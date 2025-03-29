https://ukraina.ru/20250329/1062133595.html

Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра

Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра - 29.03.2025 Украина.ру

Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра

Чем бы не закончился украинский конфликт, Россия постепенно возвращается в состояние империи. А для империи состояние войны – это норма. Именно за счет войн империи развиваются, считает военно-политический обозреватель Сергей Богатырев

2025-03-29T07:00

2025-03-29T07:00

2025-03-29T07:00

интервью

украина

запад

россия

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

украина.ру

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Путин на встрече с экипажем подводной лодки "Архангельск" сделал несколько важных заявлений по украинскому кризису.Во-первых, он призвал ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН на для честных выборов и создания легитимной власти.Во-вторых, он отметил, что по всей линии соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. "Я еще совсем недавно говорил, что мы их дожмем, а сейчас есть основания полагать, что мы их добьем".- Сергей, означает ли это, что Верховный просто-напросто поставил Дональда Трампа перед фактом: "Или ты сам сливаешь киевский режим, или мы уничтожим его на поле боя"?- Именно так. Только сначала я бы хотел, как и Владимир Владимирович в своем знаменитом интервью Такеру Карлсону, дать "короткую историческую справку", чтобы наши читатели освежили в памяти некоторые события и лучше понимали происходящее.Украинский конфликт не является чем-то субъективным. Он произошел не потому, что американцы и европейцы плохие, а мы – хорошие. Он обусловлен объективной ситуацией с ресурсами на планете Земля, которые постоянно расходуются.Еще с 2008 года отчеты British Petroleum показывали, что по всему миру началось снижение производства первичных энергетических ресурсов в любом формате. Есть всего два способа решить эту проблему: либо увеличение количество ресурсов у стран Запада, чтобы они могли поддерживать уровень жизни до 2008 года, либо сокращение потребителей этих ресурсов на Западе.Глобалистские власти в США и Европы выбрали первый вариант. А поскольку единственной логистически удобной кладовой этих ресурсов является Россия, у них просто не было другого выхода, кроме как начать расширять НАТО на восток. И это расширение не было теоретическим: оно было нужно для подготовки к последующей войне, которая была неизбежной.Если бы Запад не попытался это сделать, через какое-то время дети их миллиардеров были бы вынуждены попрошайничать на улицах.- Почему?- Потому что структура экономики очень простая.Для производства товара вам нужно три составляющих: природные ресурсы, трудовые ресурсы и технологии. Когда Советский Союз распался, технологическое превосходство было у стран Запада, а Россия и Китай снабжали их природными и трудовыми ресурсами. Основную прибыль от этой системы получали США. Но по мере того, как Россия и Китай стали выравнивать свои технологии, Запад начал терять свое технологическое преимущество.То есть в России и в Китае стали появляться товары, которые схожи по качеству с западными, но стоят дешевле, потому что у нас дешевле природные и трудовые ресурсы. А это означает остановку западной экономики. В частности, снижение промышленного производства Германии, которое мы сейчас наблюдаем последние три года, математически просчитывалось еще десять лет назад.Идем дальше.Стремление Запада затащить Украину в НАТО – это не блажь, которая нужна была только для того, чтобы подергать русского медведя за усы. Почему именно Украина, а не Финляндия и Прибалтика?- Украина была нужна Западу для логистики, чтобы ему удобнее было по ней транспортировать наши захваченные ресурсы?- Это - во-первых. А, во-вторых, это было обусловлено военно-техническими причинами.