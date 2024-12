https://ukraina.ru/20241227/1059925515.html

Back in 90th, роботы наступают на пятки, можно ли не петь о том, что у всех болит? Культурные итоги 2024

27.12.2024

Back in 90th, роботы наступают на пятки, можно ли не петь о том, что у всех болит? Культурные итоги 2024

Всех пугают роботы, по всему миру идут войны, кинозрители жажду ностальгии

90-е – в трендеВзорвавшийся бомбой в конце 2023 года сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана", словно, задал российскому (и, неожиданно, украинскому) кино определённую траекторию. Если хитами и громкими премьерами российского проката в прошлом году в основном были сказки – чего только стоит "Чебурашка" Дмитрия Дяченко или "По щучьему желанию" Александра Войтинского, то в 2024 режиссёры всё больше обращались к ностальгии, нередко – печальной.Фильмов и сериалов о 80-х и 90-х вышло действительно много, часть из них были посвящены популярной музыке, что обеспечило успех – "Руки вверх!" Асара Узабаева, "Комбинация" Никиты Власова.Другие – о том, что в российском кино принято называть "чернухой": о преступности, бедности, немыслимых усилий для выживания – "Лихие" Юрия Быкова, "Дети перемен" Сергея Тарамаева и Любови Львовой, и многое другое.А ещё, эти недавние вроде бы времена – 80-е и 90-е, кажется, наконец превратились в исторические эпохи, которые режиссёры осмысляют, а не только лишь используют традиционные, да и, откровенно говоря, вызывающие чувство той самой "щемящей ностальгии", клише.Евгений Стычкин снял сериал "Игры", рассказывающий во много вымышленную историю о тех самых Олимпийских играх – 80, Александр Велединский в драме "1993" по роману Сергея Шаргунова впервые в российском кино коснулся темы Октябрьского путча, штурма Белого дома, роспуска парламента Борисом Ельциным.Авторам удалось почти не занимать ничью сторону, а показать обычную семью, дрейфующую на обломках привычной советской жизни, в которой муж и жена оказались по разные стороны баррикад (во вполне прямом смысле), а молодые ребята по разные стороны этих же самых баррикад поют "Кукушку" Виктора Цоя и считают, что спасают страну.Украинские обозреватели культуры фиксируют тот же тренд, озаглавливая свои статьи раздражённым "Выключите "Слово пацана", смотрите украинские фильмы о 90-х", и всё в таком духе.Фильмы о идущих ныне боевых действиях на Украине уже снять успели, но, вероятно, на скорую руку – нуарно-ностальгические картины пользуются гораздо большим спросом, а на Оскар-2025 от Украины отправляется картина "Ля Палисиада" Филиппа Сотниченко.Для картины придумали прежде не звучавший жанр – "постсоветский нуар". Говоря откровенно, словосочетание образно удачное, нетрудно понять, какая атмосфера ждёт зрителя. Фильм рассказывает о преступниках, казнённых на Украине с 1991 года по 1996 (эта дата исторически спорна, Amnesty International настаивает, что последняя казнь была совершена в 1997 году), в том же году начал фактическое действие мораторий.Официально же Украина отказалась от смертной казни по требованию Совета Европы только в 1995 году.Главный герой картины – судебный психиатр, который участвует в расследовании убийства милиционера. Фильм, как пишут украинские обозреватели, обличает недобросовестную, жестокую и коррумпированную систему правоохранительных органов в 90-е годы.В прокате же довольно успешным (хотя и не повторил рекорды прошлого года – фильма "Довбуш" Олеся Санина") стал фильм Дениса Тарасова "БожеВільні" (игра слов: слитно – сумасшедшие, раздельно – боже, свободные, – укр.). Кино откровенно антисоветское, о карательной психиатрии в позднем СССР, но в том же стили – мрачной, отчасти ностальгической ретроспективы.Фильм о МариуполеКинокритики отмечают: если война идёт больше двух лет, на третий год вполне возможен выход полнометражного кино (в Советском Союзе в 1943 уже были сняты "Два бойца" Леонида Лукова, "Фронт" Георгия и Сергея Васильевых и многое другое).