"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу - 29.03.2025 Украина.ру
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"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу
"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу - 29.03.2025 Украина.ру
"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу
России нужно отрезать Украину от Черного моря и освободить Одессу, с таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон
2025-03-29T09:20
2025-03-29T09:20
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Ранее газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в украинские власти боятся, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над Одесским портом.Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Путин назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические территории России.Вечером 27 марта пресс-служба Кремля опубликовала видео посещения Владимиром Путиным подводного крейсера "Архангельск" в Мурманске. В ходе беседы с экипажем президент России сделал несколько заявлений по Украине.Президент РФ выразил уверенность в конечном военном успехе России в случае, если мирные переговоры не принесут должного результата."Что происходит сегодня, тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", - подчеркнул Путин.Российский лидер также подчеркнул, что Москва выступает за решение конфликта мирными средствами и делала это начиная с 2014 года.Подробнее на эту тему в материале Павла Котова: Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, одесса, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, черное море, мурманск, сво, спецоперация, сша, территория, порт
Новости, Россия, Украина, Одесса, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Черное море, Мурманск, СВО, Спецоперация, США, территория, порт

"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу

09:20 29.03.2025
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкВ порт Одессы вошли военные корабли НАТО
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Игорь Маслов
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России нужно отрезать Украину от Черного моря и освободить Одессу, с таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон
"Если бы я сейчас был [президентом России Владимиром] Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе", — сказал Уилкерсон.
Ранее газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в украинские власти боятся, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над Одесским портом.
Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Путин назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические территории России.
Вечером 27 марта пресс-служба Кремля опубликовала видео посещения Владимиром Путиным подводного крейсера "Архангельск" в Мурманске. В ходе беседы с экипажем президент России сделал несколько заявлений по Украине.
Президент РФ выразил уверенность в конечном военном успехе России в случае, если мирные переговоры не принесут должного результата.
"Что происходит сегодня, тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", - подчеркнул Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что Москва выступает за решение конфликта мирными средствами и делала это начиная с 2014 года.
Подробнее на эту тему в материале Павла Котова: Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина на сайте Украина.ру.
Сергей Богатырев - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
07:00
Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до ДнепраЧем бы не закончился украинский конфликт, Россия постепенно возвращается в состояние империи. А для империи состояние войны – это норма. Именно за счет войн империи развиваются, считает военно-политический обозреватель Сергей Богатырев
 
НовостиРоссияУкраинаОдессаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд ТрампЧерное мореМурманскСВОСпецоперацияСШАтерриторияпорт
 
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