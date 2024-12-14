Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК - 14.12.2024 Украина.ру
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Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК
Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК - 14.12.2024 Украина.ру
Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК
ЦИК Грузии объявил о победе на президентских выборах кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили
2024-12-14T14:15
2024-12-14T14:15
новости
выборы
грузия
абхазия
саломе зурабишвили
президент
президентские выборы
парламент
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Центральная избирательная комиссия Грузии завершил подсчет голосов. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили набрал 224 голоса и избран президентом Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.По его словам, Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему необходимо было получить 200 голосов. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией.Коллегия выборщиков состоит из 300 членов: 150 депутатов грузинского парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов Грузии.Михаил Кавелашвили стал единственным претендентом на должность главы государства, который принял участие в выборах. Кандидатуру бывшего депутата и экс-футболиста выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".Также новости на эту тему: Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы.
https://ukraina.ru/20241208/1059479627.html
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новости, выборы, грузия, абхазия, саломе зурабишвили, президент, президентские выборы, парламент
Новости, выборы, Грузия, Абхазия, Саломе Зурабишвили, президент, президентские выборы, парламент

Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК

14:15 14.12.2024
 
© People's PowerМихаил Кавелашвили. Архивное фото
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
© People's Power
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ЦИК Грузии объявил о победе на президентских выборах кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили
Центральная избирательная комиссия Грузии завершил подсчет голосов. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили набрал 224 голоса и избран президентом Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
"Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", — заявил Каландаришвили.
По его словам, Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему необходимо было получить 200 голосов. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией.
Коллегия выборщиков состоит из 300 членов: 150 депутатов грузинского парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов Грузии.
Михаил Кавелашвили стал единственным претендентом на должность главы государства, который принял участие в выборах. Кандидатуру бывшего депутата и экс-футболиста выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
Также новости на эту тему: Зурабишвили демонстративно прошла перед парламентом Грузии, где проходят выборы.
Яна Амелина интервью - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
8 декабря, 08:20
Яна Амелина о протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозициюГрузия в ближайшие 20 лет не станет пророссийской. Мы можем лишь рассчитывать, что Тбилиси, учитывая свои интересы, учтет наши интересы. Другое дело, что эта оппозиция, которая незаконными методами пытается доказать свое право на власть, гораздо хуже. Она полностью прозападная. Для нее вообще национальных интересов Грузии не существует.
 
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