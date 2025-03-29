https://ukraina.ru/20250329/1062085733.html

Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский

Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский - 29.03.2025 Украина.ру

Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский

В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.

2025-03-29T08:28

2025-03-29T08:28

2025-03-29T08:28

80 лет победы

великая отечественная война

история

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На главном фото — Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Яковлевич Малиновский под Одессой. Родион Малиновский прошел путь от солдата до маршала, участвовал в пяти войнах, дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Он обладал личной храбростью и полководческим талантом. Именно Малиновский внес решающий вклад в разгром немцев под Сталинградом и в победу над Японией. Сражался во Франции в годы Первой мировой, участвовал в Гражданской войне, прошел путь от Сталинграда до Праги в годы Великой Отечественной.

https://ukraina.ru/20250325/1062003627.html

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2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

80 лет победы, великая отечественная война, история