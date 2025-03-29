Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему - 29.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250329/1062119586.html
Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему
Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему - 29.03.2025 Украина.ру
Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему
Украина считает гибель каждого российского военкора серьезным для себя результатом. Все-таки информационная боевая единица воздействует на большее количество людей и приносит больше пользы для армии России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-03-29T07:30
2025-03-29T07:30
новости
украина
россия
запад
вооруженные силы украины
вс рф
военкор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061611312_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_e2cb9f01731648f241b7639510cdafdb.jpg
В минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.По словам Ермакова, ВСУ целенаправленно использовали "Хаймарсы" для убийства журналистов. Он считает, что Украина готова тратить дорогостоящее оружие для ликвидации военкоров, так как ставит информационную войну выше той, что идет на поле боя.Он также подчеркнул, что именно поэтому Украина объявила охоту на российских военкоров.“Известны точные расценки на [Александра] Коца, [Семена] Пегова и [Евгения] Поддубного. За менее известных военкоров они тоже готовы заплатить серьезные деньги в 20 тысяч долларов. И снарядов им не жаль”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250325/1062034345.html
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061611312_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_6c5b139d76c3193f3003062aec448c7d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, запад, вооруженные силы украины, вс рф, военкор
Новости, Украина, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, военкор

Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему

07:30 29.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украина считает гибель каждого российского военкора серьезным для себя результатом. Все-таки информационная боевая единица воздействует на большее количество людей и приносит больше пользы для армии России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.
По словам Ермакова, ВСУ целенаправленно использовали "Хаймарсы" для убийства журналистов. Он считает, что Украина готова тратить дорогостоящее оружие для ликвидации военкоров, так как ставит информационную войну выше той, что идет на поле боя.
“В том смысле, что штурмовик или водитель БМП выполняют узкую задачу на определенном участке, а корреспондент воздействует на всю аудиторию. <...> Украина серьезно и грамотно подходит к информационно-психологическим операциям. Ее этому серьезно подготовил Запад. Киевский режим ставит когнитивную войну важнее войны горячей, поскольку информационными снарядами можно накрыть гораздо больше людей, чем от обычных снарядов на поле боя”, — пояснил Ермаков.
Он также подчеркнул, что именно поэтому Украина объявила охоту на российских военкоров.
“Известны точные расценки на [Александра] Коца, [Семена] Пегова и [Евгения] Поддубного. За менее известных военкоров они тоже готовы заплатить серьезные деньги в 20 тысяч долларов. И снарядов им не жаль”, — резюмировал собеседник издания.
Открытие выставки Правда в объективе: вооруженные конфликты XX–XXI веков глазами военных журналистов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
25 марта, 14:41
Цель №1: Украина продолжает убивать российских журналистовРоссийские журналисты продолжают гибнуть в зоне боевых действий на Украине. Прошедший день забрал жизни сразу трех сотрудников СМИ. Работники прессы с 2014 года являются приоритетной целью для ВСУ
Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияЗападВооруженные силы УкраиныВС РФвоенкор
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему
07:15Порошенко или Тимошенко? Политолог ответил, на кого поставят США, а кто станет кандидатом от Европы
07:00Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра
07:00Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска
06:45Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США
06:30Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении
06:15Должностные рокировки на Банковой: Павлив рассказал, кто будет списан со счетов, а кто — виноватым
06:00Путин приготовил Украине и США хитрую ловушку: Сорокин раскрыл “энергетическую схему”
05:45Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин
05:30Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии
05:15И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ
21:42Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — Полетаев
20:55Противник ищет слабые места: эксперт рассказал, зачем ВСУ атакуют приграничье Белгородской области
20:15Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск
20:00"Не только русофобская, но и ненавидит Трампа": Блохин о том, есть ли у США рычали воздействия на Европу
19:45"Зеленский — человек войны": эксперт о том, почему в США вспомнили про челночную дипломатию Киссинджера
19:30Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России
19:15Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны
18:23Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине
18:16Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
Лента новостейМолния