https://ukraina.ru/20250329/1060802441.html
Ялта-1945: взгляд через 80 лет
Ялта-1945: взгляд через 80 лет - 29.03.2025 Украина.ру
Ялта-1945: взгляд через 80 лет
4 февраля 1945 года в Ялте началась вторая очная встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Эта встреча положила начало периоду двухполярного "ялтинского мира", существовавшего примерно до распада СССР (впрочем, относительно его хронологических рамок существуют разные точки зрения)
2025-03-29T08:06
2025-03-29T08:06
2025-03-29T08:06
история
история
история ссср
ссср
украина
ялта
черчилль
игорь шишкин
иосиф сталин
центральный музей тавриды
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060800761_82:0:640:314_1920x0_80_0_0_660b49c2f0c34859344efa68a33bd441.jpg
Сейчас, естественно, предпринимаются попытки осмысления событий 80-летней давности. Такой попыткой стала проведённая агентством "Россия сегодня" пресс-конференция "Ялтинская конференция 1945-го – встреча, поменявшая мир. К 80-летию Великой Победы".В конференции приняли участие научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Института стран СНГ Игорь Шишкин, а удалённо из Симферополя – первый проректор – проректор по международной и информационной политике Крымского университета Сергей Юрченко и председатель Крымского отделения РИО, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.Не будем повторять все основные мысли, высказанные уважаемыми историками, сделаем выводы на основании суждений, с которыми согласились большинство участников.1. Ялтинская конференция стала настоящим триумфом советской дипломатии, которая, не смотря на холодную войну, обеспечила стране полвека мира (отметим, что не только дипломатия – во время конференции упоминалась и роль ядерного сдерживания).Собственно, тогда Сталину впервые в российской истории удалось обеспечить стране то место в послевоенном мировом устройстве, которого она действительно заслуживала – место сверхдержавы.Другое дело, что может не стоило делать столь больших подарков – участники пресс-конференции с некоторым сожалением говорили о послевоенном статусе Польши и Франции, которые к числу победителей, в общем-то, не относились и российскую поддержку сейчас не ценят (отметим, впрочем, что это как раз нормально – в политике услуга перестаёт быть услугой, как только она оказана).Так или иначе, но такой авторитет как Генри Киссинджер полагал Ялтинскую конференцию победой СССР, что признал вслед за ним и Дж. Буш младший.2. Важным моментом самой возможности заключения таких соглашений является соразмерность лидеров поставленным задачам.В 1945 году в Ялте собрались люди, обладавшие огромным политическим опытом и непререкаемым авторитетом в своих странах. Они смогли не только договориться сами, но и убедить других в необходимости достигнутых договоренностей.Сейчас ситуация другая – на Западе нет лидеров, которых можно было бы сравнить с лидерами России, Китая и других стран Востока. Какие-то надежды связываются только с Трампом.Пока, увы, договариваться нам не с кем. Надежда только на то, что масштабность задач потребует возвращения Европы и США в большую историю.3. То, что участники Ялтинской конференции были союзниками, не значит, что у них не было противоположных интересов. Тот же Черчилль уже через три месяца после Ялты планировал войну против СССР.Тут принципиально важна именно способность договариваться. А противоположность интересов никуда не денется. Главное же – разумный компромисс.Вообще прочность подобных соглашений зависит от того, насколько выгодно их соблюдение сторонам. Ялтинские соглашения были выгодны всем участникам и потому выполнялись (от себя отметим, что Минские соглашения были выгодны Украине, но… мнение Украины никого не интересовало – так что выгоды мало, нужен ещё суверенитет).4. Для того, чтобы одержать эту дипломатическую победу, СССР должен был приобрести огромную мощь, сравнимую с мощью всего западного мира и это был залог и готовности Запада к диалогу, и готовности к выполнению соглашений.Как любят сейчас говорить на Украине и на Западе, мир должен заключаться с позиции силы. Тогда речь шла об отношениях между союзниками, но Ялтинский мир заключался именно с позиции силы – советские танки, стоявшие в 60 километрах, от Берлина, были серьёзным аргументом и для Черчилля тоже… Хотя нет – в то время главным образом для Черчилля – с Гитлером союзники уже давно не считались.Соответственно, чтобы провести Ялту-2 надо, всего-навсего, одержать победу. И вот тогда, после Нюрнберга…Относительно вопроса войны, в которой надо одержать победу, мнения участников разошлись – одни считают, что масштабного конфликта в духе двух мировых войн избежать не удастся, другие полагают, что обойдётся серией локальных конфликтов типа украинского (всё же фактор ядерного сдерживания работает).5. А кто враг-то?По мнению Игоря Шишкина сейчас, также как и 80 лет назад, врагом является неонацизм. Причём, точно так же как тогда его поддерживают европейские правительства и США, надеясь использовать в своих интересах. Они ещё не понимают, что это движение представляет угрозу в первую очередь для них самих.Сейчас неонацистский режим тестируется на Украине, как тогда он тестировался в Германии. Шишкин, кстати, очень разумно объяснил известные слова Вячеслава Молотова от 2 ноября 1939 года – "идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной". Действительно, идеология всё равно будет существовать где-то в головах людей. Победить можно не идеологию, а только страну, где она пришла к власти.
