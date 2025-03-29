Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска - 29.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250329/1062062501.html
Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска
Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска - 29.03.2025 Украина.ру
Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска
Для создания зоны безопасности, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин, войскам ВС РФ, помимо Юнаковки, нужно иметь контроль над всеми населенными пунктами, которые находятся к 15-20 километрах от границы
2025-03-29T07:00
2025-03-29T07:00
новости
россия
сумы
харьков
владимир путин
вооруженные силы украины
вс рф
курская область
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061866045_0:215:3012:1910_1920x0_80_0_0_da1495496df6805da89974e124bdc52f.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.По его словам, российские подразделения должны сделать так, чтобы ВСУ не могли использовать этот город в качестве большой военной базы.“Надо сделать с ними то же самое, что они делают с нашими приграничными деревнями”, — резюмировал Сазонов.А вот военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что на сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков, отметил он.Ранее российский лидер Владимир Путин поставил перед ВС РФ в Курской области главную задачу, на которой сейчас нужно сосредоточить все силы — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности. О том, как подобный приказ президента России интерпретируют эксперты — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250322/1061956634.html
россия
сумы
харьков
курская область
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061866045_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4d050200b7c4e21dff3247019d246eb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сумы, харьков, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, курская область, сумская область
Новости, Россия, Сумы, Харьков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Курская область, Сумская область

Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска

07:00 29.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОбстановка в городе Суджа
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Для создания зоны безопасности, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин, войскам ВС РФ, помимо Юнаковки, нужно иметь контроль над всеми населенными пунктами, которые находятся к 15-20 километрах от границы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
“Это не значит, что мы должны их все брать. Но мы должны сделать так, чтобы ВСУ не могли там появляться. В идеале туда должны попасть сами Сумы, учитывая их энергетическую и топливную инфраструктуру, откуда происходят нападения на нашу территорию”, — заявил собеседник издания.
По его словам, российские подразделения должны сделать так, чтобы ВСУ не могли использовать этот город в качестве большой военной базы.
“Надо сделать с ними то же самое, что они делают с нашими приграничными деревнями”, — резюмировал Сазонов.
А вот военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что на сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков, отметил он.
Обстановка в городе Суджа - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
22 марта, 06:15
Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасностиЧтобы создать буферная зона, о которой ранее президент России Владимир Путин, нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Ранее российский лидер Владимир Путин поставил перед ВС РФ в Курской области главную задачу, на которой сейчас нужно сосредоточить все силы — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности. О том, как подобный приказ президента России интерпретируют эксперты — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСумыХарьковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВС РФКурская областьСумская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:30Украина платит серьезные деньги за убийство российских военкоров. Ермаков объяснил, почему
07:15Порошенко или Тимошенко? Политолог ответил, на кого поставят США, а кто станет кандидатом от Европы
07:00Сергей Богатырев: Чем бы не закончились переговоры с Трампом, за лето Россия попытается дойти до Днепра
07:00Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска
06:45Трамп боится обвинений: Брутер рассказал, что могут “приписать” президенту США
06:30Сазонов назвал главную задачу ВСУ на Белгородском направлении
06:15Должностные рокировки на Банковой: Павлив рассказал, кто будет списан со счетов, а кто — виноватым
06:00Путин приготовил Украине и США хитрую ловушку: Сорокин раскрыл “энергетическую схему”
05:45Украинский народ уже начинает приходить к очевидному выводу — Выдрин
05:30Зеленский может прекратить огонь моментально: Ищенко о мгновенном перемирии
05:15И будет как в Судже: Полетаев рассказал о “мембране”, держащей фронт ВСУ
21:42Если опыт Суджи получится тиражировать, это может стать решающим для всей летней кампании — Полетаев
20:55Противник ищет слабые места: эксперт рассказал, зачем ВСУ атакуют приграничье Белгородской области
20:15Разгром ВСУ под Суджей: Садулаев рассказал, что сыграло решающую роль в победе российских войск
20:00"Не только русофобская, но и ненавидит Трампа": Блохин о том, есть ли у США рычали воздействия на Европу
19:45"Зеленский — человек войны": эксперт о том, почему в США вспомнили про челночную дипломатию Киссинджера
19:30Андрей Суздальцев: В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России
19:15Штурмовую авиацию заменили рои дронов: эксперт о том, как БПЛА стали основным оружием современной войны
18:23Перемирие сорвано: команду снова давали из Лондона. Итоги 28 марта на Украине
18:16Кто заставит Украину исполнять договорённости и как это будет — Царёв
Лента новостейМолния