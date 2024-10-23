https://ukraina.ru/20241023/1058289412.html

"Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала

"Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала - 23.10.2024 Украина.ру

"Получили от ворот поворот": Запад признал успех саммита БРИКС в Казани ещё до его начала

Состав участников саммита БРИКС более чем представительный, и это самое яркое подтверждение провала попыток США и Европы изолировать Россию. Западным СМИ осталось лишь признать, что президенту РФ Владимиру Путину удалось сплотить вокруг себя серьёзных союзников

2024-10-23T06:00

2024-10-23T06:00

2024-10-23T06:00

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Церемонией открытия саммита БРИКС можно считать дружеский обед всех прибывших лидеров, состоявшийся вечером 22 октября в Казанской ратуши, но к тому моменту происходящее в столице Татарстана уже успело всколыхнуть Запад.Днём президент РФ Владимир Путин на правах хозяина принял своих коллег из "старой пятёрки" БРИКС: Китая, Индии и ЮАР. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был вынужден отменить поездку по рекомендации врачей, но провёл телефонные переговоры с российским лидером и примет участие в саммите в онлайн-режиме, несмотря на то, что ему придётся подключиться по видеосвязи в четыре часа утра по местному бразильскому времени.На встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Путин отметил, что двусторонние отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства и продолжают активно развиваться. Когда российский лидер начал рассказывать о планах саммита БРИКС, переводчица, воспользовавшись небольшой паузой, прервала его."У нас такие отношения, что я считал, что Вы и так всё понимаете", - пошутил Путин, вызвав улыбку Моди.В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торговли, энергетики, обороны, образования, а также затронули ситуацию на Украине."Как я говорил и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - заявил Моди.На полях саммита БРИКС пройдёт событие практически исторического масштаба - первые за четыре с половиной года переговоры лидеров Индии и Китая, они не общались с момента приграничного конфликта в Гималаях весной 2020 года.Глава Евразийского аналитического клуба, эксперт в области международной политики Никита Мендкович в комментарии изданию Украина.ру отметил, что активизация переговоров Китая и Индии на площадке БРИКС показывает, что страны будут постепенно отодвигать в сторону свои разногласия для реализации общего торгово-экономического проекта."Это, безусловно, хорошая новость. Не факт, что это быстро приведёт к потеплению в отношениях Пакистана, Индии и Китая, но мы видим, что шаг сделан. Наличие общих экономических интересов, если угодно, общего бизнеса объединяет", — уверен он.Своего дорого друга председателя КНР Си Цзиньпина Путин приветствовал китайским "нихао". Это их третья в 2024 году встреча. Главы государств подчеркнули беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений, которые прошли испытания переменчивой международной ситуацией и стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами.Китайский лидер высоко оценил работу, проделанную Россией в качестве председателя объединения, отметив, что это значительно поспособствовало успешному началу сотрудничества в рамках БРИКС расширенного состава."БРИКС - одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации стран с развивающимся и формирующимся рынком, она выступает системообразующим фактором формирования равноправной и упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации", - заявил он.Какая выгода для Китая в БРИКС, в комментарии изданию Украина.ру объяснил директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев."Китай, который в течение нескольких десятилетий не был особо активен на международном уровне, пока дебютирует на международной арене в качестве крупного политического игрока, поэтому для него взаимодействие с таким большим количеством стран и интересантов в рамках БРИКС — это возможность упрочить своё политическое влияние в мире", — заявил он.Эксперт добавил, что Китай наряду с Россией является одним из драйверов развития и укрепления БРИКС как альтернативной инфраструктуры международной экономики и безопасности и заинтересован в том, чтобы с помощью этой организации сплотить страны Глобального Юга и организовать совершенно новую систему международных отношений.Кроме того, Путин и Си Цзиньпин уделили немало времени обсуждению ситуации вокруг Украины.Что касается сверки часов по Украине и согласования мирного плана, Никита Мендкович считает, что конструктивное обсуждение украинской проблемы, в том числе главами Индии и Китая, сейчас вряд ли возможно."Украинский конфликт пока не имеет иного решения, кроме силового, я думаю, это понимают и Си, и Моди, поэтому если украинская тематика и будет затрагиваться на встрече, то, скорее, чисто формально. А Запад, который руководит Киевом, отказывается от серьёзных переговоров, продолжая публично декларировать желание отчленить определённые регионы от РФ, не признавая её целостность и суверенитет", — заявил он.Мендкович предположил, что основные вопросы на переговорах лидеров КНР и Индии будут связаны с развитием взаимной торговли, возможно, с выработкой средств совместной защиты против прокси-агрессии США.Эстафету председательства в БРИКС Россия переняла у ЮАР и учитывала итоги прошлогоднего саммита, прошедшего в Йоханнесбурге."Мы относимся к России как к нашему ценному союзнику и другу, который поддерживал нас с первых дней борьбы с апартеидом и до сегодняшнего дня", - сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса, обращаясь к российскому коллеге.Между странами активно развивается сотрудничество по линиям внешнеполитических ведомств, парламентов, Советов безопасности. После некоторого спада товарооборот опять начал расти и составил за период с января по август 3%, и тут есть над чем работать в плане наращивания и диверсификации взаимной торговли, инвестиций, отметил Путин.Что касается позиций Москвы и Йоханнесбурга по международнополитической тематике, то президент РФ подчеркнул, что оба государства в значительной степени координируют свои усилия в сфере создания и формирования справедливого многополярного миропорядка. В июне 2023 года Рамафоса от лица семи африканских стран в Санкт-Петербурге представил Путину мирную инициативу по Украине из 10 принципов.Российский лидер только провёл несколько двусторонних переговоров, а на Западе уже объявили об успехе саммита в Казани и процветании БРИКС.Как бы ни старались западные политики, изолировать Россию на мировой арене не удалось - у неё нет недостатка в союзниках, что ярко подтверждает нынешний саммит, была вынуждена признать французская газета Le Monde.А американские издания в один голос говорят, что саммит БРИКС оспорит западное видение мирового порядка во главе с США. В Казани обсудят "создание поистине многополярного мира, чтобы бросить вызов гегемонии США и Запада", частью этого станут "попытки согласовать жизнеспособные альтернативы доминированию доллара", написал журнал Foreign Policy.В свою очередь швейцарский телеканал SRF констатировал, что БРИКС уже имеет гораздо большее значение, чем хотелось бы Западу, ведь на его долю приходится более 40% населения планеты, около 35% мирового ВВП, а по паритету покупательной способности обогнал G7.И тот факт, что в 2024 году саммит БРИКС проходит в Казани, говорит о том, что страны объединения хотят продемонстрировать свою поддержку России в украинском конфликте."Они хотят дать Украине и Западу от ворот поворот или, по крайней мере, сознательно готовы на это пойти", - говорится в сюжете SRF.Читайте также "Мировые лидеры бок о бок с Путиным" и отказ от доллара: New York Times о саммите БРИКС в Казани

https://ukraina.ru/20240925/1057671473.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, китай, индия, брикс, владимир путин, си цзиньпин, моди нарендра, украина