https://ukraina.ru/20240618/1055713497.html

Такого не было почти 40 лет. Невероятные тенденции в президентской гонке в США

Такого не было почти 40 лет. Невероятные тенденции в президентской гонке в США - 18.06.2024 Украина.ру

Такого не было почти 40 лет. Невероятные тенденции в президентской гонке в США

К предстоящим президентским выборам американцы интереса не испытывают, но при этом предпочтения избирателей меняются неожиданным образом.

2024-06-18T18:15

2024-06-18T18:15

2024-06-18T18:15

эксклюзив

выборы

сша

дональд трамп

джо байден

опрос

демократическая партия

республиканская партия

молодежь

афроамериканцы

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Менее чем за 10 дней до первого раунда дебатов разрыв между главными претендентами на высший государственный пост США – действующим президентом Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом – составляет всего 0,7% в пользу второго, т.е. в очном противостоянии они идут практически вровень. А если смотреть опросы с участием независимых кандидатов − юриста Роберта Кеннеди-младшего и преподавателя философии Корнела Уэста, кандидата от Партии зелёных врача Джилл Штейн, − то Трамп лидирует с отрывом от Байдена в 2,9% (42,6% против 39,7%).Трамп и Байден – наименее желанные кандидаты в президенты за 36 летПри этом в США наступил пик негативного отношения избирателей сразу к обоим основным кандидатам в президенты: как показал опрос исследовательского центра Pew Research Center, проведённый с 13 по 19 мая, 25% респондентов отрицательно относятся как к бывшему, так и к действующему президентам (в 2020 году было 13%), благоприятно к обоим - 3%, положительно к Трампу, не одобряя Байдена, - 36%, и наоборот, за Байдена и против Трампа - 34%.Невиданная картина за последние более чем 30 лет. В 2020-м, когда баллотировались те же двое, к Байдену положительно относили 46%, к Трампу – 42%. Предыдущий пик недовольства электората был зафиксирован в 2016-м, когда за Белый дом боролись тот же Трамп и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон: отрицательно об обоих кандидатах отзывались 20%.В период с 1988 по 2012 году на этом этапе избирательной кампании хотя бы один кандидат, а то и оба сразу имели рейтинг не менее 50%:1988 год: губернатор Массачусетса демократ Майкл Дукакис – 66%, вице-президент республиканец Джордж Буш-старший – 51%1992 год: президент Джордж Буш-старший – 55%, губернатор Арканзаса демократ Билл Клинтон – 53%1996 год: президент Билл Клинтон – 61%, лидер республиканцев в Сенате Боб Доул – 52%2000 год: губернатор Техаса республиканец Джордж Буш-младший – 60%, вице-президент демократ Альберт Гор – 52%2004 год: президент Джордж Буш- младший –52%, сенатор от Массачусетса демократ Джон Керри – 50%2008 год: сенатор от Иллинойса демократ Барак Обама – 51%, сенатор от Аризоны республиканец Джон Маккейн – 46%2012 год: президент Барак Обама – 53%, бывший губернатор Массачусетса республиканец Митт Ромни – 38%.Кроме того, сейчас отношение к кандидатам со стороны оппозиционной партии стало гораздо негативнее, чем в предыдущие десятилетия. Положительно о Трампе отзываются 8% сторонников Демократической партии, о Байдене – 6% сторонников Республиканской. В 2020-м было чуть лучше: 11% и 10% соответственно. Для сравнения, в 2008 году по 27% избирателей обеих партий хорошо относились к Обаме и к Маккейну, а в 1988-м о Буше-старшем положительно отзывались 50% демократов.Обвинительный приговор Трампу: помог или навредил?Исследование Pew Research Center проводилось до того, как жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о фальсификации документов компании Trump Organization при оформлении выплат порноактрисе Сторми Дэниэлс, чтобы она хранила молчание о якобы имевшей место сексуальной связи с миллиардером накануне президентских выборов 2016 года. Окончательный вердикт судья вынесет 11 июля.Подробности первого в истории США уголовного дела в отношении бывшего президента читайте в материале Беспрецедентный вердикт Трампу и появление "вооружённого гея". Куда катится избирательная кампания в СШАВ начале июня издание Politico и компания Ipsos выяснили, изменилось ли отношение американцев к Трампу в связи с решением жюри присяжных. Так вот, 40% респондентов сказали, что это никак не повлияло на их намерение проголосовать за кандидата-республиканца, 6% - теперь проголосуют за него с ещё большей готовностью, а 22% поддержат его в ноябре с меньшей вероятностью.Что касается самого процесса, то 43% участников опроса Politico полностью или частично согласились с утверждением, согласно которому обвинение в адрес Трампа выдвинуто с целью помочь Байдену укрепить свои позиции. В том, что действующий президент был непосредственно вовлечён в решение о возбуждении дела, уверены 29%.Насчёт справедливости обвинительного вердикта у американцев есть серьёзные сомнения: хотя большинство - 46% респондентов – считает, что он вынесен в результате беспристрастного судебного разбирательства. Противоположного мнения придерживаются 32%, 19% затруднились с ответом.Трамп неизменно повторяет, что судебные разбирательства запустили с целью помешать ему переизбраться на второй срок, и многие соотечественники разделяют эту точку зрения. Тем не менее, бесследно вся эта история для республиканцев не проходит: 21% независимых избирателей с меньшей вероятностью проголосуют за Трампа после вынесения обвинительного приговора.Республиканцы вышли на территорию демократовА ведь именно от независимых избирателей в значительной степени зависит исход президентских выборов.На сегодняшний день во всех семи колеблющихся штатах лидирует Трамп, его преимущество составляет от 0,1% в Висконсине до 5,3% в Северной Каролине и Неваде.