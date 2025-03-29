Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении - 29.03.2025 Украина.ру
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Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении
Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении - 29.03.2025 Украина.ру
Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении
Украинским войскам нужно прощупать линию границы для удара вглубь российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-03-29T06:30
2025-03-29T06:30
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вооруженные силы украины
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По его словам, для выполнения этой задачи резервы у ВСУ еще есть.Комментируя заявление, что линия обороны ВС РФ в Белгородской области в лучшем состоянии, чем была в Курской области, историк подчеркнул, что для тактики просачивания линия обороны не имеет принципиального значения.“Грубо говоря, любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, но сплошных окопов как в Первую мировую войну там нет”, — объяснил Сазонов.Поэтому просачивающиеся подразделения могут растащить "зубы дракона" и обойти эти опорники, резюмировал историк.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, белгород, вооруженные силы украины, вс рф, курская область
Новости, Россия, Белгород, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область

Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении

06:30 29.03.2025
 
© Oleksandr Ratushniak / ReutersФото: уклонист ВСУ
Фото: уклонист ВСУ
© Oleksandr Ratushniak / Reuters
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Украинским войскам нужно прощупать линию границы для удара вглубь российской территории. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По его словам, для выполнения этой задачи резервы у ВСУ еще есть.
“Но они тут сталкиваются с той же самой проблемой, что и под Курском — мы можем размотать их ударный кулак с помощью авиации. Тем более, местность под Курском более лесистая, а под Белгородом — более открытая. Да и превосходства у врага по дронам уже нет: или паритет, или небольшое наше преимущество”, — отметил собеседник издания.
Комментируя заявление, что линия обороны ВС РФ в Белгородской области в лучшем состоянии, чем была в Курской области, историк подчеркнул, что для тактики просачивания линия обороны не имеет принципиального значения.
“Грубо говоря, любую линию обороны строят по боевым уставам, чтобы она могла выдержать удар батальонной группы. Она состоит из инженерных заграждений в виде "зубов дракона", колючей проволоки и опорных пунктов, но сплошных окопов как в Первую мировую войну там нет”, — объяснил Сазонов.
Поэтому просачивающиеся подразделения могут растащить "зубы дракона" и обойти эти опорники, резюмировал историк.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
24 марта, 12:56
Украина ударила по двум мостам в Белгородской области: Mash предположил, чем ВСУ ударили по двум мостам в районах населенных пунктов Графовка и Надеждевка в Белгородской области. Вероятнее всего, атаки были произведены из РСЗО HIMARS. Об этом 24 марта сообщил Телеграм-канал Mash
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.
 
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