киеве настоящую истерику вызвал приезд в Татарстан генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который ради этого проигнорировал созванный Зеленским саммит мира в Швейцарии. МИД Украины назвал такой выбор неправильным, "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН", на что Офису генерального секретаря ООН пришлось выпустить комментарий, в котором напоминается, что посещение мероприятий международного масштаба - это работа руководителя Всемирной организации, а страны БРИКС представляют около половины населения мира, что делает саммит важным для работы ООН. Украину такие аргументы не вразумили и она пошла дальше – внесла Гутерриша в базу сайта "Миротворец"."Владимир Путин очевидно переиграл по всем статьям клику, собравшуюся вокруг украинского кейса, натовцев и самого Зеленского. Для Украины это был жестокий удар. Её попытки укусить Россию и страны БРИКС, принизить ситуацию в Татарстане, омрачить триумф российской дипломатии, триумф построения многополярного мира, безусловно, провалены" — заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин в комментарии изданию Украина.ру.Исторический обмен заключёнными между Россией и Западом1 августа состоялся крупнейший за всю историю обмен заключёнными между РФ и США: 26 человек из семи стран (Россия, США, ФРГ, Польша, Белоруссия, Словения, Норвегия). Обмен произошёл в аэропорту Анкары, оттуда самолёты вылетели в Россию, Германию и Соединённые Штаты.Спецрейсом во внуково прибыли 10 человек, их лично приехал встречать президент Путин.В Россию вернулись:· бывший офицер ФСБ Вадим Красиков (служивший в спецназе "Альфа" вместе с некоторыми сотрудниками президентской охраны), отбывавший пожизненное наказание в ФРГ за убийство в 2019 году гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, разыскиваемого в РФ террориста, известного своими зверствами в ходе Второй чеченской войны."Во время событий на Кавказе, знаете, что он делал? Не хочется говорить, но тем не менее скажу: он выкладывал наших солдат, взятых в плен, на дорогу, а потом машиной проезжал по их головам. Что это за человек и человек ли это? Нашёлся патриот, который ликвидировал его в одной из европейских столиц", — сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Красиков отказался от сотрудничества со следствием в ФРГ, не называл даже своего имени. Прошения о помиловании, которое требовалось немецким властям для проведения обмена, он тоже не подавал, пришлось всё оформлять как депортацию иностранца.· разведчики-нелегалы Артём и Анна Дульцевы, арестованные в декабре 2022 года в Словении за шпионаж в пользу РФ и приговорённые к 1,7 года лишения свободы. Двое их детей узнали, что они русские, только в самолёте по пути из Анкары, более того, они даже не знали, кто такой Владимир Путин, который встречал их у трапа.· Роман Селезнёв (сын депутата Госдумы Валерия Селезнёва), задержанный на Мальдивских островах в 2014 году агентами секретной службы США, приговорённый американским судом к 27 годам заключения и выплате $169 млн по обвинению в кибермошенничестве.· IT-бизнесмен Владислав Клюшин с похожей историей: его арестовали в Швейцарии в июне 2021 года и вывезли в США, где в 2023-м признали виновным в кибермошенничестве на фондовом рынке и приговорили к девяти годам.· предприниматель Вадим Конощенок, схваченный в Эстонии и вывезенный в США, по обвинению в сборе данных по заданию ФСБ и контрабанде технологий двойного назначения ему грозило до 30 лет тюрьмы.· исследователь университета Тромсё Михаил Микушин, арестованный в Норвегии по обвинению в шпионаже в октябре 2022 года.· журналист Павел Рубцов, имеющий гражданство РФ и подданство Испании (после распада СССР и развода родителей вернулся с матерью на её родину в Испанию, где получил имя Пабло Гонсалес), арестован Польшей на границе с Украиной в ночь на 28 февраля 2022 года при подготовке по заданию редакции репортажа об украинских беженцах. Варшава предъявила ему подозрение в сотрудничестве с ГРУ РФ.Россия в свою очередь выдала иностранных граждан и лиц с двойным гражданством, совершавших действия, направленные против государства, причём их вина была доказана.✓ бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, осуждённый в РФ в 2020 году на 16 лет за шпионаж (при задержании у него изъяли материалы, составляющие гостайну).✓ корреспондент газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович, собиравший секретную информацию о деятельности Уралвагонзавода по выпуску и ремонту военной техники, за что 19 июля 2023 года суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.✓ гражданин ФРГ Патрик Шебель, задержанный в аэропорту Пулково в ночь на 16 января 2024 года при попытке ввезти в страну наркотики.✓ редактор татаро-башкирской службы "Радио Свобода"** Алсу Курмашева, гражданка РФ и США, осуждённая на шесть лет по делу о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.✓ журналист Владимир Кара-Мурза***, гражданин РФ и подданный Британии, в 2023 году приговорённый к 25 годам лишения свободы за госизмену, распространение фейков о ВС РФ и осуществление деятельности нежелательной организации.