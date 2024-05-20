"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана? - 20.05.2024 Украина.ру
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"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана?
"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана? - 20.05.2024 Украина.ру
"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана?
В настоящий момент иранские власти не обвиняют в гибели команды Эбрахима Раиси третью сторону, однако мысли о том, что катастрофа могла быть каким-то образом спровоцирована извне, безусловно, посещают сегодня многих иранцев и жителей других стран. Об этом в статье “Гибель президента Ирана: что будет дальше?” рассказал ее автор Игорь Сердюков
2024-05-20T14:56
2024-05-20T15:04
иран
америка
эбрахим (ибрахим) раиси
мид
авария
чп
вертолеты
крушение
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В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан.Как полагает иранский посол в Белоруссии Алиреза Самеи, вероятно, причиной крушения вертолета могли быть плохие погодные условия: синоптики утверждают, что в день аварии был сильный туман, минимальная видимость, небольшой снег и даже "термическая депрессия" (когда облака опускаются буквально до земли). Но все же, в экспертном сообществе не исключают, что за крушением стоит политический контекст.“Все дело в том, что президент Ирана и его министр иностранных дел являлись последовательными противниками политики Соединенных Штатов Америки и Израиля. Они активно высказывались против западного миропорядка, а также критиковали его основополагающие принципы в экономике и политике”, - отметил Сердюков.Более того, Раиси неоднократно призывал другие страны отказаться от гегемонии американского доллара, которая помогает поддерживать внешнеполитическую гегемонию США – настаивая на том, что противостоящие Америке государства должны использовать для взаимных расчетов свою собственную национальную валюту.“Президент Ирана прекрасно понимал, что борьба с Америкой требует координации усилий на внешнеполитическом контуре. Поэтому он старался заручиться поддержкой дружественных правительств, координируя эти связи на уровне различных организаций – в том числе, с участием Москвы и Пекина”, - отметил автор статьи.В свою очередь главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру отметил, что, среди целей как раз может быть дестабилизация обстановки внутри Ирана за счет народного возмущения, которое легко можно переориентировать в другое, нужное исполнителям и заказчикам русло.Какой факт дополнительно взволновал сетевых конспирологов и как потеря Раиси сказалась на дипломатической активности Исламской Республики, читайте в статье Игоря Сердюкова “Гибель президента Ирана: что будет дальше?”.
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иран, америка, эбрахим (ибрахим) раиси, мид, авария, чп, вертолеты, крушение
Иран, Америка, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, МИД, авария, ЧП, вертолеты, крушение

"Термическая депрессия или американский доллар". Кто и почему виновен в гибели президента Ирана?

14:56 20.05.2024 (обновлено: 15:04 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В настоящий момент иранские власти не обвиняют в гибели команды Эбрахима Раиси третью сторону, однако мысли о том, что катастрофа могла быть каким-то образом спровоцирована извне, безусловно, посещают сегодня многих иранцев и жителей других стран. Об этом в статье “Гибель президента Ирана: что будет дальше?” рассказал ее автор Игорь Сердюков
В понедельник, 20 мая, власти Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту также находились глава МИД и губернатор провинции Восточный Азербайджан.
Как полагает иранский посол в Белоруссии Алиреза Самеи, вероятно, причиной крушения вертолета могли быть плохие погодные условия: синоптики утверждают, что в день аварии был сильный туман, минимальная видимость, небольшой снег и даже "термическая депрессия" (когда облака опускаются буквально до земли). Но все же, в экспертном сообществе не исключают, что за крушением стоит политический контекст.
Все дело в том, что президент Ирана и его министр иностранных дел являлись последовательными противниками политики Соединенных Штатов Америки и Израиля. Они активно высказывались против западного миропорядка, а также критиковали его основополагающие принципы в экономике и политике”, - отметил Сердюков.
Более того, Раиси неоднократно призывал другие страны отказаться от гегемонии американского доллара, которая помогает поддерживать внешнеполитическую гегемонию США – настаивая на том, что противостоящие Америке государства должны использовать для взаимных расчетов свою собственную национальную валюту.
Президент Ирана прекрасно понимал, что борьба с Америкой требует координации усилий на внешнеполитическом контуре. Поэтому он старался заручиться поддержкой дружественных правительств, координируя эти связи на уровне различных организаций – в том числе, с участием Москвы и Пекина”, - отметил автор статьи.
В свою очередь главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов в интервью изданию Украина.ру отметил, что, среди целей как раз может быть дестабилизация обстановки внутри Ирана за счет народного возмущения, которое легко можно переориентировать в другое, нужное исполнителям и заказчикам русло.
Какой факт дополнительно взволновал сетевых конспирологов и как потеря Раиси сказалась на дипломатической активности Исламской Республики, читайте в статье Игоря Сердюкова “Гибель президента Ирана: что будет дальше?”.
 
ИранАмерикаЭбрахим (Ибрахим) РаисиМИДаварияЧПвертолетыкрушение
 
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