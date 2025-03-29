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И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ

И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ - 29.03.2025 Украина.ру

И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ

Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — украинский фронт в целом может рухнуть по сценарию Курской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-03-29T05:15

2025-03-29T05:15

2025-03-29T05:15

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суджа

курская область

россия

вооруженные силы украины

вс рф

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По его словам, российская армия превосходит ВСУ по людям примерно 1 к 3. И только благодаря дронам киевскому режиму этого хватает, чтобы держать фронт малыми силами, заметил эксперт. Он уточнил, что по свежим оценкам, гарнизон ВСУ в Судже составлял всего 100-150 человек, а в окрестностях около 200-300 солдат.Он заявил, что украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи.“Дроны дронами, но они стопроцентной защиты не дают. Это мембрана, которая держит-держит фронт, а в какой-то момент она может порваться — и будет как в Судже”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге читайте на сайте Украина.ру.

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новости, суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф