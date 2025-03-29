https://ukraina.ru/20250329/1062119854.html

Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США

Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США - 29.03.2025 Украина.ру

Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США

Американский лидер Дональда Трамп боится обвинений, что он играет на российской стороне. Из-за страха главы Белого дома, он “спихнул” обязанности налаживания отношений с Москвой на своего спецпосланника Стивена Уиткофф

2025-03-29T06:45

2025-03-29T06:45

2025-03-29T06:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его словам, “прогнуть” европейцам Трампу сложно из-за боязни обвинений в “пророссийскости”.Он также добавил, что американский лидер будет делать вид, что свою часть работы выполнил, а Россия пытается затягивать процесс.Полный текст интервью Владимира Брутера: Трамп хочет продать России фейковый мир на Украине, а Европа угрожает виртуальной войной читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир брутер, стив уиткофф