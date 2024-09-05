https://ukraina.ru/20240905/1057261729.html

Россия поддерживает Харрис, а семья её напарника – Трампа: США накануне дебатов кандидатов в президенты

Россия поддерживает Харрис, а семья её напарника – Трампа: США накануне дебатов кандидатов в президенты - 05.09.2024 Украина.ру

Россия поддерживает Харрис, а семья её напарника – Трампа: США накануне дебатов кандидатов в президенты

Медовый месяц вице-президента США Камалы Харрис подходит к концу, но и победа 45-го президента Дональда Трампа ещё не предрешена - кандидаты идут нога в ногу. И вот наконец в Америке заговорили о России, без которой в последние годы не обходятся ни одни выборы.

2024-09-05T15:44

2024-09-05T15:44

2024-09-05T15:44

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

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россия

владимир путин

санкции

джо байден

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Сентябрь в Америке считается началом финальной стадии президентской гонки, то есть настоящая борьба начинается только сейчас. Впрочем, в этом году избирательная кампания совершенно не похожа на все предыдущие, и многое произошло ещё до наступления осени. Прежде всего, речь идёт о замене кандидата-демократа и о покушении на кандидата-республиканца.Ну что ж, к настоящему моменту вице-президент США Камала Харрис и бывший президент страны Дональд Трамп подошли практически на равных: разница в рейтингах укладывается в рамки статистической погрешности. Согласно разным агрегаторам соцопросов, она составляет то ли 1,9%, то ли 3,2%, но в обоих случаях в пользу представительницы Демократической партии.Цифры ещё ничего не значатОднако не стоит забывать, что избирательная система в Америке непрямая, и решают всё голоса не избирателей, а выборщиков, количество которых различается от штата к штату. Поэтому с электоральной точки зрения некоторые штаты считаются более приоритетными, им штабы кандидатов уделяют более пристальное внимание.Кроме того, отдельная борьба всегда идёт за семь колеблющихся штатов, которые в совокупности дают 93 голоса выборщиков. В 2020 году действующий президент-демократ Джо Байден обошёл Трампа в шести из таковых. Сейчас же ситуация не столь однозначна: Висконсин, Мичиган и Невада отдают предпочтение Харрис (+1,4%, +1,1% и +0,6% соответственно), в Аризоне и Северной Каролине небольшое преимущество имеет Трамп (+1% и +0,7%), в Джорджии всего +0,1% в пользу Харрис, а в Пенсильвании у обоих по 47,2%.Но цифры не отображают реальную ситуацию. Например, в Мичигане немного впереди, согласно рейтингам, идёт Харрис, в её поддержку высказались 47% респондентов. 46% поддержали Трампа, а 7% либо предпочли не раскрывать свои предпочтения, либо ещё не определились. Поэтому говорить, за кого же Мичиган с его 15 голосами выборщиков, сейчас невозможно. При этом у Демократической партии в штате серьёзная проблема - местные мусульмане отвернулись от Байдена из-за его позиции по Палестине.В конце концов, в Соединённых Штатах президентом может стать кандидат, не заручившийся поддержкой большинства избирателей, но получивший больше голосов выборщиков. За примером далеко ходить не надо – Трамп в 2016 году.Впереди демократы и по собранным пожертвованиям. Всего за месяц кампании, к середине августа, ворвавшаяся в гонку за Белый дом Харрис собрала, как следует из отчёта Федеральной избирательной комиссии США, $284,8 млн пожертвований, а Трамп, ведущий эту работу уже несколько месяцев - $221 млн, но лидером остаётся Байден с $296,2 млн.Копилка Камалы может пополниться ещё $91,5 млн, оставшимися у Байдена к моменту выхода из гонки. Деньги решили передать преемнице, однако республиканцы сочли такой шаг нарушением закона и подали жалобу в Федеральную избирательную комиссию, и теперь от её решения зависит, получит ли Харрис эту сумму.Отставанию Трампа по этому показателю удивляться не стоит – с начала XXI века демократы в каждую избирательную кампанию собирали больше. Обойти конкурента кандидату в президенты от Республиканской партии удалось последний раз в 2000 году - это был Джордж Буш-младший, который в итоге одержал победу над действующим вице-президентом США Альбертом Гором, за которого проголосовало большинство избирателей. Через четыре года Бушу-младшему повторить свой успех по пожертвованиям не удалось.Всё хорошее когда-то заканчивается. Вот и медовый месяц КамалыЦифры сейчас говорят в пользу Харрис, однако её медовый месяц, похоже, потихоньку близится к концу. После окончания национального съезда партии рейтинги Камалы начали снижаться. А тут ещё не очень удачное первое интервью в статусе кандидата в президенты: получилось невнятно и без какой-либо конкретики. Не помогли даже отсутствие острых вопросов и тепличные условия, созданные продемократическим телеканалом CNN, и даже её напарник, губернатор штата Миннесота Тим Уолц, которого Харрис взяла за компанию, дабы подстраховаться.