Но всё же, двух лет для игрового кино – слишком мало. Кроме того, в наши дни о военных действиях на Украине снимать хотят не все, о чём недавно в интервью российским СМИ рассказывал актёр и режиссёр Сергей Жигунов.Однако российские журналисты, блогеры и просто неравнодушные зрители единодушно утверждают, что документальная тетралогия Максима Фадеева "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" впечатляет и волнует куда больше, чем многие художественные фильмы. Да и вообще, это - настоящее культурное событие.Автор Украина.ру Павел Волков, посетивший премьеру первых двух частей и пообщавшийся с создателями, писал:Рассказывая о подробностях фильма, группа, работавшая над картинами, обращает внимание, что съемка идет от первого лица: камера ведет зрителя по улицам города вместе со штурмовой группой, позволяя следить за героями на расстоянии вытянутой руки."Режиссерский замысел — показать реалии войны честно и открыто. "У края бездны" — фильм-погружение и фильм-памятник одновременно", — сказано в материалах о проекте.В эксклюзивных материалах, которыми Фадеев поделился с нашим изданием, также присутствует его режиссерское видение картины:"Война в Донбассе началась в моем родном Славянске в далеком мае 2014-го года и тогда казалась абсолютно немыслимой.Постепенно мы полностью свыклись с ней. Эта страшная и странная война вросла в нашу жизнь со всей своей жестокостью, хаосом и безумием… Война и Донбасс стали синонимами.Фронтовые дороги сводили меня с удивительными людьми, которых я вряд ли повстречал бы в обычной, мирной жизни. Здесь, на войне, они становились моими друзьями и добрыми товарищами. Со временем я понял, что мои фильмы — не о войне, мои фильмы — о людях. Именно о людях, на чью долю выпало столько горя и боли".До конца истории – и на экране, и в реальной жизни дожили далеко не все герои, но те, кто остались в живых, приходят на премьеру – о себе. Фильм, по словам Павла Волкова, лишён не только пропагандистского пафоса, но и кинематографической лжи и преувеличений – зрителю приходится смотреть на бои и горе, происходившие в Мариуполе в 2022 вместе с режиссёром и оператором, которые не наблюдают откуда-то из комфортной палатки, а под шквальным огнём передвигаются по городу-призраку со штурмовой группой.Ещё пару слов о кино: год начался и закончился пристальным вниманием к новым адаптациям классики, которую все знают от первого до последнего слова. Сенсацией прошлой зимы стал "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина (о фильме подробно писал в материале для Украина.ру автор издания Василий Стоякин), а сенсацией конца года стал уже сериал Владимира Мирзоева "Преступление и наказание" по понятно-какому-роману, который, однако, собрал в основном негативные отзывы.В обоих случаях книжные магазины и ярмарки ожидала ослепительная вспышка нового интереса и спроса на оба великих произведения.Отмена отменыКстати, о Фёдоре Михайловиче Достоевском: в последние дни уходящего года британская газета The Guardian шокировала своих читателей материалом: англоязычные подростки по всему миру внезапно влюбились в его повесть "Белые ночи", посвящая ей ежедневные восторженные видео в TikTok и Instagram*.Всё началось, пишет автор материала Имоджен Уэст-Найтс, с новенького издания Penguin Classics – магазина из Ливерпуля. По итогам года она заняла четвёртое место среди переводных произведений в Великобритании."Возможно, неудивительно, что история о человеке, который ведет иллюзорную жизнь, стала настолько популярна в социальных сетях, где пользователи намеренно романтизируют свою жизнь. Склонность считать себя главным героем своей жизни, которая рассматривается как некое художественное произведение, стали называть "синдромом главного героя", и у рассказчика в "Белых ночах" он присутствует в тяжелой форме."Мне кажется, что в этой книге описывается тот тип людей, которые, пребывая в фантазиях, думают, что они лучше всех остальных. На самом же деле они живут в каком-то своем мире — именно в этом нас хотят убедить социальные сети", — говорит 22-летний пользователь Bookstagram Маусами Авира.