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Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении

Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении - 29.03.2025 Украина.ру

Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении

Украинским войскам нужно прощупать линию границы для удара вглубь российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-03-29T06:30

2025-03-29T06:30

2025-03-29T06:30

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По его словам, для выполнения этой задачи резервы у ВСУ еще есть.Комментируя заявление, что линия обороны ВС РФ в Белгородской области в лучшем состоянии, чем была в Курской области, историк подчеркнул, что для тактики просачивания линия обороны не имеет принципиального значения.“Грубо говоря, любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, но сплошных окопов как в Первую мировую войну там нет”, — объяснил Сазонов.Поэтому просачивающиеся подразделения могут растащить "зубы дракона" и обойти эти опорники, резюмировал историк.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062002346.html

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новости, россия, белгород, вооруженные силы украины, вс рф, курская область