Более того, в том интервью потенциальному вице-президенту от демократов пришлось признать, что он ранее дезинформировал общественность, говоря, что носил оружие во время боевых действий. За это высказывание Уолц подвергся критике в соцсетях. Политик сказал, что оговорился, объяснив, что иногда его английская грамматика хромает, и заверив, что никогда не принизит военную службу других американцев. СМИ писали, что Уолц покинул Национальную гвардию США, где он служил, сразу после известия о том, что его подразделение направят в Ирак.Не исключено, что сводки агрегаторов по опросам, проведённым после выступления кандидатов от демократов, покажут снижение рейтингов Харрис.И разом на кандидата от демократов обрушилось сразу несколько скандалов. Прежде всего, речь о попытках Камалы мимикрировать: на предвыборных митингах в разных штатах она говорит с разным акцентом, в частности, свойственным афроамериканцам, пытаясь везде выглядеть своей. В связи с этим вспоминаются слова Трампа о том, что вице-президент представляется то чёрной, то южноазиаткой.Кроме того, были выявлены махинации с государственным субсидированием во время пандемии COVID-19 в Миннесоте. А кто стоит во главе этого штата, с кого будут спрашивать? Правильно, с Уолца. Председатель комитета Палаты представителей по образованию республиканка Виргиния Фокс уже запросила у губернатора документы по делу о хищении средств, выделенных властями страны на программы питания малоимущих детей штата в тот период.Всё это Трамп наверняка припомнит Харрис на дебатах, первый раунд которых пройдёт, как и было изначально запланировано ещё с Байденом, 10 сентября на телеканале ABC. Правила остались прежними: вопросы кандидатам в президенты задают только модераторы, на ответ не больше двух минут, микрофон включен только у выступающего, никаких заранее подготовленных материалов и консультаций с членами предвыборного штаба (даже в рекламные паузы) – только бумага, ручка и бутылка воды на столе.Без России в США не обходятся ни одни выборыВ Америке возникла примета: если Трамп участвует в президентских выборах – жди обвинений в адрес России во вмешательстве в избирательную кампанию. И она работает!4 сентября газета The New York Times сообщила, что американские власти планируют обвинить РФ в использовании государственных СМИ для влияния на президентские выборы 2024 года. И буквально сразу же Вашингтон объявил о введении санкций против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, Sputnik, телеканала RT и Ruptly, аргументируя свои действия якобы враждебным влиянием российских медиа на президентские выборы.Речь на эту тему зашла на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вот что сказал на пленарном заседании президент РФ Владимир Путин: "Что касается фаворитов, не нам это определять. Это всё-таки выборы американского народа. Я говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддерживать госпожу Харрис. Вот и мы также сделаем — будем её поддерживать. Во-вторых, она так выразительно и заразительно смеётся, что это говорит о том, что у неё всё хорошо. Трамп ввёл такое количество ограничений и санкций в отношении России, что до него ни один президент ни вводил. А если у госпожи Харрис всё хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода".О "рашагейте" твердят с 2016 года. В тот период утверждали, что Россия поддерживала Трампа в борьбе за Белый дом. В конце концов спецпрокурор не смог установить связь между миллиардером и Москвой. Так что комментировать в очередной раз начавшиеся разговоры без юмора уже невозможно.Самое ироничное в нынешней ситуации то, что пока американские демократы пытаются искать, а в случае с Россией – рисовать врагов где-то там далеко, на самом деле они совсем рядом. В интернете завирусилась фотография семьи из восьми человек, стоящих около дома на фоне флага "Trump 2024 TakeAmerica back" ("Трамп-2024, Вернём Америку обратно") и одетых в одинаковые футболки с надписью "Небраска. Уолцы за Трампа". Да-да, это родственники кандидата в вице-президенты США демократа Тима Уолца, которые поддерживают кандидата-республиканца Дональда Трампа.Кто такой Тим Уолц, читайте в статье Выбор не самый очевидный: вице-президентом Харрис стал отмеченный Зеленским проукраинский политик

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эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, камала харрис, россия, владимир путин, санкции, джо байден, владивосток, sputnik, rt