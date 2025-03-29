Сумы можно не брать: Сазонов объяснил, как может быть создана буферная зона около Курска
Для создания зоны безопасности, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин, войскам ВС РФ, помимо Юнаковки, нужно иметь контроль над всеми населенными пунктами, которые находятся к 15-20 километрах от границы
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.
“Это не значит, что мы должны их все брать. Но мы должны сделать так, чтобы ВСУ не могли там появляться. В идеале туда должны попасть сами Сумы, учитывая их энергетическую и топливную инфраструктуру, откуда происходят нападения на нашу территорию”, — заявил собеседник издания.
По его словам, российские подразделения должны сделать так, чтобы ВСУ не могли использовать этот город в качестве большой военной базы.
“Надо сделать с ними то же самое, что они делают с нашими приграничными деревнями”, — резюмировал Сазонов.
А вот военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в интервью изданию Украина.ру заявил, что на сегодняшний день минимальная зона безопасности вдоль границ превышает 70 километров. Для того, чтобы отодвигать противника на такую дистанцию, нужно брать под контроль и Сумы, и Харьков, отметил он.
22 марта, 06:15Нужно брать Сумы и Харьков: Онуфриенко о создании зоны безопасностиЧтобы создать буферная зона, о которой ранее президент России Владимир Путин, нужно отодвигать противника минимум на 70 километров. Для этого ВС РФ должны взять под контроль и Сумы, и Харьков. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Ранее российский лидер Владимир Путин поставил перед ВС РФ в Курской области главную задачу, на которой сейчас нужно сосредоточить все силы — в кратчайшие сроки разгромить противника, полностью освободив регион, а также создать вдоль государственной границы буферную зону безопасности. О том, как подобный приказ президента России интерпретируют эксперты — в публикации Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы прекратить набеги ВСУ в приграничье, ВС РФ надо разнести транспортный узел Харькова читайте на сайте Украина.ру.