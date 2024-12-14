Михаила Кавелашвили избрали президентом Грузии — ЦИК
© People's PowerМихаил Кавелашвили. Архивное фото
© People's Power
ЦИК Грузии объявил о победе на президентских выборах кандидата от правящей партии "Грузинская мечта" Михаила Кавелашвили
Центральная избирательная комиссия Грузии завершил подсчет голосов. Кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили набрал 224 голоса и избран президентом Грузии, заявил председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
"Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили", — заявил Каландаришвили.
По его словам, Кавелашвили получил 224 голоса из 300. Для избрания президентом ему необходимо было получить 200 голосов. Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией.
Коллегия выборщиков состоит из 300 членов: 150 депутатов грузинского парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов Грузии.
Михаил Кавелашвили стал единственным претендентом на должность главы государства, который принял участие в выборах. Кандидатуру бывшего депутата и экс-футболиста выдвинула правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".
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