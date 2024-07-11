https://ukraina.ru/20240711/1056194625.html

"Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на Украине

"Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на Украине - 11.07.2024 Украина.ру

"Военные уже взяли в работу": итоги саммита НАТО дают РФ право действовать жёстко не только на Украине

Юбилейный саммит НАТО подтвердил, что в поиске мирного пути урегулирования на Украине Альянс не заинтересован, наоборот, его дальнейшие планы только обострят ситуацию в Европе, вблизи российских границ. Москва уже предупредила, что решительный ответ не заставит себя ждать

2024-07-11T20:37

2024-07-11T20:37

2024-07-11T20:37

эксклюзив

нато

россия

украина

саммит

ракеты

сша

сергей рябков

йенс столтенберг

джеффри сакс

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Участники саммита НАТО, проходящего с 9 по 11 июля в Вашингтоне, приняли итоговую декларацию, которая состоит из 38 пунктов, ещё 6 вынесены в отдельный блок под названием "Обещание оказать долгосрочную помощь в обеспечении безопасности Украины". Россия и Украина упомянуты в тексте более 100 раз (первая - 43, вторая – 64).Без страшилок об "угрозах России" НАТО существовать не можетТак вот государства Североатлантического альянса утверждают, что не представляют угрозы для Россиии, не ищут конфронтации с ней, а также выразили готовность сохранять открытыми каналы связи для сведения к минимуму рисков и избежания эскалации.Белые, пушистые и миролюбивые какие. А зачем тогда продолжать расширение в Чёрном море и восточных Балканах? Эти регионы обозначены как имеющие стратегическое значение для Альянса, также в декларации закреплено намерение поддерживать балканские и черноморские страны, желающие вступить в НАТО. Стоит понимать, что Чёрное море – это про приближение Североатлантического альянса к границам РФ, а Балканы – про перетягивание российских союзников в орбиту Запада, прежде всего речь о Сербии.Комментируя эти планы, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил: "Вызывает сожаление то, что альянс не имеет никакой повестки дня, кроме проблематики, завязанной на его собственном доминировании или на претензии доминировать в мире. Печально, что эти "вечно вчерашние", которые заправляют в НАТО и формируют документы, которые затем обнаруживаются и вызывают некий отзыв, лишены способности смотреть в будущее".К тому же НАТО берёт курс на укрепление собственного восточного фланга, где уже развёрнуты силы в состоянии боевой готовности, за счёт Финляндии и Швеции, последних присоединившихся к альянсу (в 2022 и 2024 годах соответственно). А делать это собираются за счёт полной интеграции обеих стран в свои планы, вооружённые силы и структуры командования, в том числе путём расширения присутствия НАТО в Финляндии. Имеющей общую границу с Россией, так-то.И на фоне этого лидеры стран Североатлантического альянса будут заявлять, что никакой угрозы России не представляют? Это Россия, как они утверждают, представляет угрозу."Она стремится полностью изменить архитектуру евроатлантической безопасности. Угроза во всех сферах, которую Россия представляет для НАТО, сохранится в долгосрочной перспективе. Россия восстанавливает и расширяет свой военный потенциал, продолжая нарушать границы воздушного пространства и осуществлять провокации", - говорится в декларации.А ещё Россию обвинили в безответственной ядерной риторике, стратегическом запугивании и якобы имевшем место нарушении обязательств по контролю над вооружениями, "тем самым подорвав глобальную архитектуру контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения".На этом моменте хочется напомнить членам Североатлантического альянса кто на самом деле подорвал глобальную архитектуру контроля над вооружениями: из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора по противоракетной обороне вышли США, они же отказались от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), из-за нарушений со стороны Вашингтона положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) России пришлось приостановить его действие, а также в начале 2000-х годов США отказались утвердить Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), что разрушило фундамент общеевропейской безопасности и предсказуемости в военной сфере.Так кто же подрывает глобальную систему безопасности?И тем не менее, НАТО продолжает сыпать обвинения в адрес России, как из рога изобилия. В декларации ещё написано, что РФ "проводит агрессивные действия гибридного характера" против стран альянса по всему Евро-Атлантическому региону, а именно – устраивает провокации на границах союзников, кибератаки, саботаж."