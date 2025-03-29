Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Яковлевич Малиновский под Одессой.
Родион Малиновский прошел путь от солдата до маршала, участвовал в пяти войнах, дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Он обладал личной храбростью и полководческим талантом. Именно Малиновский внес решающий вклад в разгром немцев под Сталинградом и в победу над Японией.
© РИА Новости . Александр Становов / Перейти в фотобанкБитва за Харьков. Бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями
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Битва за Харьков. Бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкМирные жители наблюдают за прохождением колонны пленных немцев. Украина, лето 1943 года.
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Мирные жители наблюдают за прохождением колонны пленных немцев. Украина, лето 1943 года.
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкБойцы Юго-Западного фронта: командир хозяйственного отделения 2-го мотострелкового батальона 3-й гвардейской механизированной бригады гвардии старшина Михаил Кузьмин (слева) и повар батальона гвардии красноармеец Роман Борбат доставляют пищу на передовую. Во взаимодействии с войсками Южного фронта участвовали в Донбасской стратегической операции 13 августа — 22 сентября 1943 года.
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Бойцы Юго-Западного фронта: командир хозяйственного отделения 2-го мотострелкового батальона 3-й гвардейской механизированной бригады гвардии старшина Михаил Кузьмин (слева) и повар батальона гвардии красноармеец Роман Борбат доставляют пищу на передовую. Во взаимодействии с войсками Южного фронта участвовали в Донбасской стратегической операции 13 августа — 22 сентября 1943 года.
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкАмериканские, английские и французские солдаты и офицеры, освобождённые Советской армией из немецких концлагерей, отправляются на родину. Посадка на теплоход в Одесском морском порту.
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Американские, английские и французские солдаты и офицеры, освобождённые Советской армией из немецких концлагерей, отправляются на родину. Посадка на теплоход в Одесском морском порту.
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Битва за Харьков. Бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями
2 из 4
Мирные жители наблюдают за прохождением колонны пленных немцев. Украина, лето 1943 года.
3 из 4
Бойцы Юго-Западного фронта: командир хозяйственного отделения 2-го мотострелкового батальона 3-й гвардейской механизированной бригады гвардии старшина Михаил Кузьмин (слева) и повар батальона гвардии красноармеец Роман Борбат доставляют пищу на передовую. Во взаимодействии с войсками Южного фронта участвовали в Донбасской стратегической операции 13 августа — 22 сентября 1943 года.
4 из 4
Американские, английские и французские солдаты и офицеры, освобождённые Советской армией из немецких концлагерей, отправляются на родину. Посадка на теплоход в Одесском морском порту.