Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Украина считает гибель каждого российского военкора серьезным для себя результатом. Все-таки информационная боевая единица воздействует на большее количество людей и приносит больше пользы для армии России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.
По словам Ермакова, ВСУ целенаправленно использовали "Хаймарсы" для убийства журналистов. Он считает, что Украина готова тратить дорогостоящее оружие для ликвидации военкоров, так как ставит информационную войну выше той, что идет на поле боя.
“В том смысле, что штурмовик или водитель БМП выполняют узкую задачу на определенном участке, а корреспондент воздействует на всю аудиторию. <...> Украина серьезно и грамотно подходит к информационно-психологическим операциям. Ее этому серьезно подготовил Запад. Киевский режим ставит когнитивную войну важнее войны горячей, поскольку информационными снарядами можно накрыть гораздо больше людей, чем от обычных снарядов на поле боя”, — пояснил Ермаков.
Он также подчеркнул, что именно поэтому Украина объявила охоту на российских военкоров.
“Известны точные расценки на [Александра] Коца, [Семена] Пегова и [Евгения] Поддубного. За менее известных военкоров они тоже готовы заплатить серьезные деньги в 20 тысяч долларов. И снарядов им не жаль”, — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.