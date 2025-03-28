https://ukraina.ru/20250328/1062136267.html

Противник ищет слабые места: эксперт рассказал, зачем ВСУ атакуют приграничье Белгородской области

Противник ищет слабые места: эксперт рассказал, зачем ВСУ атакуют приграничье Белгородской области - 28.03.2025 Украина.ру

Противник ищет слабые места: эксперт рассказал, зачем ВСУ атакуют приграничье Белгородской области

В ближайшие пару месяцев будут продолжаться тяжелые бои по всей линии соприкосновения. Российской армии нужно продолжать продвижение и наращивать свой наступательный потенциал. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-03-28T20:55

2025-03-28T20:55

2025-03-28T20:55

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ВСУ атакуют Белгородскую область с единственной целью – перехватить у ВС РФ эту инициативу, которой бойцы плотно завладели на северном фронте, когда приступили к активному освобождению Курской области, рассказал эксперт."Наверняка противник будет искать наши слабые места в других приграничных районах, вводя в бой новые резервы и не считаясь с потерями. Тот, у кого инициатива, тот и диктует ход войны. Мы не должны выпустить ее из рук", – подчеркнул Садулаев.В ближайшие пару месяцев будут продолжаться тяжелые бои по всей линии соприкосновения. Российской армии нужно продолжать продвижение и наращивать свой наступательный потенциал, добавил собеседник издания.СВО – это "современная война", в которой одной пехотой вопрос не решишь, отметил Садулаев. Нужно больше техники и лучшее управление ей. Количество и качество применения дронов – это наша главная задача, добавил он.По его мнению, сейчас БПЛА играют такую же роль, как и традиционная авиация в предыдущие войны. Возможности авиации в дальнем небе ограничены из-за развития систем ПВО. Поэтому сейчас ее заменили рои дронов, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250328/1062132159.html

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новости, россия, белгородская область, курская область, война, сво, спецоперация, белгород, всу, вс рф, атака, бпла, беспилотники