https://ukraina.ru/20250329/1062119586.html

Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему

Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему - 29.03.2025 Украина.ру

Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему

Украина считает гибель каждого российского военкора серьезным для себя результатом. Все-таки информационная боевая единица воздействует на большее количество людей и приносит больше пользы для армии России. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-03-29T07:30

2025-03-29T07:30

2025-03-29T07:30

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В минувший понедельник, 24 марта, стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.По словам Ермакова, ВСУ целенаправленно использовали "Хаймарсы" для убийства журналистов. Он считает, что Украина готова тратить дорогостоящее оружие для ликвидации военкоров, так как ставит информационную войну выше той, что идет на поле боя.Он также подчеркнул, что именно поэтому Украина объявила охоту на российских военкоров.“Известны точные расценки на [Александра] Коца, [Семена] Пегова и [Евгения] Поддубного. За менее известных военкоров они тоже готовы заплатить серьезные деньги в 20 тысяч долларов. И снарядов им не жаль”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофей Ермаков: Когда-нибудь мы расскажем не только о погибших военкорах, но и обо всех павших бойцах читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250325/1062034345.html

украина

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новости, украина, россия, запад, вооруженные силы украины, вс рф, военкор