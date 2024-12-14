Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК

Яна Амелина о протестах в Грузии: Разгоны митингов только подзадоривают оппозицию Грузия в ближайшие 20 лет не станет пророссийской. Мы можем лишь рассчитывать, что Тбилиси, учитывая свои интересы, учтет наши интересы. Другое дело, что эта оппозиция, которая незаконными методами пытается доказать свое право на власть, гораздо хуже. Она полностью прозападная. Для нее вообще национальных интересов Грузии не существует.