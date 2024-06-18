Такого не было почти 40 лет. Невероятные тенденции в президентской гонке в США
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
К предстоящим президентским выборам американцы интереса не испытывают, но при этом предпочтения избирателей меняются неожиданным образом.
Менее чем за 10 дней до первого раунда дебатов разрыв между главными претендентами на высший государственный пост США – действующим президентом Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом – составляет всего 0,7% в пользу второго, т.е. в очном противостоянии они идут практически вровень. А если смотреть опросы с участием независимых кандидатов − юриста Роберта Кеннеди-младшего и преподавателя философии Корнела Уэста, кандидата от Партии зелёных врача Джилл Штейн, − то Трамп лидирует с отрывом от Байдена в 2,9% (42,6% против 39,7%).
Трамп и Байден – наименее желанные кандидаты в президенты за 36 лет
При этом в США наступил пик негативного отношения избирателей сразу к обоим основным кандидатам в президенты: как показал опрос исследовательского центра Pew Research Center, проведённый с 13 по 19 мая, 25% респондентов отрицательно относятся как к бывшему, так и к действующему президентам (в 2020 году было 13%), благоприятно к обоим - 3%, положительно к Трампу, не одобряя Байдена, - 36%, и наоборот, за Байдена и против Трампа - 34%.
Невиданная картина за последние более чем 30 лет. В 2020-м, когда баллотировались те же двое, к Байдену положительно относили 46%, к Трампу – 42%. Предыдущий пик недовольства электората был зафиксирован в 2016-м, когда за Белый дом боролись тот же Трамп и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон: отрицательно об обоих кандидатах отзывались 20%.
В период с 1988 по 2012 году на этом этапе избирательной кампании хотя бы один кандидат, а то и оба сразу имели рейтинг не менее 50%:
1988 год: губернатор Массачусетса демократ Майкл Дукакис – 66%, вице-президент республиканец Джордж Буш-старший – 51%
1992 год: президент Джордж Буш-старший – 55%, губернатор Арканзаса демократ Билл Клинтон – 53%
1996 год: президент Билл Клинтон – 61%, лидер республиканцев в Сенате Боб Доул – 52%
2000 год: губернатор Техаса республиканец Джордж Буш-младший – 60%, вице-президент демократ Альберт Гор – 52%
2004 год: президент Джордж Буш- младший –52%, сенатор от Массачусетса демократ Джон Керри – 50%
2008 год: сенатор от Иллинойса демократ Барак Обама – 51%, сенатор от Аризоны республиканец Джон Маккейн – 46%
2012 год: президент Барак Обама – 53%, бывший губернатор Массачусетса республиканец Митт Ромни – 38%.
Кроме того, сейчас отношение к кандидатам со стороны оппозиционной партии стало гораздо негативнее, чем в предыдущие десятилетия. Положительно о Трампе отзываются 8% сторонников Демократической партии, о Байдене – 6% сторонников Республиканской. В 2020-м было чуть лучше: 11% и 10% соответственно. Для сравнения, в 2008 году по 27% избирателей обеих партий хорошо относились к Обаме и к Маккейну, а в 1988-м о Буше-старшем положительно отзывались 50% демократов.
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Обвинительный приговор Трампу: помог или навредил?
Исследование Pew Research Center проводилось до того, как жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов компании Trump Organization при оформлении выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс, чтобы она хранила молчание о якобы имевшей место сексуальной связи с миллиардером накануне президентских выборов 2016 года. Окончательный вердикт судья вынесет 11 июля.
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В начале июня издание Politico и компания Ipsos выяснили, изменилось ли отношение американцев к Трампу в связи с решением жюри присяжных. Так вот, 40% респондентов сказали, что это никак не повлияло на их намерение проголосовать за кандидата-республиканца, 6% - теперь проголосуют за него с ещё большей готовностью, а 22% поддержат его в ноябре с меньшей вероятностью.
Что касается самого процесса, то 43% участников опроса Politico полностью или частично согласились с утверждением, согласно которому обвинение в адрес Трампа выдвинуто с целью помочь Байдену укрепить свои позиции. В том, что действующий президент был непосредственно вовлечён в решение о возбуждении дела, уверены 29%.
Насчёт справедливости обвинительного вердикта у американцев есть серьёзные сомнения: хотя большинство - 46% респондентов – считает, что он вынесен в результате беспристрастного судебного разбирательства. Противоположного мнения придерживаются 32%, 19% затруднились с ответом.
Трамп неизменно повторяет, что судебные разбирательства запустили с целью помешать ему переизбраться на второй срок, и многие соотечественники разделяют эту точку зрения. Тем не менее, бесследно вся эта история для республиканцев не проходит: 21% независимых избирателей с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа после вынесения обвинительного приговора.
Республиканцы вышли на территорию демократов
А ведь именно от независимых избирателей в значительной степени зависит исход президентских выборов.
На сегодняшний день во всех семи колеблющихся штатах лидирует Трамп, его преимущество составляет от 0,1% в Висконсине до 5,3% в Северной Каролине и Неваде.
Кроме того, республиканцы стараются завоевать голоса избирателей из тех категорий, которые традиционно поддерживают демократов. С 19 июня – когда в США отмечается День освобождения рабов – начнёт работу созданная предвыборным штабом бывшего президента коалиция "Чернокожие американцы за Трампа", призванная привлечь на его сторону афроамериканцев. Она объединит видных общественных и религиозных деятелей, чиновников, спортсменов и артистов.