Основными средствами поражения США являются довольно старые межконтинентальные баллистические ракеты "Минитмен-3" образца 1978 года и ракеты "Трайдент-2" подводного базирования. Их способны перехватывать российские системы ПВО/ПРО С-400, С-500 и А-235 "Нудоль". Но ракеты малой и средней дальности нам перехватить сложно.Почему США вышли в 2019 году из ДРСМД? Потому что после появления у нас гиперзвуковых систем только с помощью этих ракет Штаты могут накрыть европейскую часть России специальными ядерными боеприпасами. Но есть один нюанс. Единственным идеальным местом для запуска этих ракет является только одна точка на планете Земля: "золотой треугольник" между Запорожьем, Днепропетровском и Кривым Рогом.- Почему именно там?- Потому что оттуда можно достать до Москвы и потому что он находится на достаточной глубине украинской территории, чтобы наши средства ПВО/ПРО, находящиеся в приграничных районах, не могли их достать на стадии старта (ракета всегда медленно разгоняется).То есть размещать эти ракеты в Прибалтике было бы бессмысленно, потому что они просто не успели бы взлететь.И когда мы начали СВО, мы в первую очередь исключили возможность размещение таких ракет на Украине, а также исключили возможность наступления ВСУ на Донецк.Повторюсь, если бы США разместили там ракеты, это было бы сделано не для запугивания России, а для нанесения ими ударов. Потому что их интересует доступ к ресурсам Сибири.То есть у Запада не было другого выбора, кроме как покуситься на наши ресурсы. А у нас не было другого выбора, кроме как начать СВО. Плохих людей в этой ситуации нет. Просто наши интересы с Западом изначально были взаимоисключающими.- И с приходом Трампа тут ничего не меняется?- Кое-что поменялось.Как я уже сказал, у Запада было два способа решить эту проблему: или получить доступ к новым ресурсом, или уменьшить количество потребителей ресурсов. Так вот Трамп выбрал второй вариант, пытаясь уменьшить количество потребителей за счет Европы. Почему он его выбрал – именно потому, что мы три года проводили СВО, и проводили ее, на самом деле, гениально.Многие критикуют российское руководство за бросок к Киеву. Но по своему опыту общения с командирами дивизиями я пришел к выводу, что только наш Гостомельский десант позволил быстро выйти из Крыма к Мариуполю, потому что Украина была вынуждена перебрасывать резервы с юга для защиты столицы.Кстати, Киев мы тоже могли занять, если бы на Украине возникло чуть больше паники, которая помешала бы ей оказать организованное сопротивление. Но когда это не получилось, мы, исчерпав потенциал контрактной армии, провели мобилизацию и ушли в оборону. Это "тяжелое решение" тоже было гениальным, потому что мы спровоцировали у Запада веру в то, что нас можно победить.Помните, в 2022-2023 годах все кричали по поводу уничтожения мостов через Днепр. Очень правильно, что мы не стали их взрывать.Первое. мы построили "линию Суровикина" вблизи своих ресурсных баз. А Украина и Запад столкнулись с тем, что их логистическое плечо от Жешува до линии фронта гораздо длиннее, чем наше плечо от Ростова до фронта (1500 километров против 100 километров). Поэтому противнику было труднее воевать.Второе. Мои товарищи-танкисты рассказывали мне, что переобучение наших экипажей с Т-72 на Т-90 по нормативам мирного времени занимает полгода, а украинским экипажам пришлось управлять совсем уж незнакомой ей западной техникой. Поэтому эффективность их была в два-три раза хуже.Таким образом, наше военно-политическое руководство, сохранив этот подковообразный фронт в течение 2023-2024 годов, довело страны Запада до колоссальных расходов по снабжению Украины. Украина стала пиявкой, которая высосала из Европы и Америки реальные ресурсы.Более того, Владимир Путин сделал еще один стратегически важный ход, начав СВО. Пар котла третьей мировой войны, который в любом случае должен был бабахнуть, вышел через аварийный свисток. Он выпустил избыточное давление.И сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда в странах Запада произошла демилитаризация. Я не говорю, что их арсеналы полностью опустели. Но если так будет продолжаться дальше, то когда мы дойдем до Львова, польские танкисты будут встречать нас на велосипедах.