https://ukraina.ru/20231128/1051516982.html
https://ukraina.ru/20190205/1022583434.html
https://ukraina.ru/20240509/1046010023.html
https://ukraina.ru/20240119/1052785242.html
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Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
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история, история ссср, ссср, украина, ялта, черчилль, игорь шишкин, иосиф сталин, центральный музей тавриды, вторая мировая война, великая отечественная война, 1945, ялтинская конференция (1945), крым, 80 лет победы
Ялта-1945: взгляд через 80 лет
4 февраля 1945 года в Ялте началась вторая очная встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Эта встреча положила начало периоду двухполярного "ялтинского мира", существовавшего примерно до распада СССР (впрочем, относительно его хронологических рамок существуют разные точки зрения)
Сейчас, естественно, предпринимаются попытки осмысления событий 80-летней давности. Такой попыткой стала проведённая агентством "Россия сегодня" пресс-конференция
"Ялтинская конференция 1945-го – встреча, поменявшая мир. К 80-летию Великой Победы".
В конференции приняли участие научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков и руководитель рабочей группы по противодействию искажению истории Института стран СНГ Игорь Шишкин, а удалённо из Симферополя – первый проректор – проректор по международной и информационной политике Крымского университета Сергей Юрченко и председатель Крымского отделения РИО, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Не будем повторять все основные мысли, высказанные уважаемыми историками, сделаем выводы на основании суждений, с которыми согласились большинство участников.
1. Ялтинская конференция стала настоящим триумфом советской дипломатии, которая, не смотря на холодную войну, обеспечила стране полвека мира (отметим, что не только дипломатия – во время конференции упоминалась и роль ядерного сдерживания).
Собственно, тогда Сталину впервые в российской истории удалось обеспечить стране то место в послевоенном мировом устройстве, которого она действительно заслуживала – место сверхдержавы.
Другое дело, что может не стоило делать столь больших подарков – участники пресс-конференции с некоторым сожалением говорили о послевоенном статусе Польши и Франции, которые к числу победителей, в общем-то, не относились и российскую поддержку сейчас не ценят (отметим, впрочем, что это как раз нормально – в политике услуга перестаёт быть услугой, как только она оказана).
Так или иначе, но такой авторитет как Генри Киссинджер полагал Ялтинскую конференцию победой СССР, что признал вслед за ним и Дж. Буш младший.
2. Важным моментом самой возможности заключения таких соглашений является соразмерность лидеров поставленным задачам.
В 1945 году в Ялте собрались люди, обладавшие огромным политическим опытом и непререкаемым авторитетом в своих странах. Они смогли не только договориться сами, но и убедить других в необходимости достигнутых договоренностей.
Сейчас ситуация другая – на Западе нет лидеров, которых можно было бы сравнить с лидерами России, Китая и других стран Востока. Какие-то надежды связываются только с Трампом
.
Пока, увы, договариваться нам не с кем. Надежда только на то, что масштабность задач потребует возвращения Европы и США в большую историю.
3. То, что участники Ялтинской конференции были союзниками, не значит, что у них не было противоположных интересов. Тот же Черчилль уже через три месяца после Ялты планировал войну против СССР.
Тут принципиально важна именно способность договариваться. А противоположность интересов никуда не денется. Главное же – разумный компромисс.
Вообще прочность подобных соглашений зависит от того, насколько выгодно их соблюдение сторонам. Ялтинские соглашения были выгодны всем участникам и потому выполнялись (от себя отметим, что Минские соглашения были выгодны Украине, но… мнение Украины никого не интересовало – так что выгоды мало, нужен ещё суверенитет).
4. Для того, чтобы одержать эту дипломатическую победу, СССР должен был приобрести огромную мощь, сравнимую с мощью всего западного мира и это был залог и готовности Запада к диалогу, и готовности к выполнению соглашений.
Как любят сейчас говорить на Украине и на Западе, мир должен заключаться с позиции силы. Тогда речь шла об отношениях между союзниками, но Ялтинский мир заключался именно с позиции силы – советские танки, стоявшие в 60 километрах, от Берлина, были серьёзным аргументом и для Черчилля тоже… Хотя нет – в то время главным образом для Черчилля – с Гитлером союзники уже давно не считались.
Соответственно, чтобы провести Ялту-2 надо, всего-навсего, одержать победу. И вот тогда, после Нюрнберга…
Относительно вопроса войны, в которой надо одержать победу, мнения участников разошлись – одни считают, что масштабного конфликта в духе двух мировых войн избежать не удастся, другие полагают, что обойдётся серией локальных конфликтов типа украинского (всё же фактор ядерного сдерживания работает).
По мнению Игоря Шишкина сейчас, также как и 80 лет назад, врагом является неонацизм. Причём, точно так же как тогда его поддерживают европейские правительства и США, надеясь использовать в своих интересах. Они ещё не понимают, что это движение представляет угрозу в первую очередь для них самих.
Сейчас неонацистский режим тестируется на Украине, как тогда он тестировался в Германии. Шишкин, кстати, очень разумно объяснил известные слова Вячеслава Молотова от 2 ноября 1939 года – "идеологию нельзя уничтожить силой, нельзя покончить с нею войной". Действительно, идеология всё равно будет существовать где-то в головах людей. Победить можно не идеологию, а только страну, где она пришла к власти.