✓ бывший сопредседатель правозащитного центра "Мемориал"****, а в 2004-2006 годах член Совета при президенте России по правам человека Олег Орлов***, в феврале 2024-го приговорённый к 2,5 годам за дискредитацию ВС РФ. Проводил на Манежной площади акцию протеста против СВО.✓ оппозиционер Илья Яшин*** в декабре 2022-го приговорённый к 8,5 годам лишения свободы за распространение ложной информации об убийствах российскими военными мирных жителей Бучи, хотя ему было достоверно известно, что опубликованные Украиной фото- и видеоматериалы носили провокационный характер.✓ другой оппозиционер Андрей Пивоваров, приговорённый к четырём годам лишения свободы по обвинению в осуществлении деятельности нежелательной организации.✓ художница Александра Скочиленко, расклеивавшая в супермаркете листовки о боевых действиях на Украине под видом ценников, за что в ноябре 2023-го её приговорили к семи годам тюрьмы.✓ руководители региональных штабов Алексея Навального**** Лилия Чанышева, Ксения Фадеева, Вадим Останин, осуждённые за создание экстремистского сообщества (первая – на 9,5 лет, остальные двое – на 9).В списке сразу несколько человек, имеющих гражданства РФ и ФРГ.✓ Демури (Дитер) Воронин, получивший 13 лет и 3 месяца колонии строгого режима за передачу внешней разведке Германии и Цюрихскому университету Швейцарии сведений о деятельности ВС РФ в Сирии, полученных от журналиста Ивана Сафронова, осуждённого на 22 года за госизмену.✓ юрист Герман Мойжес, помогавший россиянам получить ВНЖ в Европе, обвинённый в госизмене.✓ Кевин Лик, собиравший сведения о местах дислокации российских войск для дальнейшего вывоза в Германию, приговорённый в декабре 2023-го к четырём годам лишения свободы за госизмену.Кроме того, Белоруссия выдала приговорённого к расстрелу гражданина ФРГ Рико Кригера, воевавшего на стороне ВСУ и выполнявшего задания СБУ. По возращении на родину его ждал неприятный сюрприз - Федеральная прокуратура Германии начала расследование в отношении него.Есть надежда, что практика обменов продолжится. Москва определённо будет готова рассмотреть проведение ещё одного обмена по примеру августовского, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире американского телеканала NBC 10 декабря.В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 14 декабря сказал, что канал связи между Россией и США по вопросу обмена заключёнными сохраняется. Источники сообщают, что новая сделка может состояться в феврале 2025 года, но официальных подтверждений пока нет (впрочем, подобные операции никогда не анонсируются, общественность информируются уже постфактум).В российских колониях и СИЗО находятся ещё около 20 граждан США и лиц с двойным гражданством. В США же находящихся под следствием и уже получивших приговоры граждан РФ гораздо больше – сотни человек.СЕНАсационная Олимпиада в ПарижеОлимпиада всегда была настоящим праздником, мечтой каждого спортсмена, но Игры-2024 в Париже запомнятся целой чередой скандалов.Всё началось ещё до старта. Качество воды в реке Сена, где должен был проходить плавательный марафон, вызывало опасения из-за высокого уровня фекальных бактерий. Чтобы опровергнуть все сомнения, мэр французской столицы Анн Идальго пообещала искупаться в реке, затем несколько раз переносила дату своего купанию, и в конечном итоге она погрузилась в Сену в гидрокостюме на пару минут. Пловцы же, которые провели в реке гораздо больше времени, жаловались на воду, более того, пять триатлонистов после заплывов попали в больницу из-за кишечных инфекций.На церемонии открытия показали пародию на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи с участием бородатой женщины и мужчин, переодетых в женщин, что вызвало такое сильное возмущение, что Международному олимпийскому комитету пришлось приносить извинения.МОК допустил до Олимпиады алжирскую боксёршу Иман Хелиф, год назад провалившую тест на гендерное соответствие (доказано наличие мужской хромосомы Y). Итальянка Анджела Карини на 46-й секунде отказалась продолжать бой против неё. Расплакавшись, она назвала поединок несправедливым и на следующий день объявила о завершении карьеры.Кроме того, МОК гарантировал участие в Играх вне зависимости от результатов отбора олимпийской чемпионке украинской саблистке Ольге Харлан, несмотря на дисквалификацию за отказ пожать руку после поединка – а это обязательное правило, что прописано в правилах FIE (Международной федерации фехтования) - россиянке Анне Смирновой на чемпионате мира. Таким образом Томас Бах, к слову тоже олимпийский чемпион по фехтованию, выразил "солидарность украинским спортсменам в это непростое время".Многие российские спортсмены, у которых была возможность получить нейтральный статус и выступить в Париже, даже не стали пытаться это делать и бойкотировали Олимпиаду. Из 15 человек, всё-таки поехавших на Игры, единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, ставшие вторыми в парном разряде.* признана в РФ террористической и запрещена** нежелательная в РФ организация, признанная иностранным агентом*** признан в РФ иноагентом**** организация признана нежелательной в РФ и прекратила свою деятельностьЧитайте также: Back in 90th, роботы наступают на пятки, можно ли не петь о том, что у всех болит? Культурные итоги 2024