- И все-таки, какие цели преследует Трамп?- Команда Трампа поняла, в какую ловушку Россия втянула Запад. Поэтому сам пытается выскочить из этой ловушки ("Это европейская проблема, это нас не касается"). Он понимает, что никаких ресурсов Сибири ему уже не видать. И соглашение с Украиной по редкоземельным металлам ему нужно только для того, чтобы получить из этого конфликта хоть что-то. Хотя мы понимаем, что никакая добыча на Украине невозможна без согласия России, поэтому это соглашение виртуальное.Тем не менее, Трамп показывает своим избирателям, какой он хозяйственный. А остальные расходу на Украину он переложит на Европу, которая не получит вообще ничего, потому что должна отказаться от этого потребления ресурсов в пользу Америки. Поэтому Европа так активно ему сопротивляется. Поэтому Штаты стали для украинцев главными предателями. Когда война закончится, они будут ненавидеть их сильнее, чем Россию.А если бы мы действительно "взяли Киев за три дня", представляете, сколько бы на этой территории сохранилось враждебного нам населения, которое вело бы террористическую войну с нами под руководством Запада. Но спустя три года мы видим, что сам режим Зеленского, отправляя собственное население на войну, сам уничтожает враждебные нам элементы. Как бы цинично это ни звучало, но это будет серьезное снижение нагрузки на наши спецслужбы.Таковы основные геополитические последствия СВО, которые мы видим уже сейчас.Европа в дальнейшем тоже будет вынуждена отказаться от поддержки Украины. Но это не значит, что с ней автоматически будут решены все наши проблемы. Нам нельзя оставлять ее русофобской. Я в начале интервью говорил вам про треугольник "Запорожье-Днепропетровск-Кривой Рог" для запуска ракет по Москве. Но технологии не стоят на месте. И я не исключаю, что в будущем европейцы попробуют запускать ракеты с более дальней точки.Почему Финляндию и Швецию после начала СВО моментально затащили в НАТО? Потому что средние ракеты с их территории хотя и не достанут до Москвы, но Санкт-Петербургу угрожать могут.И я бы рекомендовал европейским властям уменьшить свой воинствующий нрав. Мы, конечно, говорим, что не собираемся заходить в Европу. Но если надо будет, мы сможем создать буферную зону где-то в районе Лиссабона.- Ваш прогноз по украинскому кризису в целом понятен. А как, на ваш взгляд, будет проходить летняя кампания?- Я бы все же не исключал в ближайшие пару месяцев большого дипломатического прорыва в российско-американских переговорах, когда мирные инициативы будут продавлены. Хотя наши военные не очень приветствуют этот подход, поскольку армию, которая набрала обороты, остановить сложно и хлопотно.Бойцы полностью разделяют этот подход Путина: "Мы думали, что мы их додавим, а теперь мы их прибьем".У ВСУ сейчас серьезные проблемы в части нехватки всех ресурсов. Особенно им не хватает ракет для систем ПВО, потому что прежние запасы расходуются, а новые Запад производит очень медленно. Если так будет продолжаться дальше, полностью прикрыть территорию Украины будет невозможно, и нынешний конфликт из формата СВО перейдет в формат КТО, как мы воевали с боевиками в Сирии. Если у современной армии нет прикрытия с воздуха, она обречена на поражение.Тем не менее, гипотетическое 30-дневное перемирие нам тоже было бы выгодно. Во-первых, мы бы показали, что "мы за мир во всем мире", тем самым укрепив позиции Трампа. Во-вторых, учитывая темпы нашего военного производства, то даже если это перемирие сорвется, мы все равно будем в лучшей форме, чем противник.Тем более, за это время перемирия на Украине может произойти брожение и "парад суверенитетов", когда части ВСУ, которые воюют под Харьковом, заявят, что дальше они будут сами решать судьбу Харьковской области.- А если политического решения не будет?- Я думаю, основной целью летней кампании будет дойти до Днепра, если она состоится. Потому что Днепр – это удобный рубеж и для перемирия, и для постоянного мира. В связи с этим имеют особое значение наше наступление на Покровск и Часов Яр.