Секс-скандал 20-летней давности и свинья от союзника: что лишит Трампа и Байдена победы на выборах

Чем дальше идёт избирательная кампания в США, тем больше скандалов окутывают фигуры нынешнего президента страны Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа

2024-05-08T17:43

эксклюзив

сша

президентские выборы

дональд трамп

джо байден

роберт кеннеди-младший

нью-йорк

израиль

Ни действующий, ни бывший глава государства не могут сосредоточиться на своей предвыборной программе из-за серьёзных проблем, с которыми они столкнулись.Израиль вышел Байдену бокомСерьёзной угрозой для переизбрания нынешнего президента Джо Байдена стала реакция общественности на поддержку Израиля.Начавшиеся довольно мирно три недели назад пропалестинские акции переросли в столкновения с полицией. Правоохранительные органы быстро зачистили палаточный лагерь активистов на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке, около 100 человек арестовали, несколько студентов отчислили. Следом начались бунты в других кампусах. К 3 мая в разных штатах задержали свыше 2100 человек, в том числе и кандидата в президенты от Партии зелёных Джилл Штайн (к слову, еврейку), но вскоре после ареста её отпустили. Политик вместе с остальными участниками акции требовала, чтобы Университет Вашингтона в Сент-Луисе прекратил участие в акционерном капитале компании Boeing, "которая на находящемся неподалеку предприятии в Сент-Чарльзе производит боеприпасы, используемые в продолжающемся геноциде палестинского народа в Газе".Сегодняшние антиизраильские протесты сравнивают с выступлениями против войны во Вьетнами в 1960-х годах.Разумеется, всё это не может не отражаться на рейтингах действующего президента: если пару месяцев назад ему удалось опередить Дональда Трампа, то теперь это преимущество утрачено. Правда, превосходство республиканца минимальное – всего 1,1%, но всё же важна тенденция. Как предупреждают аналитики, ситуация для Байдена только усугубляется из-за утраты доверия молодёжи, на которую американский лидер делал большую ставку.Порномотивы избирательной кампании ТрампаУ Трампа свои заботы – судебные.На текущей неделе в Нью-Йорке прошло заседание по делу бывшей порноактрисы Сторми Дэниэлс. По версии следствия, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн в ходе избирательной кампании 2016 года заплатил Дэниэлс $130 000 из личных средств за молчание о том, что у Трампа, который тогда баллотировался в президенты, десятью годами ранее якобы была с ней связь.Затем эту сумму Коэну компенсировали за счёт Trump Organization, для чего пришлось прибегнуть к подлогу финансовых документов компании (эта выплата проходит как расходы на оплату юридических услуг). Коэн ранее свою вину признал, а Трамп всё отрицает.На суде женщина рассказала, что познакомилась с миллиардером в июле 2006 года, когда ей было 27 лет, а ему – 60, на турнире по гольфу. Дэниэлс захотела покинуть мероприятие, на котором находилась, и так оказалась в пентхаусе Трампа, рассчитывая, что надолго там не задержится, и они сразу отправятся в ресторан, но Трамп предстал в сатиновой пижаме. Политик предложил "получше узнать друг друга перед ужином". Дэниэлс рассказала о своей работе в фильмах для взрослых, а он заговорил о её возможном участии в реалити-шоу "Кандидат", в котором он был ведущим. По её словам, Трамп не применял силу, но настаивал на сексе, которого та не хотела. После выступления Дэниэлс адвокаты бывшего президента заявили, что сторона обвинения вышла за пределы допустимого с целью создания у присяжных предвзятого мнения о своём подзащитном, и потребовали объявить суд несостоявшимся. Судья отклонил это прошение, процесс продолжится.Кроме того, 20 мая должен был начаться суд по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, найденными в резиденции Трампа Мар-а-Лаго после того, как он сложил президентские полномочия. Но судье пришлось перенести заседание на неопределённый срок до "разрешения множества взаимосвязанных вопросов досудебного производства".А вопросы эти связаны с тем, что команда спецпрокурора Джека Смита, т.е. сторона обвинения, не смогла ознакомить суд и адвокатов с ключевыми доказательствами по делу - с самими секретными документами. К тому же, нет подтверждения, что некоторые документы как-то связаны с имением 45-го президента США.Американист Малек Дудаков называет это большой победой адвокатов Трампа, уличивших прокуроров в незаконном подлоге документов. По словам эксперта, это сильный репутационный удар для спецпрокурора Смита ─ ведь он рассчитывал начать свои процессы против Трампа ещё до выборов, но теперь это вряд ли получится.Важный аспект, играющий на руку миллиардеру ─ дело по документам ведёт федеральный окружной судья Айлин Кэннон, назначенная самим же Трампом.