И хотя "Белые ночи" нетипичны для любовных романов (а именно этот жанр, как правило, популярен в TikTok), перед нами, во-первых, – история любви, и именно по этой причине книга Достоевского привлекла многих читателей", — пишут журналисты The Guardian, проанализировав отзывы в сети.В этой связи было бы странно не упомянуть ещё один явный тренд года, о котором мы писали множество раз – истеричная отмена русской культуры на Западе, похоже, всех утомила и иссякла.Только среди недавних событий:В La Scala идёт "Евгений Онегин" Чайковского, на сайте театра написано: режиссер Марио Мартоне этой постановкой именно сейчас возвращается к русскому репертуару впервые с 2019, когда в соавторстве со сценографом Маргарет Палли поставил "Хованщину" Мусоргского.В чешской Государственной опере показывают "Леди Макбет Мценского уезда" ("Катерина Измайлова") Дмитрия Шостаковича (советского, что зачастую бывает отягчающим обстоятельством, для композитора), на русском, соответственно, языке.Российский оркестр, а именно Национальный филармонический оркестр России под управлением народного артиста СССР, Артиста мира ЮНЕСКО Владимира Спивакова впервые за время войны дал концерт в Большом зале Музыкальной академии имени Ференца Листа – в Будапеште.В Большом зале московской консерватории отметили юбилей "Всероссийского музыкального общества" концертом-телемостом Москва – Париж с участием пианистов Реми Женье и Дмитрия Маслеева.Конечно, это всего лишь некоторые примеры.О насущном – обязательноОбщество по всему миру тем временем требует от своих творцов, и, особенно – артистов яростной вовлечённости во всё происходящее (или им только так кажется?..)Показательным стало прямо-таки невероятно активное участие американских музыкантов и актёров в предвыборной гонке между Дональдом Трампом и Камалой Харрис: американскую поп-сцену раскололо (не совсем пополам, но всё же), после победы Трампа среди артистов появились даже политические релоканты.Одна из самых ярких звёзд среди симпатизантов Трампа – оскароносный актёр, сценарист и режиссёр Мел Гибсон.На вопрос журналистов портала TMZ о выборах он ответил: "Не думаю, что кого-то удивит, за кого я буду голосовать".Голосовать за Трампа для него – очевидное решение, однако, говоря об этом, Гибсон грубо высказался и о Харрис:"Я знаю, что будет, если мы впустим ее, и это нехорошо. Ужасный послужной список - ужасающий послужной список. Ни о какой политике не может быть и речи. А IQ у нее как у столба для забора".Дженнифер Лопес, может быть, и не стала бы делать громких заявлений (хотя, кто же знает), но сторонник Трампа, стендап-комик Тони Хинчклифф не оставил ей выбора: выступая на митинге, он назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".Пуэрториканка Лопес промолчать не могла."[Трамп] постоянно работает над тем, чтобы разделить нас. В Мэдисон-сквер-гарден он напомнил нам, кто он на самом деле и что он на самом деле чувствует. В тот день были оскорблены не только пуэрториканцы — это был каждый латиноамериканец в этой стране, это было оскорбительно для всего человечества, любого порядочного человека.Я американка. Я дочь Гваделупе Родригес и Дэвида Лопеса, гордых дочери и сына Пуэрто-Рико. Я пуэрториканка. Вы даже не можете написать слово “американец“ без “риканца“. Это и наша страна тоже", — сказала она на митинге в Лас-Вегасе.Интернет облетели кадры объятий и улыбок между Лопес и Харрис, актриса заверила: кандидат от демократов будет бороться за "свободу иммигрантов и семей иммигрантов следовать за американской мечтой, свободу трудящихся позволить себе жилье, образование, еду и предметы первой необходимости, а также свободу женщин выбирать, что делать со своим телом".Среди тех, кто ярко и чётко высказывался в пользу Харрис были многие успешные женщины, включая самую богатую певицу мира Тейлор Свифт и настоящую икону мировой музыкальной поп-сцены – Beyonse.Такой была эта гонка, к которой были прикованы взгляды всего мира.