Кроме того, республиканцы стараются завоевать голоса избирателей из тех категорий, которые традиционно поддерживают демократов. С 19 июня – когда в США отмечается День освобождения рабов – начнёт работу созданная предвыборным штабом бывшего президента коалиция "Чернокожие американцы за Трампа", призванная привлечь на его сторону афроамериканцев. Она объединит видных общественных и религиозных деятелей, чиновников, спортсменов и артистов."Экономика, гиперинфляция, преступность и миграционный кризис Байдена нанесли непропорционально большой вред цветным избирателям. Вот почему я уверен, что чернокожие американцы вынесут собственный вердикт по поводу президентства Байдена в ноябре текущего года", - заявил член Палаты представителей от Техаса республиканец Уэсли Хант.Трамп не побоялся даже выступить на недружественной с электоральной точки зрения территории – в Детройте, оплоте демократов в колеблющемся Мичигане, населённом преимущественно афроамериканцами, где на выборах-2020 за него проголосовали всего 5% населения.И хотя чёрное население Штатов практически полностью поддерживает демократов, общая картина постепенно начинает меняться: поддержать Байдена на предстоящих выборах готовы 57% афроамериканцев, а в 2020-м за него отдали голоса 92% избирателей этой категории. За Трампа сейчас 12% чёрных, сообщает агентство Reuters. Предпочтения афроамериканцев "краснеют", т.е. сдвигаются в сторону республиканцев, пусть и небольшими темпами.И что самое неприятное для предвыборного штаба демократов, эта тенденция актуальна и для колеблющихся штатов. Так, согласно опросу USA Today/Suffolk University, уровень поддержки действующего президента за четыре года упал в Пенсильвании на 20% (до 56%), в Мичигане – на 22% (до 54%), Трамп, наоборот, прибавил в этих штатах – 3% и 6% соответственно (с 8% до 11% в Пенсильвании, с 9% до 15% в Мичигане).Главные причины, почему афроамериканцы, проголосовавшие за Байдена в 2020 году, отворачиваются от него, по их же словам, сводятся к недовольству работой на посту президента, опасению по поводу его возраста и когнитивных способностей, обеспокоенностью войнами, в т. ч. поддержкой Израиля в ближневосточном конфликте.Демократы прекрасно понимают проблему и пытаются её решить. Байден участвует в мероприятиях, посвящённых памятным датам в истории движения за гражданские права. В частности, он выступал с речью в Национальном музее афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне, встретился с лидерами "Божественной девятки" – группы традиционно чернокожих сестричеств и братств, общественных организаций в колледжах и университетах, посвятил своё выступление в мужском Колледже Морхауса в Атланте, где учился Мартин Лютер Кинг, новому поколению чернокожих мужчин – группе, внутри которой поддержка президента ослабевает.Любопытно, что выбор вице-президентом темнокожего политика может негативно отразиться на Трампе (а он, по информации СМИ, рассматривал вариант взять такого напарника). Большинство чернокожих респондентов того же опроса заявило, что с меньшей вероятностью проголосовали бы за республиканца, если бы он выбрал любого из трёх чернокожих мужчин, часто упоминаемых в качестве потенциальных кандидатов в вице-президенты: бывшего министра жилищного строительства и городского развития США Бена Карсона, сенатора от Южной Каролины Тима Скотта или члена Палаты представителей от Флориды Байрона Доналдса.Замахнулись республиканцы и на другой традиционный электорат демократов – молодёжь."Бывший президент Трамп, похоже, добивается ошеломляющих успехов среди молодых избирателей, отстаивая дружественные молодёжи позиции, которые бросают вызов ортодоксии Республиканской партии и противоречат прошлым заявлениям", - пишет портал Axios.На грядущих выборах среди избирателей в возрасте 18-29 лет может произойти значительный сдвиг в сторону Трампа: сейчас отрыв Байдена составляет всего пару процентов (в 2020-м его преимущество составило 24%, а Хиллари Клинтон, баллотировавшейся от демократов, в 2016 году опережала кандидата от республиканцев на 19%)."Перспектива того, что Трамп окажется на расстоянии досягаемости от победы среди молодых избирателей – что проявляется в опросе за опросом – казалась немыслимой в начале цикла. <…> Молодёжное голосование не было столь же близким [по результатам обеих партий] с тех пор, как Эл Гор опередил Джорджа Буша-младшего на 2% в 2000 году. С 1988 года ни один республиканец не выигрывал среди молодых американцев", - отмечает Axios.Фальсификация выборовПрезидентские выборы, которые состоятся менее, чем через пять месяцев, не просто не вселяют в американцев надежды на лучшую жизнь, но и вызывают серьёзные опасения.66% участников опроса компании Rasmussen Reports боятся мошенничества при голосовании, что в итоге может повлиять на результаты, многие из них до сих пор не доверяют электронным машинам для голосования.И опасения эти не безосновательны – возможности для фальсификации есть. 15 июня газета The Daily Mail написала о предъявлении обвинений четырём сотрудникам Демократической партии в Коннектикуте, которые попали на кадры видеосъёмки в момент вброса бюллетеней в урну на выборах местного уровня.Более того, в одном из прошлых опросов Rasmussen Reports аж 20% избирателей признались, что прибегли к фальсификации на президентских выборах 2020 года, когда из-за пандемии COVOD-2019 было расширено голосование по почте, а это могло стоить Трампу победы. А насчёт того, чтобы сжульничать 5 ноября ради победы своего кандидата, задумывались 28% американцев.Вот такие демократические и честные выборы главы государства.

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