"Не можем слепо доверять ему": ФБР обезглавлено и готово всерьёз взяться за Зеленского

Руководитель Федерального бюро расследований Кристофер Рэй предпочёл уйти в отставку. Если Сенат не будет возражать, эту должность займёт Кэш Патель, который решительно настроен разобраться, куда делись миллиарды, выделененые Вашингтоном Владимиру Зеленскому

Избранный президент США Дональд Трамп ещё не успел вступить в должность, а серьёзные кадровые перестановки в стране уже начались – 11 декабря о решении досрочно покинуть пост директора ФБР объявил Кристофер Рэй."После нескольких недель тщательных размышлений я решил, что для Бюро будет правильным, если я проработаю до конца срока полномочий нынешней администрации в январе, а затем уйду в отставку. Моя цель — сосредоточить внимание на нашей миссии, той незаменимой работе, которую вы выполняете от имени американского народа каждый день. На мой взгляд, это лучший способ избежать дальнейшего втягивания Бюро в конфликт, одновременно укрепляя ценности и принципы, которые так важны для того, как мы выполняем нашу работу. Я люблю это место, я люблю нашу миссию, и я люблю наших людей, но я сосредоточен и всегда был сосредоточен на нас и на том, чтобы делать то, что правильно для ФБР", —заявил он сотрудникам.Как рассказал один из них рассказал журналистам, на этих словах многие не могли сдержать слёз.Рэй мог бы оставаться во главе ведомства до 2027 года. Срок полномочий директора ФБР составляет 10 лет, чтобы оградить Бюро от политического влияния меняющихся администраций. Однако Рэй решил от греха подальше самоустраниться, не желая работать при старом/новом президенте-республиканце, который и назначил его в 2017-м, предпочтя уйти вместе с нынешней администрацией демократов. При другом президенте-республиканце — Джордже Буше-младшем он возглавлял уголовное подразделение Министерства юстиции США.К тому же у него было два варианта: либо подать в отставку по собственному желанию, либо дожидаться, когда его уволит Трамп (и это стало бы третьим случаем в истории США, причём вторым для самого Трампа), поскольку тот уже выдвинул кандидата на должность директора ФБР.Да и отношения между ними сильно испортились. Трамп даже не пытался скрывать своей радости и назвал решение Рэя об увольнении "великим днём для Америки", а также обвинил ФБР при нынешнем руководителе в использовании огромных полномочий, чтобы угрожать и уничтожать невинных американцев."Трамп жаловался, что назначение Рэя главой ФБР в 2017 году было одним из его худших кадровых решений на посту президента. За годы, прошедшие после его президентства, антипатия только усилилась. (…) ФБР, которое хотел Трамп, сильно отличалось от того, которым руководил Рэй. Их отношения быстро превратились из плохих в ужасные", — пишет The New York Times.В 2018-м Бюро впервые публично вступило в конфликт с президентом, осудив попытки конгрессменов-республиканцев обнародовать секретную докладную записку, которая якобы демонстрировала, как ФБР и Министерство юстиции США злоупотребляли своими полномочиями, чтобы получить ордер на слежку за Картером Пейджем, бывшим советником предвыборной кампании Трампа.В конце 2019 года глава государства осудил Рэя из-за опубликованного отчёта внутреннего надзорного органа Министерства юстиции об истоках расследования ФБР связей между Россией и должностными лицами предвыборного штаба Трампа — пресловутого Рашагейта, который в итоге не подтвердился."Я не знаю, какой отчёт читал нынешний директор ФБР Кристофер Рэй, но это точно был не тот отчёт, который мне давали. С таким отношением он никогда не сможет восстановить ФБР, которое сильно пострадало, несмотря на то, что там работают одни из величайших мужчин и женщин!" — написал Трамп в соцсети.Однако самое сильное возмущение у него вызвали обыски ФБР в поместье Мар-а-Лаго в 2022 году в рамках дела о нарушении правил хранения секретных документов, что впоследствии привело к федеральному обвинению бывшего президента (которое недавно отменили в связи с его избранием).Вот и в интервью программе "Встреча с прессой" на телеканале NBC, вышедшем в эфир 8 декабря, Трамп сказал про Рэя: "Не могу сказать, что я в восторге от него. Он вторгся в мой дом. Я, конечно, не могу быть счастлив с ним. Посмотрите, что произошло".Политик по-прежнему зол на Рэя, хотя обыск инициировал генеральный прокурор США Меррик Гарланд, а должностные лица ФБР высказывали опасения из-за этого.Кроме того, Трампа возмутили слова Рэя о том, что во время покушения на политика в июле 2024 года его ухо мог задеть осколок, а не пуля."Когда мне выстрелили в ухо, он сказал, что, возможно, это была шрапнель. Откуда летит шрапнель? С небес? Я так не думаю", — заявил он в эфире NBC.Временным руководителем ФБР после отставки Рэя станет его заместитель Пол Эббейт, как и предусмотрено регламентом, сообщила газета The Washington Post. Причём неизвестно, останется ли он в Бюро в дальнейшем, поскольку приближается к пенсионному возрасту.Трамп хотел бы видеть во главе Бюро своего преданного соратника Кэша Пателя, который в первый период его правления был членом комитета Палаты представителей по разведке, старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности Белого дома, первым заместителем и.о. главы Национальной разведки США, главой аппарата и.о. главы Пентагона. И, что особенно важно, он приложил максимум усилий, чтобы доказать отсутствие связей между 45-м американским президентом и Россией, на чём настаивала Демократическая партия, чей кандидат в президенты Хиллари Клинтон, набравшая большинство голосов избирателей, проиграла выборы.Патель обещает кардинально перестроить работу ФБР, например, закрыть вашингтонскую штаб-квартиру и отправить работающих там сотрудников в разные уголки страны искать преступников.Впрочем, Патель намерен взяться не только за внутренние дела Америки, но и за внешнюю политику. В подкасте Kash's Corner он поделился планами провести расследование в отношении Владимира Зеленского, потому что американцы должны знать, куда ушли выделенные Киеву деньги. Проверка будет инициирована через Конгресс, поскольку полномочия ФБР, в отличие от ЦРУ, ограничены расследованиями внутри страны."Мы же не отправили 1 млрд долларов, как будто это вообще маленькая цифра, верно? Мы отправили в одну страну в 100 раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удаётся выходить сухим из воды. И Зеленский на свободе", — заявил Патель.Ведущий сказал, что есть много веских причин для беспокойства, потому что Украина известна как место коррупции и отмывания денег, на что потенциальный директор ФБР ответил: "Конечно!" и привёл конкретный пример, подтверждающий это.Звучит впечатляюще. Осталось только, чтобы Пателя утвердили в должности директора ФБР, а это зависит от Сената.О том, как сейчас выстраивают взаимодействие украинские власти и команды избранного президента США, читайте в интервью Кирилла Курбатова Дмитрий Бавырин: Пока Зеленский закапывает сам себя, США пытаются побить новый козырь России