Американское законодательство не запрещает осуждённому лицу баллотироваться и даже исполнять обязанности президента , однако часть избирателей, как свидетельствуют опросы, отвернётся от Трампа, если ко дню выборов его осудят.Один другого не лучше. Давайте третьегоАмериканский электорат не в восторге от того, что ему вновь, как и четыре года назад, придётся выбирать между Трампом и Байденом. В исследовании, проведённым Pew Research Center 13-25 февраля, всего 2% респондентов сказали, что положительно относятся к обоим кандидатам. Отрицательно же и к тому, и к другому относятся 26%, т.е. каждый четвёртый человек.И всё же Трампом население недовольно меньше. В списке из десяти наиболее важных для США проблем бывшему президенту американцы сильнее доверяют по семи пунктам (экономика, инфляция, преступность и безопасность, вооружённое насилие, палестино-израильский конфликт, иммиграция на границе США и Мексики, положение Америки в мире), действующему - лишь по двум (отношение к абортам, здравоохранение), а по пункту "защита демократии" показатели равные.В такой ситуации запрос на альтернативного кандидата велик как никогда. Из оставшихся в гонке участников наибольшие рейтинги имеет племянник 35-го президента США Роберт Кеннеди-младший, хотя до показателей Трампа и Байдена ему очень далеко – 10,8% против 41,5% и 38,8% соответственно.В нынешней избирательной кампании представителя известной политической династии рассматривают главным образом как спойлера ключевых кандидатов."Говорят, он причиняет вред Байдену. Я не уверен, что это правда, и я думаю, что он, вероятно, причиняет вред [нам] обоим", — сказал Трамп о Кеннеди-младшем.А когда разрыв между бывшим и действующим президентами так мала, решающее значение может иметь практически каждый избиратель. Так, в 2016 году Джилл Стайн набрала в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании голосов больше, чем недобрала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от демократов и боровшаяся с победившим впоследствии Трампом.Сдаваться без боя Кеннеди-младший не намерен. Он предложил Трампу устроить дебаты на съезде Либертарианской партии, назначенного на 24-26 мая, в котором оба политика примут участие. Юрист выдвинул свою кандидатуру на выборы как независимый кандидат, но он испытывает проблемы с регистрацией во всех штатах, поэтому ранее Кеннеди допускал возможность стать кандидатом от Либертарианской партии."Для нас с Вами это идеальная нейтральная территория для проведения дебатов, где Вы можете отстоять свои позиции перед своими колеблющимися сторонниками", - сказал Кеннеди-младший, обращаясь к Трампу.Последний же всерьёз настроен дебатировать только с Байденом – своим главным конкурентом, у которого он жаждет взять реванш за 2020 год. Остальных кандидатов он считает слишком малорейтинговыми и не хочет, чтобы те пиарились за счёт его персоны.Хотя было бы любопытно посмотреть на дискуссию юриста и миллиардера, учитывая перепалку, развернувшуюся между ними. Трамп назвал Кеннеди внедрённым для помощи Байдену агентом демократов. Тот в ответ заявил, что "разглагольствования Трампа в отношении него — это слабосвязный поток диких и неточных заявлений, на которые лучше всего было бы ответить с помощью американской традиции президентских дебатов". То есть Кеннеди попытался, что называется, взять бывшего президента на понт, - Трамп зарекомендовал себя самым искусным участником дебатов и не должен испугаться подобного вызова.Кроме того, на фоне недовольства общественности перспективой схватки Байден-Трамп 2.0 активизировалось движение No Labels, сосредоточенное на поиске третьего кандидата. Появлением новой персоны особенно сильно обеспокоены демократы, и Байден обвинил лидера движения, бывшего сенатора-демократа Джо Либермана, в подыгрывании Трампу. Когда дела у No Labels, казалось бы, пошли неплохо, потенциальные кандидаты начали сходить с дистанции из-за упрёков в помощи 45-му президенту. И всё же шанс выдвинуть своего претендента на высший государственный пост у No Labels оставался, но в итоге движение решило пропустить нынешний избирательный цикл из-за трагического обстоятельства - 27 марта Либерман скончался.Так что схватка Трампа и Байдена на президентских выборах пока выглядит безальтернативной. Если, конечно, они будут в добром здравии к 5 ноября.Подробнее о том, почему исход выборов ещё не предопределён, читайте в статье Убийство Трампа и предательство семьи: интрига в президентской гонке США сохраняется

Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, президентские выборы, дональд трамп, джо байден, роберт кеннеди-младший, нью-йорк, израиль