Мы продолжим готовиться к гибридным угрозам и вызовам, сдерживать их, защищаться от них и противодействовать им. Гибридные операции против союзников могут достичь уровня вооружённого нападения и могут вынудить Североатлантический совет сослаться на статью 5 Вашингтонского договора", - говорится в документе.По сути нового ничего: Россия готовится напасть на страны НАТО и, если такое произойдёт, то альянс, согласно принципу коллективной безопасности, встанет на защиту члена, на которого совершена атака. Единственная загвоздка – ни на кого Россия нападать не собирается. Но НАТО в условиях отсутствия противоборствующего блока, коим с 1955 по 1991 год была Организация Варшавского договора, просто необходимо придумывать всё новые угрозы, чтобы оправдать своё существование, а уж тем более – растущие траты на военные расходы, сумма которых уже достигла 50% от общемирового показателя.В Вашингтоне, к слову, члены альянса не просто подтвердили приверженность обязательству тратить на оборону не менее 2% ВВП, а отметили, что нужно стараться лучше. Это значит, что те, кто ещё не достиг этой планки, будут прикладывать больше усилий и, следовательно, военная активность НАТО будет только усиливаться.Военная помощь Украине переходит под контроль НАТОВ плане придумывания новых угроз со стороны России самой благостной для альянса остаётся тема Украины, которой в итоговой декларации выделили отдельный раздел.Лидеры стран НАТО долго обсуждали, как лучше сформулировать пункты, касающиеся Украины, чтобы и не обещать стране членство в альянсе, и чтобы Владимир Зеленский не закатывал истерику по этому поводу, как это было на прошлогоднем саммите в Вильнюсе.В итоге сошлись на таком варианте: "Мы продолжим поддерживать Украину на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО. Мы подтверждаем, что будем в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия. Принятые на саммите решения НАТО и Совета Украина - НАТО в совокупности с продолжающейся работой союзников составляют мост к членству в НАТО для Украины"."Вывод очевиден. Мы должны сделать всё, чтобы "необратимый путь Украины" в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого", - прокомментировал этот пункт заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Всю ответственность за конфликт на Украине, гибель тысяч гражданских и причинение огромного ущерба гражданской инфраструктуре НАТО возлагает на Россию, призывает её вывести свои войска с Украины, а также подчёркивает, что никогда не признает присоединение к РФ Крыма и Донбасса. Будто от мнения Запада что-то изменится и новые регионы вернутся под контроль Киева!В рамках дальнейшей поддержки НАТО выделит Украине в 2025 году военную помощь в размере €40 млрд, чтобы она "могла победить". Дважды в год страны альянса будут отчитываться, как идёт финансирование. Лучше бы отчитываться обязали Киев – куда делить полученные миллиарды, ответить не может никто. В последующие годы главы государств и правительств будут переоценивать вклад стран НАТО на будущих саммитах НАТО, начиная с того, который пройдёт в Гааге в 2025-м. Такая формулировка значит, что Североатлантический альянс настроен на продолжение боевых действий на Украине ещё долго. Какой тут мирный процесс, который пытается продвигать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан?К тому же, как и сообщали в преддверии саммита источники целого ряда западных СМИ, в Вашингтоне объявили об учреждении миссии НАТО по содействию безопасности и подготовки бойцов ВСУ (NSATU), а также о назначении старшего гражданского представителя альянса, ответственного за долгосрочную поддержку Украины. Координацией военной помощи Киеву займётся главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. И контактную группу по вопросам обороны Украины (известную как Рамштайн) всё же передадут в ведение Североатлантического альянса из опасения, что в случае возвращения к власти Дональда Трампа США, которые руководят работой группы сейчас, свернут поддержку Киева. Когда точно это произойдёт, неизвестно, но, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, очень скоро.А ещё он заявил на пресс-конференции: "Мы возьмём в свои руки координацию большинства военных поставок для Украины. Это не сделает НАТО частью конфликта, но поможет Украине применить свое право на самооборону".А кто же НАТО, поставляющая Украине вооружения, предоставляющая разведданные и обучающая солдат ВСУ, как ни сторона конфликта? Надо называть всё своими именами, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, - НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт вокруг Украины.Саммит НАТО принял решение, что, чем больше оружия будет поставлено Киеву, тем быстрее закончится конфликт, добавил Столтенберг. Чем больше оружия, тем дольше длятся боевые действия, тем разрушительнее последствия, и тем больше страдает людей – иной закономерности быть не может."