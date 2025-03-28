Противник ищет слабые места: эксперт рассказал, зачем ВСУ атакуют приграничье Белгородской области
В ближайшие пару месяцев будут продолжаться тяжелые бои по всей линии соприкосновения. Российской армии нужно продолжать продвижение и наращивать свой наступательный потенциал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
ВСУ атакуют Белгородскую область с единственной целью – перехватить у ВС РФ эту инициативу, которой бойцы плотно завладели на северном фронте, когда приступили к активному освобождению Курской области, рассказал эксперт.
"Наверняка противник будет искать наши слабые места в других приграничных районах, вводя в бой новые резервы и не считаясь с потерями. Тот, у кого инициатива, тот и диктует ход войны. Мы не должны выпустить ее из рук", – подчеркнул Садулаев.
В ближайшие пару месяцев будут продолжаться тяжелые бои по всей линии соприкосновения. Российской армии нужно продолжать продвижение и наращивать свой наступательный потенциал, добавил собеседник издания.
СВО – это "современная война", в которой одной пехотой вопрос не решишь, отметил Садулаев. Нужно больше техники и лучшее управление ей. Количество и качество применения дронов – это наша главная задача, добавил он.
По его мнению, сейчас БПЛА играют такую же роль, как и традиционная авиация в предыдущие войны. Возможности авиации в дальнем небе ограничены из-за развития систем ПВО. Поэтому сейчас ее заменили рои дронов, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
19:30Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет РоссииОдной из причин того, что американская сторона обратилась к нам с предложением выйти на переговорный процесс и прекратить конфликт на Украине, было то, что, как говорил Трамп, мы оказались на грани ядерной войны. Эта реальная угроза подействовала на Вашингтон. Не желательно, чтобы мы снова выходили на такой уровень, но надо быть готовыми ко всему.