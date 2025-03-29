И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ - 29.03.2025 Украина.ру
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И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ
И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ - 29.03.2025 Украина.ру
И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ
Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — украинский фронт в целом может рухнуть по сценарию Курской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-03-29T05:15
2025-03-29T05:15
новости
суджа
курская область
россия
вооруженные силы украины
вс рф
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По его словам, российская армия превосходит ВСУ по людям примерно 1 к 3. И только благодаря дронам киевскому режиму этого хватает, чтобы держать фронт малыми силами, заметил эксперт. Он уточнил, что по свежим оценкам, гарнизон ВСУ в Судже составлял всего 100-150 человек, а в окрестностях около 200-300 солдат.Он заявил, что украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи.“Дроны дронами, но они стопроцентной защиты не дают. Это мембрана, которая держит-держит фронт, а в какой-то момент она может порваться — и будет как в Судже”, — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге читайте на сайте Украина.ру.
суджа
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новости, суджа, курская область, россия, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Суджа, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ

05:15 29.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — украинский фронт в целом может рухнуть по сценарию Курской области. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
По его словам, российская армия превосходит ВСУ по людям примерно 1 к 3. И только благодаря дронам киевскому режиму этого хватает, чтобы держать фронт малыми силами, заметил эксперт. Он уточнил, что по свежим оценкам, гарнизон ВСУ в Судже составлял всего 100-150 человек, а в окрестностях около 200-300 солдат.
“Можно сказать, мы в Курской области устроили врагу такую же "харьковскую ловушку": в результате наших ударов фактически исчезла линия фронта, мы в считанные часы смогли наводнить всю территорию плацдарма, и им пришлось все побросать и драпать. За саму Суджу боев как таковых не было — ВСУ просто побежали, потому что оказались в бушующем море русских войск”, — отметил Полетаев.
Он заявил, что украинский фронт может рухнуть по сценарию Суджи.
“Дроны дронами, но они стопроцентной защиты не дают. Это мембрана, которая держит-держит фронт, а в какой-то момент она может порваться — и будет как в Судже”, — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиСуджаКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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