Часов Яр – это последняя господствующая высота на пути к Днепру. Оттуда мы спускаемся в низину. А мы же все учили в школе физику: любая пуля, которая выпускается с точки повыше, летит быстрее, чем то, что выпускается с точки пониже вверх. То есть из Часов Яра мы сможем эффективно обстреливать ВСУ в радиусе двух километров, нанесем врагу серьезные потери и можем продвигаться быстрее.Славянск и Краматорск находятся в низине. Стрелков в 2014 году ушел из Славянска именно потому, что ВСУ заняли господствующие высоты вокруг города и дальнейшее сопротивление было бы бесполезно. Его бригаду просто расстреляли бы как в тире.Купянск уже охватывается и не устоит. ВСУ, конечно, попробуют зацепиться за Изюм и Балаклею, но в целом до Харькова у них серьезных рубежей обороны тоже нет.А после Покровска и Павлограда у ВСУ не будет крупных городов, за которые они могли бы зацепиться на пути к Днепру. Даже если мы до Днепра не дойдем, но хотя бы серьезно к нему приблизимся, потеря такой огромной территории уже будет для Зеленского серьезным ударом.- А если этот оптимистичный сценарий не сработает и нам придется дальше вести войну на истощение? В частности, Путин пару дней назад впервые заявил о необходимости ротации бойцов, которые сражаются с 24 февраля.- Это правильный вопрос.Сразу скажу, что речь идет именно о ротации, а не о демобилизации. Массовая демобилизация нам не нужна по нескольким причинам.Во-первых, эти люди с колоссальным боевым опытом. Им нужно увеличивать отпуска и чаще отправлять на полигоны, чтобы они могли обучать пополнение. В подразделениях, которые проходят подготовку, должен быть не один опытный инструктор – минимум треть его личного состава должно быть с боевым опытом, чтобы не читать новобранцам штабные инструкции, а показывать им реальную боевую работу.Кстати, в этом отношении мы уже многое делаем. Когда кто-то там говорит, что "новичков без подготовки бросили на ЛБС" - это единичные случаи. Например, в 58-й армии я видел качественную подготовку штурмовиков. У меня есть товарищ – командир взвода, который в первую Чеченскую кампанию проходил срочную службу в подразделениях ГРУ. Так вот он рассказывал, что сейчас мы обычных штурмовиков готовим гораздо лучше, чем в 1990х годах готовили грушников – элиту Минобороны.Во-вторых, массовая демобилизация нам не нужна с точки зрения социальной стабильности, потому что мы быстро не найдем для военнослужащих много рабочих мест с такой же зарплатой, которая была у них на СВО.Чем бы не закончился этот конфликт, Россия постепенно возвращается в состояние империи. А для империи состояние войны – это норма. Именно за счет войн империи развиваются. Может быть, следующая моя фраза заденет семьи погибших бойцов. Но я уверен, что СВО – это лучшее, что случилось со страной с 1991 года.Мы окончательно победим, не когда водрузим свой флаг над Киевом или даже над Парижем. Главная наша цель – в идеологическом пробуждении нашего общества. Раньше мы медленно затухали, руководствуясь потребительским отношением к жизни. Но СВО благодаря СВО у нас появилось много волонтеров, которые раньше были обычной серой массой, но потом обрели смысл жизни. То же самое касается и наших бойцов. Раньше была шутка, что донецкие шахтеры победили украинский спецназ. Так вот я лично знаю одного сельского ветеринара, который стал настоящим псом войны. Он теперь матерый руководитель эвакуационной группы. Ему палец в рот не клади – руку откусит.Всех этих людей надо сохранить и сделать основой гражданского общества.А жителям Украины и Европы мы должны показать, что нацизм и русофобия – это идеология неудачников и больных людей. В противном случае мы не сможем полностью обеспечить свою безопасность.О других аспектах СВО - в интервью Александра Полищука: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники

https://ukraina.ru/20250327/1062078359.html

https://ukraina.ru/20250327/1062074843.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

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