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Неделя в фотографиях. “Азовец”* ополчился на Украину, США ударились в переговоры, а Киев "сжигает мосты"

Неделя в фотографиях. “Азовец”* ополчился на Украину, США ударились в переговоры, а Киев "сжигает мосты" - 29.03.2025 Украина.ру

Неделя в фотографиях. “Азовец”* ополчился на Украину, США ударились в переговоры, а Киев "сжигает мосты"

Насыщенная новостями с разных уголков света неделя подошла к концу. Украина продолжает "играть грязно" не только на политическом поле, но и на фронте. Россия настаивает на честных переговорах. А природным стихиям и катаклизмам плевать на глобальные события: они приходят по своему собственному расписанию

2025-03-29T08:12

2025-03-29T08:12

2025-03-29T08:12

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эксклюзив

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вс рф

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В субботу, 22 марта, в подмосковном Красногорске у "Крокус сити холла" прошло открытие мемориала в память о жертвах теракта, который случился ровно год назад. В тот день, 22 марта 2024 года, в результате вооруженного нападения, произошедшего перед концертом группы "Пикник", погибли 145 человек, более 550 пострадали.Памятник выполнен из черного гранита в виде двух стел с фигурами взлетающих журавлей. На нем выгравирована надпись: "В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 г.".Также в субботу в Турции начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В Стамбуле проходят акции в поддержку мэра города Экрема Имамоглу. Политика арестовали по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности.В воскресенье, 23 марта, журналист издания Time Саймон Шустер взял у Владимира Зеленского интервью. Он запечатлел главу киевского режима на фоне картин в его же офисе. На фото украинский политик стоит около рисунка с горящим Кремлем и мавзолеем, а справа от него находится полотно, на котором изображены солдаты ВСУ, недавно воевавших на территории России.Журналист рассказал, что помимо вышеперечисленных картин Зеленский имеет еще зарисовку, на которой “российский военный корабль уходит ко дну Черного моря”.В этот же день, 23 марта, координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удары по спецназу ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области.Кроме того, в воскресенье начались переговоры Вашингтона с Москвой и Киевом, которые впоследствии растянулись на двое суток. В тот день прошла встреча украинской и американской делегаций в Эр-Рияде. Киев представляли эксперты по энергетике и лицо военно-морских и военно-воздушных сил.По информации агентства Bloomberg, американская и украинская делегации обсуждали вопросы остановки боевых действий в пространстве Черного моря и прекращения ударов по энергоинфраструктуре на 30 дней.В понедельник, 24 марта, прошел второй этап переговоров — встреча России и США, которая продлилась 12 часов. Пресс-служба Белого дома сообщила, что на переговорах в Эр-Рияде США договорились с представителями России обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Также речь шла о моратории ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России и на Украине.Вашингтон пообещал Москве помочь "восстановить доступ к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций".Во вторник, 25 марта, в должность президента Белоруссии официально вступил Александр Лукашенко. Он торжественно принес присягу на Конституции в Зале торжественных церемоний во Дворце Независимости, а затем получил удостоверение главы государства.Также во вторник появились первые фото Джуда Лоу в образе президента РФ Владимира Путина. Британский актер сыграет российского лидера в фильме "Кремлевский волшебник". Отмечается, что съемки проходят в Риге.В этот день обсуждались несколько трагедий, связанных с гибелью российских журналистов на фронте. Стало известно о смерти корреспондента "Известий" Александра Федорчака, оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Еще одной жертвой ВСУ стала журналист Первого канала Анна Прокофьева.Уже в среду, 26 марта, на Украине вспыхнул скандал, связанный с бывшим боевиком "Азова"* Валентином Пидковичем. Его подозревают в попытке организовать теракт в Кривом Роге Днепропетровской области. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бойца смешанных единоборств (ММА), однако не стала раскрывать личность мужчины. О том, кем является преступник на самом деле сообщило украинское издание "Страна.ua".В четверг же, 27 марта, в Египте затонул прогулочный батискаф "Синдбад", на борту которого находились 45 туристов, а также члены экипажа. Большинство людей спаслись, их госпитализировали, однако нескольким пассажирам выжить не удалось, в том числе двоим детям. Среди присутствующих на борту были граждане России, Индии, Норвегии и Швеции.Расследование обстоятельств крушения продолжается, написал губернатор провинции Красное Море. Известно, что батискаф принадлежал гражданину Египта, а экипаж обладал лицензией, необходимой для перевозки пассажиров.В тот же день, 27 марта, новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон. Он заявил, что “расчистка токсичного наследия, включая санкционные завалы, требует еще больших усилий". По словам нового посла РФ, работа по нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном уже идет "по всем направлениям", "есть нацеленность с обеих сторон на результат".Кроме того, 27 марта в Париже прошел очередной саммит о гарантиях безопасности для Киева. По итогам встречи "коалиция желающих" решила подготовить в течение трех недель предложения о мониторинге соблюдения режима прекращения огня на Украине. Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам состоявшегося парижского саммита заявил, что улучшать ВСУ на Украину отправятся специалисты по линии генеральных штабов армий Франции и Британии. Тем не менее французское издание Le Monde написало, что после саммита в Париже отправка европейских миротворцев на Украину остается под вопросом.В пятницу, 28 марта, во время общения с личным составом атомного подводного крейсера "Архангельск" президент России Владимир Путин рассказал о ситуации на Украине. Главное из заявлений главы государства:В пятницу в Юго-Восточной Азии произошли мощные землетрясения. Их эпицентр — Мьянма. Подземные толчки ощущались в пяти соседних государствах — Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин заявил, что магнитуда стихии составила 7,7 баллов (наивысшее значение — 12 баллов). В результате колебаний земной поверхности оказались разрушены мост через реку Иравади, Мандалайский храм, мечеть Шве Пхо Шейн, небоскреб в Бангкоке и другие здания и сооружения.Стоит отметить, что на протяжении всей недели украинские войска атаковали гражданские и энергетические объекты России, несмотря на договоренности между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Так, утром 28 марта средства ПВО перехватили 19 дронов в Саратовской области, где целью атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Также в пятницу украинские войска нанесли двойной удар по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области. По данным Минобороны РФ, станция была атакована с помощью РСЗО HIMARS. Между тем Телеграм-канал "Военная хроника" написал, что ракетные системы, огнем которых была уничтожена ГИС "Суджа", требуют точной геолокации, спутниковой координации и привязки к целям. Таким образом, не может быть и речи, что ВСУ действовали самостоятельно или применили ракеты "неконтролируемо".В связи с этим пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что"РФ оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Украиной мораторий на обстрелы энергетики". Также стоит упомянуть, что удары по энергетике — не единственный саботаж, который устраивает Украина. Официальное лицо украинского МИД отказалось от соблюдения перемирия в случае с военными кораблями.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

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