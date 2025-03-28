Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — Полетаев
21:42 28.03.2025 (обновлено: 21:47 28.03.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Украинская армия пока не разгромлена, фронт в целом еще стоит. Но если опыт освобождения Суджи будет не единичным, если его получится "тиражировать", это может стать решающим для всей летней кампании. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
По мнению эксперта, Трамп не соглашается на капитуляцию Украины, потому что пока украинская армия не разгромлена, фронт в целом еще стоит. Хотя и тут есть важные подвижки, добавил он.
Ранее предполагалось, что освобождение Курской области может затянуться на месяцы (по примеру Курахово и Великой Новоселки), но оно заняло три дня, отметил эксперт. Если Суджа окажется не единичным случаем, если этот опыт получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании, уверен Полетаев.
"Дело в том, что на фронте мы превосходим ВСУ по людям примерно 1:2,5 — 1:3. Говорят, что у противника на первой, второй и третьей линии около 200 тысяч человек (у нас более 500 тысяч). Да, благодаря дронам киевскому режиму этого хватает, чтобы держать фронт малыми силами", — подчеркнул эксперт.
По свежим оценкам, гарнизон ВСУ собственно Суджи составлял всего 100-150 человек, а в окрестностях около 200-300 (это даже на батальон не набирается), заявил Полетаев.
То есть в целом это концентрация, которая была у ВС РФ под Изюмом осенью 2022 года, добавил он. Можно сказать, в Курской области российские военные устроили врагу такую же "харьковскую ловушку", заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова — в материале "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
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