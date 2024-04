https://ukraina.ru/20240411/1054454436.html

Золотая акция Кеннеди. Исход выборов президента США уже не зависит ни от Трампа, ни от Байдена

Золотая акция Кеннеди. Исход выборов президента США уже не зависит ни от Трампа, ни от Байдена

Действующий президент США Джон Байден и его предшественник Дональд Трамп вновь борются за высший государственный пост. Однако есть человек, который способен разбить мечты о втором сроке и одного, и другого

На сцену выходит тёмная лошадка со всемирно известной фамилиейДональд Трамп и Джо Байден друг для друга заклятые соперники. Хлебом их не корми, дай пооскорблять другого. Если раньше резкая риторика была присуща только бывшему президенту, то теперь и нынешний глава государства слов не подбирает ─ он стал называть Трампа "психически неполноценным". Однако исход очередного поединка зависит не только от них двоих, но и от третьего игрока – потомка известной американской политической династии, юриста Роберта Кеннеди-младшего. Шансов занять кресло в Белом доме, как это в своё время сделал его дядя, 35-й президент США Джон Кеннеди, у него нет, но этот независимый кандидат реально способен предопределить конечный исход президентских выборов в США, перетянув часть электората либо бывшего, либо действующего главы государства.Хватит даже пары-тройки процентов. Сейчас разрыв между Трампом и Байденом на федеральном уровне составляет всего лишь 0,2% в пользу первого, т.е. его практически нет. А если рассматривать раскладку с учётом всех остающихся в гонке кандидатов, то картина такая: Трамп – 41,9%, Байден – 40%, Кеннеди – 10%, преподаватель философии Корнел Уэст – 1,7%, врач Джилл Штайн (Партия зелёных) – 1,5%.Эта ситуация не просто волнует демократов ─ они уже приступили к решительным действиям, чтобы помешать избирательной кампании Кеннеди. Раньше по отношению к независимым кандидатам они такого не делали (их просто игнорировали). Однопартийцы нынешнего американского лидера опасаются, что если даже небольшая часть избирателей ключевых штатов проголосует за Кеннеди, а не за Байдена, то это может стать решающим фактором, который позволит Трампу одержать верх. А Трамп и так опережает Байдена в шести из семи ключевых штатов (в Пенсильвании, Мичигане, Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине с преимуществом в 2-8%, а в Висконсине политики идут нога в ногу).Как рассказал старший политический репортёр телеканала NBC News Алекс Ситц-Вальд, демократы много чего делают в этом направлении: прилагают большие юридические усилия, чтобы по возможности не допустить Кеннеди к участию в выборах, в местах проведения мероприятий с участием независимого кандидата устанавливают мобильные билборды, чтобы затроллить его. Главный посыл демократов таков: голос за кого-либо, кроме Байдена — это голос в пользу Трампа, а его избирать никак нельзя!Изначально Кеннеди-младший участвовал во внутрипартийных праймериз демократов, но впоследствии решил баллотироваться как независимый кандидат в президенты США.И те 10%, которые сейчас есть у Кеннеди, делают его самым популярным независимым кандидатом в президентской гонке со времён бизнесмена Росса Перо в 1992 году – самого успешного независимого кандидата в современной истории США (набрал около 19% голосов избирателей, но ни одного голоса выборщиков), отмечает издание .Демократы считают, что они дважды не смогли занять Белый дом именно из-за левых кандидатов-спойлеров: Ральфа Нэйтера в 2000 году и Джилл Штейн в 2016-м (когда на президентских выборах республиканцы Джордж Буш-младший и Дональд Трамп обошли вице-президента США Альберта Гора и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон соответственно).Не остались в стороне от этой игры и сторонники Трампа – они хотят повысить рейтинг других кандидатов, чтобы переманить к ним электорат Байдена, пишет газета The New York Times.В частности, Кеннеди постараются создать имидж борца за право женщин на аборт, чтобы те, для кого этот вопрос имеет большое значение, проголосовали за него вместо действующего президента. Трамписты также сделают особый акцент на проэкологических позициях Кеннеди и Джилл Штайн, чтобы привлечь к ним избирателей, недовольных рекордной добычей нефти при Байдене. Вдобавок к этому сторонники Трампа будут добиваться снижения явки среди избирателей-демократов за счёт обострения недовольства американцев-мусульман поддержкой Израиля со стороны США. По информации The New York Times, союзники бывшего президента якобы обсуждают возможность проведения в Мичигане и других штатах с большим числом мусульман рекламной кампании, в которой Байдена поблагодарят за поддержку Тель-Авива.В то же время риск, что Кеннеди перетянет на свою сторону и избирателей Трампа, тоже никуда не исчез.