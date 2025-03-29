Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский - 29.03.2025 Украина.ру
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Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский
Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский - 29.03.2025 Украина.ру
Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский
В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
2025-03-29T08:28
2025-03-29T08:28
80 лет победы
великая отечественная война
история
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На главном фото — Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Яковлевич Малиновский под Одессой. Родион Малиновский прошел путь от солдата до маршала, участвовал в пяти войнах, дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Он обладал личной храбростью и полководческим талантом. Именно Малиновский внес решающий вклад в разгром немцев под Сталинградом и в победу над Японией. Сражался во Франции в годы Первой мировой, участвовал в Гражданской войне, прошел путь от Сталинграда до Праги в годы Великой Отечественной.
https://ukraina.ru/20250325/1062003627.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
80 лет победы, великая отечественная война, история
80 лет Победы, Великая Отечественная война, История

Фотоальбом Победы: Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский

08:28 29.03.2025
 
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкФотоальбом Победы
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Георгий Зельма
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Сергей Зуев
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В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
На главном фото — Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Яковлевич Малиновский под Одессой.
Родион Малиновский прошел путь от солдата до маршала, участвовал в пяти войнах, дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. Он обладал личной храбростью и полководческим талантом. Именно Малиновский внес решающий вклад в разгром немцев под Сталинградом и в победу над Японией.
Сражался во Франции в годы Первой мировой, участвовал в Гражданской войне, прошел путь от Сталинграда до Праги в годы Великой Отечественной.
© РИА Новости . Александр Становов / Перейти в фотобанкБитва за Харьков. Бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями
Фотоальбом Победы
1 из 4
Битва за Харьков. Бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями
© РИА Новости . Александр Становов
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© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкМирные жители наблюдают за прохождением колонны пленных немцев. Украина, лето 1943 года.
Фотоальбом Победы
2 из 4
Мирные жители наблюдают за прохождением колонны пленных немцев. Украина, лето 1943 года.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Ольга Ландер / Перейти в фотобанкБойцы Юго-Западного фронта: командир хозяйственного отделения 2-го мотострелкового батальона 3-й гвардейской механизированной бригады гвардии старшина Михаил Кузьмин (слева) и повар батальона гвардии красноармеец Роман Борбат доставляют пищу на передовую. Во взаимодействии с войсками Южного фронта участвовали в Донбасской стратегической операции 13 августа — 22 сентября 1943 года.
Фотоальбом Победы
3 из 4
Бойцы Юго-Западного фронта: командир хозяйственного отделения 2-го мотострелкового батальона 3-й гвардейской механизированной бригады гвардии старшина Михаил Кузьмин (слева) и повар батальона гвардии красноармеец Роман Борбат доставляют пищу на передовую. Во взаимодействии с войсками Южного фронта участвовали в Донбасской стратегической операции 13 августа — 22 сентября 1943 года.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкАмериканские, английские и французские солдаты и офицеры, освобождённые Советской армией из немецких концлагерей, отправляются на родину. Посадка на теплоход в Одесском морском порту.
Фотоальбом Победы
4 из 4
Американские, английские и французские солдаты и офицеры, освобождённые Советской армией из немецких концлагерей, отправляются на родину. Посадка на теплоход в Одесском морском порту.
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
1 из 4
Битва за Харьков. Бойцы читают фронтовую газету в перерыве между боями
© РИА Новости . Александр Становов
Перейти в фотобанк
2 из 4
Мирные жители наблюдают за прохождением колонны пленных немцев. Украина, лето 1943 года.
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
3 из 4
Бойцы Юго-Западного фронта: командир хозяйственного отделения 2-го мотострелкового батальона 3-й гвардейской механизированной бригады гвардии старшина Михаил Кузьмин (слева) и повар батальона гвардии красноармеец Роман Борбат доставляют пищу на передовую. Во взаимодействии с войсками Южного фронта участвовали в Донбасской стратегической операции 13 августа — 22 сентября 1943 года.
© РИА Новости . Ольга Ландер
Перейти в фотобанк
4 из 4
Американские, английские и французские солдаты и офицеры, освобождённые Советской армией из немецких концлагерей, отправляются на родину. Посадка на теплоход в Одесском морском порту.
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
Фотоальбом Победы - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
25 марта, 06:05
Фотоальбом Победы: Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Степанович Конев В спецпроекте "Фотоальбом Победы" мы публикуем подборку фотографий военных лет.
 
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