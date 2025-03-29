"Отрезать Украину от Черного моря": в США обратились к Путину с призывом освободить Одессу
России нужно отрезать Украину от Черного моря и освободить Одессу, с таким заявлением выступил в эфире YouTube-канала Dialogue Works бывший начальник аппарата госсекретаря США Лоуренс Уилкерсон
"Если бы я сейчас был [президентом России Владимиром] Путиным, я бы послушал своих военных, пошел вперед и взял Одессу. Я бы отрезал Украине любой доступ к Черному морю так или иначе", — сказал Уилкерсон.
Ранее газета The New York Times писала со ссылкой на помощников Владимира Зеленского, что в украинские власти боятся, что президент США Дональд Трамп согласится передать России контроль над Одесским портом.
Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, все Причерноморье отошло к России в результате русско-турецких войн, а Украина не имеет к этой территории никакого отношения. Путин назвал Одессу русским городом и напомнил, что юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторические территории России.
Президент РФ выразил уверенность в конечном военном успехе России в случае, если мирные переговоры не принесут должного результата.
"Что происходит сегодня, тоже понятно: по всей линии боевого соприкосновения наши войска владеют стратегической инициативой. Я еще совсем недавно говорил: "Мы их дожмем". Есть основания полагать, что мы их добьем", - подчеркнул Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что Москва выступает за решение конфликта мирными средствами и делала это начиная с 2014 года.
Подробнее на эту тему в материале Павла Котова: Неонацистскую Украину Зеленского будут добивать: как понимать новые заявления Путина на сайте Украина.ру.
07:00Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до ДнепраЧем бы не закончился украинский конфликт, Россия постепенно возвращается в состояние империи. А для империи состояние войны – это норма. Именно за счет войн империи развиваются, считает военно-политический обозреватель Сергей Богатырев