Значение денег и мигрантовКак бы прозаично это ни звучало, но большую роль в избирательной кампании играют деньги. Хотя и они ничего не гарантируют – в 2016 году Хиллари Клинтон потратила на предвыборную гонку гораздо больше, чем Трамп, и всё равно проиграла.Сейчас финансовый перевес также на стороне демократов: в марте штаб Байдена получил $90 млн пожертвований, команда Трампа - $66 млн. В ближайшее время республиканцы рассчитывают собрать на крупном мероприятии сразу свыше $40 млн. Демократы подобную акцию уже провели и получили на ней $25 млн.На помощь в борьбе с Трампом Байден призвал двух бывших президентов-демократов: Барака Обаму и Билла Клинтона. Однако, как сообщила газета The Wall Street Journal, между политиками есть трения.Во-первых, представители нынешней администрации Белого дома выражали недовольство бывшим советником Обамы, поставившим под сомнение переизбрание Байдена. Во-вторых, напряжённость обусловлена тем фактом, что сам Обама поддержал выдвижение на выборы-2016 Хиллари Клинтон, а не своего вице-президента, т.е. Байдена. Тем не менее, трём президентам перед угрозой возвращения к власти Трампа удаётся оставить в прошлом былые противоречия.Если финансовая сторона вопроса выглядит приемлемо, то с поддержкой общественности дела обстоят не так хорошо. На той самой ночи по сбору пожертвований группа активистов устроила протест против боевых действий на Украине и в Секторе Газа. В целом, как показывают опросы, работой Байдена на посту президента недовольны 55,3% респондентов (всё устраивает 40,8%).Чуть более 64% считают, что страна движется не в том направлении.В частности, две трети американцев не одобряют подход властей к пограничному вопросу, причём среди демократов этот показатель 4 из 10. А тем временем на территорию США продолжают проникать нелегальные мигранты в рекордных количествах. Белый дом в ситуацию практически не вмешивается, губернаторам-республиканцам приходится самостоятельно противостоять наплыву непрошенных гостей. Вообще, мигранты – это электорат именно демократов, и чем больше их будет, тем шире избирательная база правящей партии. В эфире телеканала Fox News сенатор-республиканец Тед Круз выразил мнение, что администрация хочет, чтобы мигранты оставались в Техасе и во Флориде, чтобы устроить переворот в республиканских штатах.Однако стремление расширить электорат за счёт "цветного" сегмента может в конечном итоге выйти Байдену боком. Происходящее наносит явный вред рядовым американцам, особенно менее квалифицированным работникам, людям с меньшими доходами, предупреждает Fox News."В колеблющихся штатах, в частности, Мичигане и Висконсине, итоги выборов будет определять "маленький человек", производственный рабочий, "синий воротничок", член профсоюза — не профсоюзный босс! И ситуация у этих людей не самая лучшая", — отмечает обозреватель Лиз Пик.Несколько дней назад Белый дом представил отчёт о трудоустройстве, согласно которому в марте в стране создано 303 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,8%. Однако и здесь республиканцы нашли подвох - большую часть новых рабочих мест отдают приезжим и нелегалам, пока многие американцы едва сводят концы с концами, пытаясь прокормить свои семьи и оплатить жильё, отметил сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс в эфире всё того же Fox News."Как же позорно для президента хвастаться экономикой, которая приносит больше пользы нелегальным мигрантам, чем американским гражданам", — заявил он.Большую ставку на предстоящих выборах демократы делают на латиноамериканцев, которые сыграли решающую роль в победе Байдена в 2020 году. Но, как показал совместный опрос The New York Times/Siena College, большинство из них сейчас, хоть и с небольшим перевесом, на стороне Трампа: его поддерживают 46% испаноязычных американцев, а Байдена - 40%.Как объясняет сенатор от штата Огайо Берни Морено, в детстве переехавший с родителями в США из Колумбии, политика нынешнего президента в отношении мигрантов бьёт преимущественно по латиноамериканским общинам. Люди устали терпеть издевательства и жить в окружении преступности и хаоса.Несладко приходится и Трампу. Судебные тяжбы в отношении него продолжаются: адвокаты пытаются добиться переноса заседаний по всем делам на срок после 25 апреля, когда Верховный суд США должен решить, обладает ли Трамп иммунитетом от юридического преследования. Но суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство, и рассмотрение по существу дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс пройдёт в намеченный срок – 15 апреля.Все эти разборки стоят 45-му президенту США не только нервов, но и денег, которые он мог бы вкладывать в свою избирательную кампанию. После того, как акции компании Trump Media & Technology Group, которой принадлежит социальная сеть Truth Social, упали почти вдвое, Трамп больше не входит в список 500 крупнейших миллиардеров мира и занимает лишь 652-е место.

