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"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана?

"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана? - 20.05.2024 Украина.ру

"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана?

В настоящий момент иранские власти не обвиняют в гибели команды Эбрахима Раиси третью сторону, однако мысли о том, что катастрофа могла быть каким-то образом спровоцирована извне, безусловно, посещают сегодня многих иранцев и жителей других стран. Об этом в статье “Гибель президента Ирана: что будет дальше?” рассказал ее автор Игорь Сердюков

2024-05-20T14:56

2024-05-20T14:56

2024-05-20T15:04

иран

америка

эбрахим (ибрахим) раиси

мид

авария

чп

вертолеты

крушение

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В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан.Как полагает иранский посол в Белоруссии Алиреза Самеи, вероятно, причиной крушения вертолета могли быть плохие погодные условия: синоптики утверждают, что в день аварии был сильный туман, минимальная видимость, небольшой снег и даже "термическая депрессия" (когда облака опускаются буквально до земли). Но все же, в экспертном сообществе не исключают, что за крушением стоит политический контекст.“Все дело в том, что президент Ирана и его министр иностранных дел являлись последовательными противниками политики Соединенных Штатов Америки и Израиля. Они активно высказывались против западного миропорядка, а также критиковали его основополагающие принципы в экономике и политике”, - отметил Сердюков.Более того, Раиси неоднократно призывал другие страны отказаться от гегемонии американского доллара, которая помогает поддерживать внешнеполитическую гегемонию США – настаивая на том, что противостоящие Америке государства должны использовать для взаимных расчетов свою собственную национальную валюту.“Президент Ирана прекрасно понимал, что борьба с Америкой требует координации усилий на внешнеполитическом контуре. Поэтому он старался заручиться поддержкой дружественных правительств, координируя эти связи на уровне различных организаций – в том числе, с участием Москвы и Пекина”, - отметил автор статьи.В свою очередь главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру отметил, что, среди целей как раз может быть дестабилизация обстановки внутри Ирана за счет народного возмущения, которое легко можно переориентировать в другое, нужное исполнителям и заказчикам русло.Какой факт дополнительно взволновал сетевых конспирологов и как потеря Раиси сказалась на дипломатической активности Исламской Республики, читайте в статье Игоря Сердюкова “Гибель президента Ирана: что будет дальше?”.

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иран, америка, эбрахим (ибрахим) раиси, мид, авария, чп, вертолеты, крушение