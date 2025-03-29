Путин приготовил Украине и США хитрую ловушку: Сорокин раскрыл “энергетическую схему”
Президент России Владимир Путин подготовил для своих оппонентов “хитрую ловушку”, которая не только важна в дипломатии, но и поможет стране наладить мирную жизнь. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По его словам, на данный момент основной повесткой переговоров по мирному урегулированию конфликта является взаимный мораторий на удары по энергетике.
“Причем киевский режим передал американцам перечень объектов, которые не должны попадать под наши атаки. Россия на переговорах с Вашингтоном тоже передаст ему аналогичный список. В первую очередь речь пойдет о Запорожской АЭС — самый большой ядерный объект в Евразии”, — считает Сорокин.
Он отметил, что если Владимир Зеленский откажется от этого, американцы начнут его “прессовать”, украинского политика объявят недоговороспособным и начнут ограничивать военные поставки. А самое главное, что Россия немедленно выйдет из этих переговоров, добавил собеседник издания.
“А если Зеленский согласится, Россия за несколько месяцев восстановит работу Запорожской АЭС на полную мощность и будет питать от нее Херсонскую и Запорожскую области, Крым, а также большую часть Донбасса”, — заявил Сорокин.
По сути Украина сама даст возможность с помощью дешевого электричества наладить России мирную жизнь, резюмировал эксперт.
Стоит напомнить, что Киев ударил по энергетическому объекту на Кубани после того, как президент России Владимир Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров сошлись на 30-дневном прекращении огня по энергообъектам Украины и России. Подробности в публикации Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами читайте на сайте Украина.ру.