https://ukraina.ru/20250329/1062137468.html

"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу

"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу - 29.03.2025 Украина.ру

"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу

России нужно отрезать Украину от Черного моря и освободить Одессу, с таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон

2025-03-29T09:20

2025-03-29T09:20

2025-03-29T09:20

новости

россия

украина

одесса

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

черное море

мурманск

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062078053_0:138:3150:1910_1920x0_80_0_0_7373a526c6ba731175c91f31e4fe89a0.jpg

Ранее газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в украинские власти боятся, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над Одесским портом.Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Путин назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические территории России.Вечером 27 марта пресс-служба Кремля опубликовала видео посещения Владимиром Путиным подводного крейсера "Архангельск" в Мурманске. В ходе беседы с экипажем президент России сделал несколько заявлений по Украине.Президент РФ выразил уверенность в конечном военном успехе России в случае, если мирные переговоры не принесут должного результата."Что происходит сегодня, тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", - подчеркнул Путин.Российский лидер также подчеркнул, что Москва выступает за решение конфликта мирными средствами и делала это начиная с 2014 года.Подробнее на эту тему в материале Павла Котова: Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250329/1062133595.html

россия

украина

одесса

черное море

мурманск

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, одесса, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, черное море, мурманск, сво, спецоперация, сша, территория, порт