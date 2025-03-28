https://ukraina.ru/20250328/1062136511.html

Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — Полетаев

Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — Полетаев - 28.03.2025 Украина.ру

Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — Полетаев

Украинская армия пока не разгромлена, фронт в целом еще стоит. Но если опыт освобождения Суджи будет не единичным, если его получится "тиражировать", это может стать решающим для всей летней кампании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-28T21:42

2025-03-28T21:42

2025-03-28T21:47

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украина

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суджа

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наступление

освобождение

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По мнению эксперта, Трамп не соглашается на капитуляцию Украины, потому что пока украинская армия не разгромлена, фронт в целом еще стоит. Хотя и тут есть важные подвижки, добавил он.Ранее предполагалось, что освобождение Курской области может затянуться на месяцы (по примеру Курахово и Великой Новоселки), но оно заняло три дня, отметил эксперт. Если Суджа окажется не единичным случаем, если этот опыт получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании, уверен Полетаев."Дело в том, что на фронте мы превосходим ВСУ по людям примерно 1:2,5 — 1:3. Говорят, что у противника на первой, второй и третьей линии около 200 тысяч человек (у нас более 500 тысяч). Да, благодаря дронам киевскому режиму этого хватает, чтобы держать фронт малыми силами", — подчеркнул эксперт.По свежим оценкам, гарнизон ВСУ собственно Суджи составлял всего 100-150 человек, а в окрестностях около 200-300 (это даже на батальон не набирается), заявил Полетаев.То есть в целом это концентрация, которая была у ВС РФ под Изюмом осенью 2022 года, добавил он. Можно сказать, в Курской области российские военные устроили врагу такую же "харьковскую ловушку", заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250328/1062114332.html

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