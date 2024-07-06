https://ukraina.ru/20240706/1056108178.html

Медового месяца у него не будет. Во втором туре президентских выборов в Иране победил реформатор

Медового месяца у него не будет. Во втором туре президентских выборов в Иране победил реформатор - 06.07.2024 Украина.ру

Медового месяца у него не будет. Во втором туре президентских выборов в Иране победил реформатор

Сторонник умеренных реформ одержал победу на втором туре президентских выборов в Исламской республике. Депутат (маджлиса) парламента Масуд Пезешкиан по предварительным данным набрал около 40% голосов и на три миллиона опередил своего соперника, консерватора Джажижи.

2024-07-06T20:42

2024-07-06T20:42

2024-07-06T20:42

иран

запад

тегеран

эбрахим (ибрахим) раиси

эксклюзив

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"Новый президент Ирана Масуд Пезкешкиан — реформатор, выступающий за ограниченное взаимодействие с Западом, которое могло бы разрядить напряженность вокруг ядерной программы Ирана и его роли на Ближнем ВостокеИранские государственные СМИ объявили, что во втором туре голосования в пятницу Пезешкиан победил видного ультраконсерватора Саида Джалили. Малоизвестный за пределами Ирана, он стал единственным из реформаторов, допущенных до внеочередных выборов, объявленных после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае", – пишет The Washangton post.Выборы сопровождались достаточно курьезными казусами, в которым еще предстоит разобраться социологам.Как мы и предсказывании, Пезешкиан поднял свою явку — например, за счет женщин, которые не очень желают обязательно носить головные уборы. Женщины постарше привыкли, а вот молодые пошли на полосование во втором туре/ Конечно же, не из соображений политического порядка. Да и сам Пезешкиян считается более импозантным, чем Джалили.Во-вторых, голоса третьего призера, консервативного спикера Маджлиса Мохаммеда Багера Галибафа, которые должны были полностью уйти к Саиду Джалили, судя по многим комментариям, все-таки разделились.Одни усматривают в этим происки силовиков из КСИР, где озабочены чрезмерным политическим могуществом великого аятоллы Али Хаменеи. (Галибафа называли кандидатом от КСИР).А другие считают, что Хамменеи заинтересован в гибком и верном посреднике, твердокаменном "мистера нет". Не для того, чтобы заключить сделку с Западом, а чтобы донести до него свою точку зрения по самым важным вопросам.У сторонников этой теории есть твердый аргумент – в противном случае Масуда просто не допустили бы к выборам, поскольку этот списки кандидатов согласовываются с великим аятоллой. А сам Хаменеи агитировал за повышенную явку на выборах:"Если народ будет активнее участвовать в выборах, система Исламской Республики сможет достичь как своих слов, намерений и целей внутри страны, так и более обширных стратегических ожиданий страны", – писал он в социаьных сетях.Кроме того, Масуд Пезекшкиан является для Хаменеи не азербайджанским курдом, который подвизался на политической стезе. Для великого аятоллы, это, прежде всего, чтец и учитель Корана, с которым он может говорить доверительно. И, как считают эксперты, способен передать Западу послания своего учителя. Как это, возможно, делали президенты Мохамммад Хатами и Хасан Рухани – которые числились реформаторами, но никак в результате этого не пострадали."Я сделаю всё возможное, чтобы увидеть тех, на кого не стали обращать внимание сильные мира сего и чьи голоса не были услышаны. Мы сделаем так, чтобы нищета, дискриминация, война, ложь и коррупция сгинули из нашей страны", – заявил Пезешкиан на предвыборном митинге, проходившем в Тегеране на этой неделе.Конечно, такой идейный человек, как великий аятолла Али Хаменеи никогда не предаст интересы своей страны. Но речь не обязательно идет о новой версии ядерной сделки. Есть дела попроще и поважнее. К примеру, Израиль вот-вот осуществит нападение на Ливан и это вызывает в Тегеране большую обеспокоенность.Хизболлла не блефует – атака будет отбита, и за несколько дней израильские танковые клинья вернутся назад, к границе. Но у Ливане нет авиации. И судя по сценарию войны 2006 года (израильский кнессет из-за больших потерь официально признал этот конфликт войной) ливанской инфраструктуре нанесут безнаказанный и тяжелый удар.Страна-банрот обратиться к Хаменеи за всем – от хлеба и до бензина. И верховный аятолла хочет решить вопрос миром. А президент с курдской родней пригодится в этом вопросе как нельзя лучше.Однако ливанцы готовы мириться с израильтянами лишь ценой освобождения Газы. Братья из КСИР снабжают их всем необходимым, чтобы противостоять врагам. Но, судя по данным с мест, масштабный конфликт пока еще не разгорелся из-за дипломатических маневров российской стороны. Ссориться с Москвой не хотят ни в Тель-Авиве, ни в Бейруте, ни, тем более, в Тегеране.Различные фракции иранского политикума все сильнее зависимы от России. Именно Российская Федерация становится для Ирана надежным партнером – чем больше не могут не считаться ни радикалы, ни реформаторы, включая Пезешкиана.Кроме того, консерваторы явно намерены взять реванш за обидное поражение от малоизвестного политика. И с этой угрозой тоже было бы опрометчиво не считаться, даже избраному президенту."Победа Пезешкиана показывает, что он смог расширить свой электорат, опираясь как на сторонников реформ, так и на представителей консерваторов.Однако, придя к власти, иранские консерваторы могут сорвать планы Пезешкиана, изложенные в ходе предвыборной кампанииКонсерваторы будут чинить препятствия с первого же дня. Медового месяца у него не будет… Они попытаются затормозить всё, что бы Пезешкиан ни попытался", – отметил, аналитик по Ирану и декан Университета науки и технологий Миссури Мехрзад Боруджерди.И это также открывает перед союзниками Ирана немалые перспективы.

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иран, запад, тегеран , эбрахим (ибрахим) раиси, эксклюзив