[Итоговая декларация] отражает нулевой интерес или намерение найти решение украинского конфликта путём переговоров. Вместо этого она подчёркивает необратимость курса на вступление Украины в НАТО, чего никогда не произойдёт из-за противодействия России, тем самым безрассудно и без необходимости лишь продлевая нынешнюю войну", - заявил известный американский экономист Джеффри Сакс.Ошибочно возлагать всю вину за нынешний конфликт на Россию, напрочь игнорируя госпереворот на Украине 2014 года, провал Минских соглашений, а также расширение НАТО, подчеркнул он."Декларация саммита НАТО - подтверждение приверженности гегемонии США. Документ призывает НАТО поддерживать "основанный на правилах порядок", который в действительности является порядком, основанным США, который зачастую прямо противоречит Уставу ООН. В нём НАТО заявлена как оборонительная сила, при том, что альянс неоднократно участвовал в наступательных операциях по смене режимов, в том числе в Афганистане, Ираке, Сербии, Ливии, на Украине и в других странах", - подытожил Сакс.США и Германия нарываются на жёсткий ответ РоссииКонечно, никакого интереса найти решение украинского конфликта нет. Есть только стремление поддерживать напряжённость как можно дольше. Именно так можно расценивать объявление Белого дома, прозвучавшее в тот же день, 10 июля, о размещении Соединёнными Штатами с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чего не было с 1980-х годов."Когда эти обычные огневые средства большой дальности будут полностью сформированы, они будут включать в себя ракеты SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, обладающее значительно большей дальностью, чем нынешние наземные ударные средства в Европе. Использование этих передовых возможностей продемонстрирует приверженность Соединённых Штатов НАТО и вклад США в европейский потенциал интегрированного сдерживания", - говорится в заявлении от имени правительств США и ФРГ.По информации немецкого журнала Der Spiegel, переговоры по этому вопросу проходили в условиях строгой секретности, причём руководство Германии настаивало, чтобы новые американские системы были размещены именно на немецкой территории.Этот шаг даст России полное право отменить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, действующий до тех пор, пока эти комплексы не появятся в каком-то регионе мира, о чём президент РФ Владимир Путин говорил неделю назад, на саммите ШОС в Астане. С точки зрения промышленных возможностей Россия готова начать производство ракет меньшей и средней дальности в связи с действиями США, подчеркнул глава государства.Вашингтон и Берлин только огласили свои планы, а российская сторона незамедлительно предупредила – без ответа такие действия не останутся, он будет решительным и жёстким."Американцы усиливают риски гонки ракетных вооружений. Здесь забывают, что завязывание узла конфронтации может стать детонатором неконтролируемой эскалации на фоне опасного обострения напряженности по линии Россия-НАТО. <…> Российская толерантность к провокациям против безопасности нашей страны небезгранична. Неужели в Германии не понимают, что появление американского ракетного ударного потенциала на немецкой территории приведёт к тому, что эти объекты будут в створе российских прицелов", - заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Некоторые всё же понимают, но таковых явно меньшинство. Например, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла выразил опасение, что развёртывание американских ракет на территории страны делает ФРГ мишенью для атак.Как будет реагировать Россия, пояснил Рябков: "Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение. Мы будем, разумеется, анализировать, о каких конкретно системах пойдёт речь".В заявлении американского и немецкого правительств упоминались наземные версии крылатой ракеты Tomahawk и ракеты SM-6, таким образом, Россия была права, когда ещё несколько лет назад заявила о подготовке США к адаптации именно этих систем под наземное развертывание, напомнил заместитель министра иностранных дел."Американцы тогда всё это опровергали, что неудивительно, потому что ложь и попытки ввести в заблуждение своих противников и международную общественность всегда были неотъемлемым элементом поведения США на международной арене и конкретно в Европе", — заявил дипломат.О том, как заставить Вашингтон думать о собственной безопасности, а не об Украине,читайте в интервью офицера ВС США в отставке, военно-политического эксперта Станислава Крапивника Если Россия не устроит США "чёрный четверг", она получит на Украине воздушную войну

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