"Экономика, гиперинфляция, преступность и миграционный кризис Байдена нанесли непропорционально большой вред цветным избирателям. Вот почему я уверен, что чернокожие американцы вынесут собственный вердикт по поводу президентства Байдена в ноябре текущего года", - заявил член Палаты представителей от Техаса республиканец Уэсли Хант.
Трамп не побоялся даже выступить на недружественной с электоральной точки зрения территории – в Детройте, оплоте демократов в колеблющемся Мичигане, населённом преимущественно афроамериканцами, где на выборах-2020 за него проголосовали всего 5% населения.
И хотя чёрное население Штатов практически полностью поддерживает демократов, общая картина постепенно начинает меняться: поддержать Байдена на предстоящих выборах готовы 57% афроамериканцев, а в 2020-м за него отдали голоса 92% избирателей этой категории. За Трампа сейчас 12% чёрных, сообщает агентство Reuters. Предпочтения афроамериканцев "краснеют", т.е. сдвигаются в сторону республиканцев, пусть и небольшими темпами.
И что самое неприятное для предвыборного штаба демократов, эта тенденция актуальна и для колеблющихся штатов. Так, согласно опросу USA Today/Suffolk University, уровень поддержки действующего президента за четыре года упал в Пенсильвании на 20% (до 56%), в Мичигане – на 22% (до 54%), Трамп, наоборот, прибавил в этих штатах – 3% и 6% соответственно (с 8% до 11% в Пенсильвании, с 9% до 15% в Мичигане).
Главные причины, почему афроамериканцы, проголосовавшие за Байдена в 2020 году, отворачиваются от него, по их же словам, сводятся к недовольству работой на посту президента, опасению по поводу его возраста и когнитивных способностей, обеспокоенностью войнами, в т. ч. поддержкой Израиля в ближневосточном конфликте.
Демократы прекрасно понимают проблему и пытаются её решить. Байден участвует в мероприятиях, посвящённых памятным датам в истории движения за гражданские права. В частности, он выступал с речью в Национальном музее афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне, встретился с лидерами "Божественной девятки" – группы традиционно чернокожих сестричеств и братств, общественных организаций в колледжах и университетах, посвятил своё выступление в мужском Колледже Морхауса в Атланте, где учился Мартин Лютер Кинг, новому поколению чернокожих мужчин – группе, внутри которой поддержка президента ослабевает.
Любопытно, что выбор вице-президентом темнокожего политика может негативно отразиться на Трампе (а он, по информации СМИ, рассматривал вариант взять такого напарника). Большинство чернокожих респондентов того же опроса заявило, что с меньшей вероятностью проголосовали бы за республиканца, если бы он выбрал любого из трёх чернокожих мужчин, часто упоминаемых в качестве потенциальных кандидатов в вице-президенты: бывшего министра жилищного строительства и городского развития США Бена Карсона, сенатора от Южной Каролины Тима Скотта или члена Палаты представителей от Флориды Байрона Доналдса.
Замахнулись республиканцы и на другой традиционный электорат демократов – молодёжь.
"Бывший президент Трамп, похоже, добивается ошеломляющих успехов среди молодых избирателей, отстаивая дружественные молодёжи позиции, которые бросают вызов ортодоксии Республиканской партии и противоречат прошлым заявлениям", - пишет портал Axios.
На грядущих выборах среди избирателей в возрасте 18-29 лет может произойти значительный сдвиг в сторону Трампа: сейчас отрыв Байдена составляет всего пару процентов (в 2020-м его преимущество составило 24%, а Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от демократов, в 2016 году опережала кандидата от республиканцев на 19%).
"Перспектива того, что Трамп окажется на расстоянии досягаемости от победы среди молодых избирателей – что проявляется в опросе за опросом – казалась немыслимой в начале цикла. <…> Молодёжное голосование не было столь же близким [по результатам обеих партий] с тех пор, как Эл Гор опередил Джорджа Буша-младшего на 2% в 2000 году. С 1988 года ни один республиканец не выигрывал среди молодых американцев", - отмечает Axios.
1 мая, 12:10"Вы хотите, чтобы Господь проклял университет?" Газа становится проклятием для БайденаНакал студенческих протестов в США растет. После того, как полиция не смогла разогнать палаточный лагерь в кампусе Колумбийского университета, американская молодежь перешла в контрнаступление, захватив большую часть университетских помещений.
Фальсификация выборов
Президентские выборы, которые состоятся менее, чем через пять месяцев, не просто не вселяют в американцев надежды на лучшую жизнь, но и вызывают серьёзные опасения.
66% участников опроса компании Rasmussen Reports боятся мошенничества при голосовании, что в итоге может повлиять на результаты, многие из них до сих пор не доверяют электронным машинам для голосования.
И опасения эти не безосновательны – возможности для фальсификации есть. 15 июня газета The Daily Mail написала о предъявлении обвинений четырём сотрудникам Демократической партии в Коннектикуте, которые попали на кадры видеосъёмки в момент вброса бюллетеней в урну на выборах местного уровня.
Более того, в одном из прошлых опросов Rasmussen Reports аж 20% избирателей признались, что прибегли к фальсификации на президентских выборах 2020 года, когда из-за пандемии COVOD-2019 было расширено голосование по почте, а это могло стоить Трампу победы. А насчёт того, чтобы сжульничать 5 ноября ради победы своего кандидата, задумывались 28% американцев.
Вот такие демократические и честные выборы главы государства.