На другом конце света – на Ближнем востоке, где по-прежнему идёт война в Израиле и Газе, музыкальное осмысление её тоже насчитывает уже без преувеличения сотни песен и различных композиций.Со стороны Израиля пишут многие молодые исполнители, фанк- рок- хип-хоп- музыканты, такие как Кфир Цафрир с пеней Fear of God или Ханана Бен Ари с песней Moledet, но настоящим смысловым сокровищем стала композиция из прошлого – On Silvery Wings певицы и композитора Наоми Шамер, которая написала и неофициальный гимн Иерусалима.Парадоксально похожа ситуация и по другую сторону баррикад – у палестинцев. Актуальные песни о войне и горе поют многие, среди них хорошо заметна певица и флейтистка Най Баргути и её песня Mum, Sing to the Wind, можно отметить и посвящённую событиям в Газе песню египетской рок-группы Сairokee “Telk Qadeya”.Но, как рассказал источник Украина.ру в Рамалле, всех точно цепляет за живое композиция их прошлого – из 60-х, песня ливанской певицы Файруз о древнем Иерусалиме и его многообразной культуре – Zahrat el Madaen.Одна из главных угрозА весь мир всё активнее говорит о роботах, искусственном интеллекте и страшных последствиях.Ведущие мировые СМИ день за днём публикуют статьи именитых авторов о том, что ИИ вот-вот вытеснит живых людей из настоящего искусства.Мы писали о Ai-Da – первой в мире ультрареалистичной роботе-художнице. Её картина – опять-таки – впервые в истории – была выставлена на аукционе Sotheby’s.Ai-Da изобразила британского математика Алана Тьюринга, лот – портрет оценивается в 120-180 тысяч долларов. Антропоморфная художница назвала свою работу "Бог искусственного интеллекта"."Своей работой над портретом Алана Тюринга я отдаю дань уважения его достижениям и вкладу в развитие информатики и ИИ. Мое произведение… соответствует принятым ООН принципам ответственного использования ИИ — и за это же выступал Алан Тюринг", — сказала она.Сама Ai-Da была собрана в 2019 году в Оксфордском университете. Вместо глаз у нее камеры, вместо рук — бионические протезы. Робот использует языковые модели ИИ для разговора.В Дрездене и Пекине совсем недавно прошли симфонические концерты, которыми дирижировали роботы – гораздо менее похожие на людей, чем Ai-Da, но всё же."Цель мероприятия состоит не в том, чтобы "заменить людей", чтобы исполнять сложную музыку, которую дирижеры-люди сочли бы невозможной", — ответил художественный руководитель дрезденского симфонического оркестра Маркус Риндт на нападки критиков.Искусственный интеллект уже в самом ближайшем будущем может вытеснить живых людей из всех сфер культуры и искусства — во всяком случае, это явно видно на примере музыки и поэзии, считает австралийский писатель Джеймс Брэдли.Его колонку с тревожным заголовком: "ИИ нужен не для того, чтобы дать свободу нашему воображению, а для того, чтобы передать его на аутсорсинг. Настоящая цель — прибыль" недавно публиковало издание The Guardian.ИИ не только угрожает авторским правам творцов, но и ставит под вопрос необходимость существования творческих работников во всех сферах, уверен он. При этом ничего не может быть более безопасным пространством для человека, чем процесс творчества.С Брэдли совершенно не согласен собеседник Украина.ру, турецкий писатель и композитор Омер Зюльфю Ливанели:"ИИ сыграет важную роль в определённых сферах, но никогда не заменит способности творить, которой наделён только человек. Например, каждый пианист отличается способностью по-своему нажимать на клавиши, так мы понимаем, кто играет, а искусственный интеллект повторить это не в силах.Ни одно из произведений, созданных человеком, не идеально.Мы делаем ошибки, но именно поэтому искусство – настоящее, живое. Искусство – нерационально. Мы говорили об этом с коллегами: например, в "Братьях Карамазовых" огромная, очень длинная часть посвящена старцу Зосиме. Если бы в дело вступил искусственный интеллект, он бы вырезал её за ненадобностью, а мы нуждаемся именно в этом", — поделился он своими размышлениями с корреспондентом издания.* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ

