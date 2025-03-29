Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США - 29.03.2025 Украина.ру
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Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США
Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США - 29.03.2025 Украина.ру
Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США
Американский лидер Дональда Трамп боится обвинений, что он играет на российской стороне. Из-за страха главы Белого дома, он “спихнул” обязанности налаживания отношений с Москвой на своего спецпосланника Стивена Уиткофф
2025-03-29T06:45
2025-03-29T06:45
новости
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дональд трамп
владимир брутер
стив уиткофф
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его словам, “прогнуть” европейцам Трампу сложно из-за боязни обвинений в “пророссийскости”.Он также добавил, что американский лидер будет делать вид, что свою часть работы выполнил, а Россия пытается затягивать процесс.Полный текст интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир брутер, стив уиткофф
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Брутер, Стив Уиткофф

Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США

06:45 29.03.2025
 
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Американский лидер Дональда Трамп боится обвинений, что он играет на российской стороне. Из-за страха главы Белого дома, он “спихнул” обязанности налаживания отношений с Москвой на своего спецпосланника Стивена Уиткофф
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, “прогнуть” европейцам Трампу сложно из-за боязни обвинений в “пророссийскости”.
“Поэтому этим и занимается Стивен Уиткофф, который не имеет официальной должности. Он постоянно пытается втираться в доверие. Захочет ли Трамп продавить европейцев? Нет, не захочет. [Экс-президент США Джо] Байден и [бывший госсекретарь Энтони] Блинкен ведь тоже говорили, что России никто не мешает торговать зерном. Примерно то же самое скажет и Трамп”, — заявил Брутер.
Он также добавил, что американский лидер будет делать вид, что свою часть работы выполнил, а Россия пытается затягивать процесс.
Трамп и Путин
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"Трамп верит Путину на слово": Зеленский пожаловался на президента США Заявления американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина об окружение ВСУ в Курской области звучали для Владимира Зеленского "как часть шаблона". Об этом 24 марта написало издание Time
Полный текст интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАМоскваДональд ТрампВладимир БрутерСтив Уиткофф
 
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